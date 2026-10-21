Asian Para Games 2026: भारत के 23 साल के पैरा एथलीट प्रवीण कुमार ने एशियन गेम्स 2026 में कमाल कर दिया और हाई जंप T64 फाइनल में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। प्रवीण कुमार ने 2.07 मीटर की छलांग लगाकर एशियन पैरा गेम्स का रिकॉर्ड तोड़ा और सोना अपने नाम किया। इस इवेंट के फाइनल में चार खिलाड़ी पहुंचे थे जिसमें प्रवीण कुमार पहले स्थान पर रहे।

प्रवीण कुमार ने जहां हाई जंप T64 इवेंट में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता तो वहीं इसी प्रतियोगिता में बंटी ने 1.92 मीटर की अपनी अब तक की बेस्ट छलांग लगाकर सिल्वर मेडल हासिल किया। यानी इस इवेंट में भारत के नाम गोल्ड और सिल्वर दोनों मेडल रहे। दोनों एथलीटों ने कमाल का प्रदर्शन किया और भारत के मेडल की संख्या को आगे बढ़ाने का काम किया।

🚨🇮🇳 GOLD & SILVER DOUBLE FOR INDIA!🥇🥈



🔥India dominate Men’s High Jump T64 at Asian Para Games 2026!



🥇PRAVEEN KUMAR — 2.05m

🏆Asian Para Games Record



🥈BANTI — 1.92m

💥Personal Best



🇮🇳 A sensational 1–2 finish for India as Praveen Kumar clinches GOLD & Banti bags SILVER! pic.twitter.com/K1wtnAv7p1 — Sports India (@SportsIndia3) October 21, 2026

प्रवीण ने लगातार दूसरी बार एशियन पैरागेम्स में जीता गोल्ड

प्रवीण कुमार कुमार का ये एशियन पैरा गेम्स में बैक-टू-बैक गोल्ड मेडल रहा। इससे पहले उन्होंने हांगझोऊ में आयोजित एशियन पैरा गेम्स 2022 में भी हाई जंप T64 में गोल्ड मेडल जीता था और उस वक्त वो सिर्फ 19 साल के थे। चार साल के बाद उन्होंने अपने खिताब को डिफेंड किया इस खेल में अपनी बादशाहत कायम रखी।

प्रवीण कुमार के नाम पर एक से बढ़कर एक उपलब्धि दर्ज है। उन्होंने 2024 पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक और 2020 टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीता था। इसके अलावा उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भी गोल्ड मेडल जीतने का कमाल किया था। आपको बता दें कि प्रवीण कुमार उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले की जेवर तहसील के गोविंदगढ़ गांव से हैं और उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर ये मुकाम हासिल किया।

राकेशभाई भट्ट ने जीता ब्रॉन्ज

भारतीय एथलीट राकेशभाई भट्ट ने एशियन पैरा गेम्स 2026 में पुरुषों की 100 मीटर T37 फाइनल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। उन्होंने अपनी 100 मीटर की रेस को पूरी करने के लिए 11.50 सेकंड का समय निकाला और ये उनका अब तक का बेस्ट प्रदर्शन भी रहा।

🚨🇮🇳 RAKESHBHAI BHATT WINS BRONZE WITH A PERSONAL BEST! 🥉🔥



🇮🇳 Rakeshbhai Bhatt clocks an impressive 11.50 seconds (PB) to clinch 🥉 BRONZE in the Men’s 100m T37 Final at the Asian Para Games 2026!



💥 A personal-best performance on big stage!



👏 Congratulations, Rakeshbhai! pic.twitter.com/SyJ6B6cIu8 — Sports India (@SportsIndia3) October 21, 2026

शाई होप टॉप पर, श्रेयस-संजू-अभिषेक नंबर 3; भारत-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर

इस टी20 सीरीज में शाई होप ना सिर्फ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर रहे बल्कि सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में भी पहले स्थान पर रहे। होप ने 5 मैचों में कुल 20 छक्के लगाए जबकि दूसरे स्थान पर भी वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ट रहे जिन्होंने भी 5 मैचों में 15 छक्के जड़े। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)