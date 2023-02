बेल्जियम में मैदान पर हादसा: गोल बचाने की कोशिश में 25 साल के गोलकीपर ने जान से धोया हाथ

बेल्जियम में गोलकीपर अर्ने एस्पिल की 25 साल की उम्र में पेनल्टी बचाने की कोशिश में मौत हो गई। उन्हें बचान की पूरी कोशिश की गई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ।

बेल्जियम में फुटबॉल मैच के दौरान मैदान पर बड़ा हादसा हो गया।( फाइल फोटो)

खेल के मैदान पर खिलाड़ियों का चोटिल होना आम बात है, लेकिन कई बार चोट इतनी गंभीर होती है कि खिलाड़ी जान भी गंवा देते हैं। बेल्जियम में फुटबॉल मैच के दौरान शनिवार कुछ ऐसा ही हुआ। मैदान पर बड़ा हादसा हो गया। गोलकीपर अर्ने एस्पिल की 25 साल की उम्र में पेनल्टी बचाने की कोशिश में मौत हो गई। उन्हें बचान की पूरी कोशिश की गई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ।



विंकेल स्पोर्ट बी की टीम बेल्जियम में वेस्ट ब्रेबेंट की प्रांतीय स्तर की सेकेंड डिवीजन टीम है। वेस्ट्रोजेबेके को सेकेंड हाफ में पेनल्टी मिली तो विंकेल स्पोर्ट बी की टीम 2-1 से आगे थी। बेल्जियन मीडिया की खबरों के मुताबिक, एस्पील ने स्पॉट किक बचाई, लेकिन इसके तुरंत बाद जमीन पर गिर गए। आनन फानन में मेडिकल सेवाएं एस्पील की मदद के लिए पहुंची और डिफिब्रिलेटर के सहारे उन्हें होश में लाने की कोशिश की। अस्पताल ले जाने के तुरंत बाद मृत घोषित अस्पताल ले जाने के तुरंत बाद अर्ने एस्पिल को मृत घोषित कर दिया गया। यह मैच वेस्ट फ्लैंडर्स प्रांत में सिंट-एलोइस-विंकेल में क्लब के घरेलू मैदान में खेला जा रहा था। टीम ने बयान में कहा, “अर्ने एस्पिल की आकस्मिक मृत्यु से विंकेल स्पोर्ट बहुत गहरे शोक में है। हम इस क्षण में अर्ने के परिवार और दोस्तों के प्रति हार्दिक संवेदना जाहिर करते हैं।” Also Read National Level के खिलाड़ी की बदहाली: 4 साल की उम्र में पिता को खोया, गुरुद्वारा बंगला साहेब बना आसरा; अब कोल्ड स्टोरेज में काम करने को मजबूर अटॉप्सी से पता चलेगा मौत का कारण एस्पिल की मौत क्यों इसकी जानकारी के लिए शव की अटॉप्सी होनी है। Het Nieuwsblad अखबार की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सोमवार शाम एस्पेल को श्रद्धांजलि देने के लिए 1,000 से अधिक लोग पहुंचे। बता दें कि साल 2014 में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट फिलिप ह्यूज की गेंद लगने से मौत हो गई थी। एक घरेलू मैच के दौरान शॉन एबॉट की बाउंसर गेंद कान के पास लगी थी। गेंद लगने के बाद वह पिच पर ही गिर गए थे और होश खो बैठे थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।

