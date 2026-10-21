पैरा एशियाई खेल 2026 में भारतीय एथलीट्स का धुआंधार प्रदर्शन जारी है। तीसरे दिन 24 मेडल जीतने के बाद चौथे दिन भी एथलेटिक्स में भारत का जलवा देखने को मिला है। प्रवीण कुमार, सचिन खिलारी और आयुष वर्मा के बाद महिला 100 मीटर टी12 स्पर्धा में सिमरन ने इतिहास रच दिया। इससे पहले महिला 200 मीटर टी12 में गोल्ड जीतने के बाद सिमरन ने 100 मीटर टी12 स्पर्धा में रिकॉर्ड समय के साथ स्वर्ण अपने नाम किया।
भारतीय फर्राटा धाविका सिमरन ने 12.02 सेकेंड के इन खेलों के रिकॉर्ड समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। उनके अलावा भारत के दिलीप गावित ने पुरुष 100 मीटर टी47 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और भारत के ही मोहम्मद मोर्सिंगनाकथ को इसी स्पर्धा में रजत पदक मिला। इससे पहले पुरुष एफ 40 गोला फेंक इवेंट में रवि रोंगाली ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब भारत के कुल पदकों की संख्या 50 पार पहुंच चुकी है।
भारत के लिए पदकों का अर्धशतक पूरा
भारतीय खिलाड़ियों ने आइची-नागोया में जारी मौजूदा खेलों के चौथे दिन ही 59 पदक अब तक जीत लिए हैं। इसमें भारत के नाम कुल 14 गोल्ड मेडल, 21 सिल्वर मेडल और 24 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। मेडल टैली में भी अब 14 गोल्ड के बाद भारत दक्षिण कोरिया को पछाड़ते हुए चौथे स्थान पर आ गया है। चीन 77 गोल्ड के साथ नंबर 1 और जापान व उज्बेकिस्तान 18-18 गोल्ड के साथ क्रमश: दूसरे व तीसरे पर हैं।
भारत के लिए अब तक मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ी
|क्रम संख्या
|खिलाड़ी
|स्पर्धा
|खेल
|पदक
|1
|मोना अग्रवाल
|महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1
|पैरा शूटिंग
|स्वर्ण
|2
|अवनि लेखरा
|महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1
|पैरा शूटिंग
|रजत
|3
|कपिल परमार
|पुरुष जे1, 70 किग्रा
|पैरा जूडो
|कांस्य
|4
|कोकिला
|महिला जे2, 52 किग्रा
|पैरा जूडो
|रजत
|5
|निषाद कुमार
|पुरुष लंबी कूद टी47
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|6
|रवि कार्तिक बुदिगिना
|पुरुष 100 मीटर फ्रीस्टाइल एस13
|पैरा तैराकी
|रजत
|7
|सौम्या
|महिला 1500 मीटर टी12/टी13
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|8
|राधा वेंकटेश
|महिला 1500 मीटर टी12/टी13
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत
|9
|रवन्नी वलसानानी
|महिला 1500 मीटर टी11
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|10
|रिंकू
|पुरुष भाला फेंक एफ46
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|11
|अजीत सिंह
|पुरुष भाला फेंक एफ46
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत
|12
|प्रदीप कुमार
|पुरुष भाला फेंक एफ53/एफ54
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत
|13
|आयुष वर्मा
|पुरुष भाला फेंक एफ53/एफ54
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|14
|प्रवीण शर्मा
|पुरुष गोला फेंक एफ11
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|15
|अशोक
|पुरुष 65 किग्रा
|पैरा पावरलिफ्टिंग
|रजत
|16
|जेहान मदान
|पुरुष एकल क्लास 1
|पैरा टेबल टेनिस
|कांस्य
|17
|सोनलबेन पटेल
|महिला एकल क्लास 3
|पैरा टेबल टेनिस
|कांस्य
|18
|भाविना पटेल
|महिला एकल क्लास 4-5
|पैरा टेबल टेनिस
|कांस्य
|19
|प्राची पांडे
|महिला एकल क्लास 6
|पैरा टेबल टेनिस
|कांस्य
|20
|बेबी सहाना रवि
|महिला एकल क्लास 9
|पैरा टेबल टेनिस
|कांस्य
|21
|मनीष नरवाल
|पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच1
|पैरा शूटिंग
|रजत
|22
|सृष्टि अरोड़ा
|महिला 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच1
|पैरा शूटिंग
|कांस्य
|23
|दीप्ति जीवनजी
|महिला 400 मीटर टी20
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|24
|हिमांशु नंदल
|पुरुष 400 मीटर फ्रीस्टाइल एस11
|पैरा तैराकी
|कांस्य
|25
|सिमरन
|महिला 200 मीटर टी12
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|26
|तेजलबेन डामोर
|महिला 200 मीटर टी12
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|27
|प्रीति पाल
|महिला 200 मीटर टी35
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत
|28
|निरंजन मुकुंदन
|पुरुष 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले एसएम7
|पैरा तैराकी
|कांस्य
|29
|प्रणव सूरमा
|पुरुषों की चक्काफेंक एफ51/52/53 स्पर्धा
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|30
|राम रतन सिंह
|पुरुषों की चक्काफेंक एफ51/52/53 स्पर्धा
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत
|31
|देवेंद्र कुमार
|पुरुष चक्का फेंक एफ44/64 स्पर्धा
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|32
|राकेश
|पुरुष चक्का फेंक एफ44/64 स्पर्धा
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत
|33
|परदीप कुमार
|पुरुष चक्का फेंक एफ44/64 स्पर्धा
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|34
|निषाद कुमार
|ऊंची कूद टी47 स्पर्धा
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|35
|होकाटो होटाजहे
|पुरुष गोला फेंक एफ 56/57 स्पर्धा
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|36
|प्रवीण कुमार
|पुरुष ऊंची कूद टी64
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|37
|बंटी
|पुरुष ऊंची कूद टी64
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत
|38
|मनजीत
|पुरुष भाला फेंक एफ 12/13
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत
|39
|सचिन खिलारी
|पुरुष गोला फेंक एफ 46
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|40
|मोहम्मद यासिर
|पुरुष गोला फेंक एफ 46
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत
|41
|आयुष वर्मा
|पुरुष गोला फेंक एफ 53
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|42
|भाग्यश्री जाधव
|महिला गोला पेंक एफ 34
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत
|43
|अनुभव चौधरी
|पुरुष 100 मीटर रेस टी 35
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|44
|राकेश भाई भट्ट
|पुरुष 100 मीटर रेस टी 37
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|45
|परवीन
|पुरुष गोला फेंक एफ 46
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|46
|शीतल देवी/पायल नाग
|महिला कम्पाउंड डबल्स
|पैरा तीरंदाजी
|रजत
|47
|कस्तूरी राजामणी
|महिला 67 किलोग्राम वर्ग
|पैरा पॉवरलिफ्टिंग
|रजत
|48
|दिलीप गावित
|पुरुष 100 मीटर टी47
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|49
|मोहम्मद मोर्सिंगनाकथ
|पुरुष 100 मीटर टी47
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत
|50
|सिमरन
|महिला 100 मीटर टी12
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|51
|रवि रोंगाली
|पुरुष गोला फेंक एफ 40
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|52
|प्रणव देसाई
|पुरुष 100 मीटर टी 64
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|53
|हिमांशु नंदल
|पुरुष 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक एस 11
|पैरा तैराकी
|कांस्य
|54
|अकीरा बानोथू
|पुरुष 100 मीटर टी 35/38
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत
|55
|सुखचैन
|पुरुष भाला फेंक एफ55
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|56
|स्वाति चौधरी/आदिल मुहम्मद
|मिक्स्ड टीम W1 रिकर्व
|पैरा तीरंदाजी
|कांस्य
|57
|रोहित कुमार
|पुरुष 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक एसबी 4
|पैरा तैराकी
|कांस्य
|58
|रवि कार्तिक बुदिगिना
|पुरुष 100 मीटर बैकस्ट्रोक
|पैरा तैराकी
|रजत
|59
|करमज्योति
|महिला चक्का फेंक एफ 55
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
Asian Para Games 2026: प्रवीण कुमार ने हाई जंप फाइनल में जीता गोल्ड, 2.07 मीटर की छलांग लगाकर बनाया रिकॉर्ड
प्रवीण कुमार ने जहां हाई जंप T64 इवेंट में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता तो वहीं इसी प्रतियोगिता में बंटी ने 1.92 मीटर की अपनी अब तक की बेस्ट छलांग लगाकर सिल्वर मेडल हासिल किया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर