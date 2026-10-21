पैरा एशियाई खेल 2026 में भारतीय एथलीट्स का धुआंधार प्रदर्शन जारी है। तीसरे दिन 24 मेडल जीतने के बाद चौथे दिन भी एथलेटिक्स में भारत का जलवा देखने को मिला है। प्रवीण कुमार, सचिन खिलारी और आयुष वर्मा के बाद महिला 100 मीटर टी12 स्पर्धा में सिमरन ने इतिहास रच दिया। इससे पहले महिला 200 मीटर टी12 में गोल्ड जीतने के बाद सिमरन ने 100 मीटर टी12 स्पर्धा में रिकॉर्ड समय के साथ स्वर्ण अपने नाम किया।

भारतीय फर्राटा धाविका सिमरन ने 12.02 सेकेंड के इन खेलों के रिकॉर्ड समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। उनके अलावा भारत के दिलीप गावित ने पुरुष 100 मीटर टी47 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और भारत के ही मोहम्मद मोर्सिंगनाकथ को इसी स्पर्धा में रजत पदक मिला। इससे पहले पुरुष एफ 40 गोला फेंक इवेंट में रवि रोंगाली ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब भारत के कुल पदकों की संख्या 50 पार पहुंच चुकी है।

भारत के लिए पदकों का अर्धशतक पूरा

भारतीय खिलाड़ियों ने आइची-नागोया में जारी मौजूदा खेलों के चौथे दिन ही 59 पदक अब तक जीत लिए हैं। इसमें भारत के नाम कुल 14 गोल्ड मेडल, 21 सिल्वर मेडल और 24 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। मेडल टैली में भी अब 14 गोल्ड के बाद भारत दक्षिण कोरिया को पछाड़ते हुए चौथे स्थान पर आ गया है। चीन 77 गोल्ड के साथ नंबर 1 और जापान व उज्बेकिस्तान 18-18 गोल्ड के साथ क्रमश: दूसरे व तीसरे पर हैं।

भारत के लिए अब तक मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ी

क्रम संख्याखिलाड़ीस्पर्धाखेलपदक
1मोना अग्रवालमहिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1पैरा शूटिंगस्वर्ण
2अवनि लेखरामहिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1पैरा शूटिंगरजत
3कपिल परमारपुरुष जे1, 70 किग्रापैरा जूडोकांस्य
4कोकिलामहिला जे2, 52 किग्रापैरा जूडोरजत
5निषाद कुमारपुरुष लंबी कूद टी47पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
6रवि कार्तिक बुदिगिनापुरुष 100 मीटर फ्रीस्टाइल एस13पैरा तैराकीरजत
7सौम्यामहिला 1500 मीटर टी12/टी13पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
8राधा वेंकटेशमहिला 1500 मीटर टी12/टी13पैरा एथलेटिक्सरजत
9रवन्नी वलसानानीमहिला 1500 मीटर टी11पैरा एथलेटिक्सकांस्य
10रिंकूपुरुष भाला फेंक एफ46पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
11अजीत सिंहपुरुष भाला फेंक एफ46पैरा एथलेटिक्सरजत
12प्रदीप कुमारपुरुष भाला फेंक एफ53/एफ54पैरा एथलेटिक्सरजत
13आयुष वर्मापुरुष भाला फेंक एफ53/एफ54पैरा एथलेटिक्सकांस्य
14प्रवीण शर्मापुरुष गोला फेंक एफ11पैरा एथलेटिक्सकांस्य
15अशोकपुरुष 65 किग्रापैरा पावरलिफ्टिंगरजत
16जेहान मदानपुरुष एकल क्लास 1पैरा टेबल टेनिसकांस्य
17सोनलबेन पटेलमहिला एकल क्लास 3पैरा टेबल टेनिसकांस्य
18भाविना पटेलमहिला एकल क्लास 4-5पैरा टेबल टेनिसकांस्य
19प्राची पांडेमहिला एकल क्लास 6पैरा टेबल टेनिसकांस्य
20बेबी सहाना रविमहिला एकल क्लास 9पैरा टेबल टेनिसकांस्य
21मनीष नरवालपुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच1पैरा शूटिंगरजत
22सृष्टि अरोड़ामहिला 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच1पैरा शूटिंगकांस्य
23दीप्ति जीवनजीमहिला 400 मीटर टी20पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
24हिमांशु नंदलपुरुष 400 मीटर फ्रीस्टाइल एस11पैरा तैराकीकांस्य
25सिमरनमहिला 200 मीटर टी12पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
26तेजलबेन डामोरमहिला 200 मीटर टी12पैरा एथलेटिक्सकांस्य
27प्रीति पालमहिला 200 मीटर टी35पैरा एथलेटिक्सरजत
28निरंजन मुकुंदनपुरुष 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले एसएम7पैरा तैराकीकांस्य
29प्रणव सूरमापुरुषों की चक्काफेंक एफ51/52/53 स्पर्धापैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
30राम रतन सिंहपुरुषों की चक्काफेंक एफ51/52/53 स्पर्धापैरा एथलेटिक्सरजत
31देवेंद्र कुमारपुरुष चक्का फेंक एफ44/64 स्पर्धापैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
32राकेशपुरुष चक्का फेंक एफ44/64 स्पर्धापैरा एथलेटिक्सरजत
33परदीप कुमारपुरुष चक्का फेंक एफ44/64 स्पर्धापैरा एथलेटिक्सकांस्य
34निषाद कुमारऊंची कूद टी47 स्पर्धापैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
35होकाटो होटाजहेपुरुष गोला फेंक एफ 56/57 स्पर्धापैरा एथलेटिक्सकांस्य
36प्रवीण कुमार पुरुष ऊंची कूद टी64पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
37बंटीपुरुष ऊंची कूद टी64पैरा एथलेटिक्सरजत
38मनजीतपुरुष भाला फेंक एफ 12/13पैरा एथलेटिक्सरजत
39सचिन खिलारीपुरुष गोला फेंक एफ 46पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
40मोहम्मद यासिरपुरुष गोला फेंक एफ 46पैरा एथलेटिक्सरजत
41आयुष वर्मापुरुष गोला फेंक एफ 53पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
42भाग्यश्री जाधवमहिला गोला पेंक एफ 34पैरा एथलेटिक्सरजत
43अनुभव चौधरीपुरुष 100 मीटर रेस टी 35पैरा एथलेटिक्सकांस्य
44राकेश भाई भट्टपुरुष 100 मीटर रेस टी 37पैरा एथलेटिक्सकांस्य
45परवीनपुरुष गोला फेंक एफ 46पैरा एथलेटिक्सकांस्य
46शीतल देवी/पायल नागमहिला कम्पाउंड डबल्सपैरा तीरंदाजीरजत
47कस्तूरी राजामणीमहिला 67 किलोग्राम वर्गपैरा पॉवरलिफ्टिंगरजत
48दिलीप गावितपुरुष 100 मीटर टी47पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
49मोहम्मद मोर्सिंगनाकथपुरुष 100 मीटर टी47पैरा एथलेटिक्सरजत
50सिमरनमहिला 100 मीटर टी12 पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
51रवि रोंगालीपुरुष गोला फेंक एफ 40पैरा एथलेटिक्सकांस्य
52प्रणव देसाईपुरुष 100 मीटर टी 64पैरा एथलेटिक्सकांस्य
53हिमांशु नंदलपुरुष 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक एस 11पैरा तैराकीकांस्य
54अकीरा बानोथूपुरुष 100 मीटर टी 35/38पैरा एथलेटिक्सरजत
55सुखचैनपुरुष भाला फेंक एफ55 पैरा एथलेटिक्सकांस्य
56स्वाति चौधरी/आदिल मुहम्मदमिक्स्ड टीम W1 रिकर्वपैरा तीरंदाजीकांस्य
57रोहित कुमारपुरुष 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक एसबी 4पैरा तैराकीकांस्य
58रवि कार्तिक बुदिगिनापुरुष 100 मीटर बैकस्ट्रोकपैरा तैराकीरजत
59करमज्योतिमहिला चक्का फेंक एफ 55पैरा एथलेटिक्सकांस्य

Asian Para Games 2026: प्रवीण कुमार ने हाई जंप फाइनल में जीता गोल्ड, 2.07 मीटर की छलांग लगाकर बनाया रिकॉर्ड

प्रवीण कुमार ने जहां हाई जंप T64 इवेंट में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता तो वहीं इसी प्रतियोगिता में बंटी ने 1.92 मीटर की अपनी अब तक की बेस्ट छलांग लगाकर सिल्वर मेडल हासिल किया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर