Asian Para Games 2026: एशियन पैरा गेम्स 2026 के चौथे दिन भारत की शुरुआत शानदार तरीके से हुई। दिन की शुरुआत में भारत के लिए स्वाति ने जहां आर्चरी में सिल्वर मेडल हासिल किया तो वहीं दिन का पहला गोल्ड मेडल देश के लिए सुवर्णा राज ने डिस्कस थ्रो में जीता। ये भारत का इस इवेंट में 15वां गोल्ड मेडल रहा।

सुवर्णा राज ने गोल्ड किया अपने नाम

भारत की महिला एथलीट सुवर्णा राज ने डिस्कस थ्रो F54 फाइनल में दमदार प्रदर्शन करते हुए सोना हासिल किया। उन्होंने 15.66 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ ये उपलब्धि हासिल की। इस प्रतियोगिता में जहां भारत ने गोल्ड मेडल जीता तो वहीं ​​ईरान की शहला हदीद ने सिल्वर (15.45) और वियतनाम की गुयेन थी न्गोक थुई ने ब्रॉन्ज (14.65) मेडल जीता।

🥇 SUVARNA RAJ WINS GOLD! 🇮🇳🔥



Surarna registered a best throw of 15.66m to clinch GOLD in the Women’s Discus Throw F64 Final at Asian Para Games 2026! 🇮🇳



👏 Another golden moment for India! 🇮🇳 pic.twitter.com/qGA5iBRpCx — Sports India (@SportsIndia3) October 22, 2026

गोल्ड से चूक गईं स्वाति

भारतीय महिला आर्चर स्वाति ने शानदार प्रदर्शन किया और वो गोल्ड मेडल की प्रबल दावेदार लग रही थीं, लेकिन 4-2 की बढ़त गंवाने के बाद उन्हें फाइनल में चीन की चेन मेंगकान के हाथों 4-6 से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि स्वाति सोना तो हासिल नहीं कर पाईं, लेकिन महिलाओं के W1 व्यक्तिगत रिकर्व इवेंट में सिल्वर मेडल अपने नाम करने में सफल जरूर रहीं।

🏹 SWATI CHAUDHARY WINS SILVER! 🇮🇳🥈



Swati Chaudhary clinches the SILVER MEDAL in Women’s 1v1 Gold at the Archery competition! 🇮🇳



🇮🇳 Swati Chaudhary lost to China’s Mengkan Cen in the FINAL, going down 4–6 in a closely contested match.



🥈 second Archery silver medal for India! pic.twitter.com/vpfBm5FlCE — Sports India (@SportsIndia3) October 22, 2026

कृष्णा और नित्या ने जीता ब्रॉन्ज

भारतीय महिला शटलर कृष्णा नागर और नित्या श्री सुमति सिवन ने मिक्स्ड डबल्स SH6 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। मिक्स्ड डबल्स के सेमीफाइनल में उन्हें इंडोनेशिया की रीना मार्लिना और सुभान से 14-21, 18-21 से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाजवूद ये भारतीय जोड़ी ब्रॉन्ज अपने नाम करने में सफल रही। इसके अलावा भारत की मनीषा रामदास और प्रमोद भगत ने मिक्स्ड डबल्स SL3-SU5 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वे सेमीफाइनल में इंडोनेशिया की लीनी रात्री ओक्टिला और हिकमत रमदानी से 21-16, 13-21, 17-21 से हार गए थे।

इशान किशन नंबर 1, अभिषेक हैं रिजवान से आगे; T20I में एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक बाउंड्रीज लगाने वाले टॉप-10 बैटर

इशान किशन ने साल 2026 में अब तक खेले टी20आई मैचों में कुल 177 बाउंड्रीज लगाए हैं जिसमें 122 चौके जबकि 55 छक्के शामिल हैं तो वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर सूर्यकुमार यादव हैं जिन्होंने साल 2022 में कुल 174 बाउंड्रीज लगाए थे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)