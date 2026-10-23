Asian Para Games 2026 India Medal Winners List, Medal Tally: भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन करते हुए एशियाई पैरा खेल 2026 में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत ने शुक्रवार को यहां आखिरी दिन रिकॉर्ड प्रदर्शन के दम पर 30 स्वर्ण सहित कुल 114 पदक जीतकर अपना अभियान समाप्त किया। मेडल टैली में 23 अक्टूबर 2026 के दिन के अंतर में चौथे स्थान पर रहा।

भारत ने इस बार इन खेलों में 168 खिलाड़ियों का दल भेजा था जो 2023 में हांगझोउ में हुए पिछले चरण में हिस्सा लेने वाले दल की संख्या से लगभग आधा था। भारतीय खिलाड़ियों ने हांगझोउ में 27 स्वर्ण सहित 108 पदक जीते थे जो उस समय देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। एशियाई पैरा खेलों में पैरा एथलेटिक्स स्पर्धाओं में रिकॉर्ड 65 पदक जीते।

एशियन पैरा गेम्स 2026 की मेडल टैली (23 अक्टूबर 2026 के अंत तक)

रैंकदेशस्वर्णरजतकांस्यकुल पदक
1चीन204115108427
2जापान636062185
3उज्बेकिस्तान454951145
4भारत303549114
5दक्षिण कोरिया28363397
6ईरान263640102
7थाईलैंड183963120
8इंडोनेशिया14203771
9कजाकिस्तान12162250
10सऊदी अरब88117

भारत ने किन खेलों में जीते कितने मेडल?

क्रमांकखेलस्वर्णरजतकांस्यकुल पदक
1पैरा एथलेटिक्स22192465
2पैरा तैराकी03811
3पैरा टेबल टेनिस0077
4पैरा शूटिंग2215
5पैरा जूडो0112
6पैरा पावरलिफ्टिंग0202
7पैरा तीरंदाजी3306
8पैरा बैडमिंटन35816
कुलभारत303549114

भारत के लिए पैरा एशियाई खेल 2026 में मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों की लिस्ट

क्रम खिलाड़ीस्पर्धाखेलपदक
1मोना अग्रवालमहिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1पैरा शूटिंगस्वर्ण
2अवनि लेखरामहिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1पैरा शूटिंगरजत
3कपिल परमारपुरुष जे1, 70 किग्रापैरा जूडोकांस्य
4कोकिलामहिला जे2, 52 किग्रापैरा जूडोरजत
5निषाद कुमारपुरुष लंबी कूद टी47पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
6रवि कार्तिक बुदिगिनापुरुष 100 मीटर फ्रीस्टाइल एस13पैरा तैराकीरजत
7सौम्यामहिला 1500 मीटर टी12/टी13पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
8राधा वेंकटेशमहिला 1500 मीटर टी12/टी13पैरा एथलेटिक्सरजत
9रवन्नी वलसानानीमहिला 1500 मीटर टी11पैरा एथलेटिक्सकांस्य
10रिंकूपुरुष भाला फेंक एफ46पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
11अजीत सिंहपुरुष भाला फेंक एफ46पैरा एथलेटिक्सरजत
12प्रदीप कुमारपुरुष भाला फेंक एफ53/एफ54पैरा एथलेटिक्सरजत
13आयुष वर्मापुरुष भाला फेंक एफ53/एफ54पैरा एथलेटिक्सकांस्य
14प्रवीण शर्मापुरुष गोला फेंक एफ11पैरा एथलेटिक्सकांस्य
15अशोकपुरुष 65 किग्रापैरा पावरलिफ्टिंगरजत
16जेहान मदानपुरुष एकल क्लास 1पैरा टेबल टेनिसकांस्य
17सोनलबेन पटेलमहिला एकल क्लास 3पैरा टेबल टेनिसकांस्य
18भाविना पटेलमहिला एकल क्लास 4-5पैरा टेबल टेनिसकांस्य
19प्राची पांडेमहिला एकल क्लास 6पैरा टेबल टेनिसकांस्य
20बेबी सहाना रविमहिला एकल क्लास 9पैरा टेबल टेनिसकांस्य
21मनीष नरवालपुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच1पैरा शूटिंगरजत
22सृष्टि अरोड़ामहिला 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच1पैरा शूटिंगकांस्य
23दीप्ति जीवनजीमहिला 400 मीटर टी20पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
24हिमांशु नंदलपुरुष 400 मीटर फ्रीस्टाइल एस11पैरा तैराकीकांस्य
25सिमरनमहिला 200 मीटर टी12पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
26तेजलबेन डामोरमहिला 200 मीटर टी12पैरा एथलेटिक्सकांस्य
27प्रीति पालमहिला 200 मीटर टी35पैरा एथलेटिक्सरजत
28निरंजन मुकुंदनपुरुष 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले एसएम7पैरा तैराकीकांस्य
29प्रणव सूरमापुरुषों की चक्काफेंक एफ51/52/53 स्पर्धापैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
30राम रतन सिंहपुरुषों की चक्काफेंक एफ51/52/53 स्पर्धापैरा एथलेटिक्सरजत
31देवेंद्र कुमारपुरुष चक्का फेंक एफ44/64 स्पर्धापैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
32राकेशपुरुष चक्का फेंक एफ44/64 स्पर्धापैरा एथलेटिक्सरजत
33परदीप कुमारपुरुष चक्का फेंक एफ44/64 स्पर्धापैरा एथलेटिक्सकांस्य
34निषाद कुमारऊंची कूद टी47 स्पर्धापैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
35होकाटो होटाजहेपुरुष गोला फेंक एफ 56/57 स्पर्धापैरा एथलेटिक्सकांस्य
36प्रवीण कुमारपुरुष ऊंची कूद टी64पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
37बंटीपुरुष ऊंची कूद टी64पैरा एथलेटिक्सरजत
38मनजीतपुरुष भाला फेंक एफ 12/13पैरा एथलेटिक्सरजत
39सचिन खिलारीपुरुष गोला फेंक एफ 46पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
40मोहम्मद यासिरपुरुष गोला फेंक एफ 46पैरा एथलेटिक्सरजत
41आयुष वर्मापुरुष गोला फेंक एफ 53पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
42भाग्यश्री जाधवमहिला गोला पेंक एफ 34पैरा एथलेटिक्सरजत
43अनुभव चौधरीपुरुष 100 मीटर रेस टी 35पैरा एथलेटिक्सकांस्य
44राकेश भाई भट्टपुरुष 100 मीटर रेस टी 37पैरा एथलेटिक्सकांस्य
45परवीनपुरुष गोला फेंक एफ 46पैरा एथलेटिक्सकांस्य
46शीतल देवी/पायल नागमहिला कम्पाउंड डबल्सपैरा तीरंदाजीरजत
47कस्तूरी राजामणीमहिला 67 किलोग्राम वर्गपैरा पॉवरलिफ्टिंगरजत
48दिलीप गावितपुरुष 100 मीटर टी47पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
49मोहम्मद मोर्सिंगनाकथपुरुष 100 मीटर टी47पैरा एथलेटिक्सरजत
50सिमरनमहिला 100 मीटर टी12 पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
51रवि रोंगालीपुरुष गोला फेंक एफ 40पैरा एथलेटिक्सकांस्य
52प्रणव देसाईपुरुष 100 मीटर टी 64पैरा एथलेटिक्सकांस्य
53हिमांशु नंदलपुरुष 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक एस 11पैरा तैराकीकांस्य
54अकीरा बानोथूपुरुष 100 मीटर टी 35/38पैरा एथलेटिक्सरजत
55सुखचैनपुरुष भाला फेंक एफ55 पैरा एथलेटिक्सकांस्य
56स्वाति चौधरी/आदिल मुहम्मदमिक्स्ड टीम W1 रिकर्वपैरा तीरंदाजीकांस्य
57रोहित कुमारपुरुष 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक एसबी 4पैरा तैराकीकांस्य
58रवि कार्तिक बुदिगिनापुरुष 100 मीटर बैकस्ट्रोकपैरा तैराकीरजत
59करमज्योति दलालमहिला चक्का फेंक एफ 55पैरा एथलेटिक्सकांस्य
60शैलेश कुमारपुरुष लंबी कूद टी 42/61/63पैरा एथलेटिक्सकांस्य
61शरत मकानाहालीपुरुष 1500 मीटर टी12पैरा एथलेटिक्सकांस्य
62हानेपुरुष चक्का फेंक एफ 37पैरा एथलेटिक्सकांस्य
63स्वाति चौधरीW1 महिला स्पर्धापैरा तीरंदाजीरजत
64शीतल देवी/तोमन कुमारकम्पाउंड मिक्स्ड टीमपैरा तीरंदाजीस्वर्ण
65सुहास एलवाईमेंस सिंगल्स एसएल 4पैरा बैडमिंटनकांस्य
66संजना कुमारामहिला सिंगल्स एसएल 3पैरा बैडमिंटनकांस्य
67अभिजीत साखुजामेंस सिंगल्स एसएल 4पैरा बैडमिंटनकांस्य
68नित्या श्री सुमति सिवान/कृष्णा नगरमिक्स्ड डबल्स एसएच 6पैरा बैडमिंटनकांस्य
69मनीषा रामदास/प्रमोद भगतमिक्स्ड डबल्स WH1-WH2पैरा बैडमिंटनकांस्य
70अल्फिया जेम्स/पल्लवी कलुवेहल्लीमहिला डबल्स  SL3-SU5पैरा बैडमिंटनकांस्य
71सुवर्णा राजमहिला चक्का एफ54पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
72शीतल देवीमहिला कम्पाउंडपैरा तीरंदाजीस्वर्ण
73शुभम वाधवा/भाविना पटेलमिक्स्ड डबल्स XD7पैरा टेबल टेनिसकांस्य
74तेजलबेन दामोरमहिला 400 मीटर T12पैरा एथलेटिक्सरजत
75अंजनाबेन बुम्बाडियामहिला 400 मीटर T47पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
76जयंती बेहरामहिला 400 मीटर T47पैरा एथलेटिक्सरजत
77मनीषा रामदासमहिला सिंगल्स SU5पैरा बैडमिंटनकांस्य
78कपिल कुमालपुरुष 400 मीटर फ्रीस्टाइल एस10पैरा तैराकीरजत
79शैलेश कुमारपुरुषों की हाई जंप T63पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
80वरुण सिंह भाटीपुरुषों की हाई जंप T63पैरा एथलेटिक्सरजत
81राहुलपुरुषों की हाई जंप T63पैरा एथलेटिक्सकांस्य
82दिलीप गावितपुरुषों की 400 मीटर T47पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
83स्वातिक पाटिलपुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक SB9पैरा तैराकीकांस्य
84रवि कार्तिक बुडिगिनापुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक S13पैरा तैराकीरजत
85तेजस नंदकुमारपुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक S7पैरा तैराकीकांस्य
86सोलाइराज धर्मराजपुरुषों की लंबी कूद T44/T62/T64पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
87रवानी वलसनेनीमहिला 400 मीटर T11पैरा एथलेटिक्सकांस्य
88सूर्यकांत यादव/नवीन शिवकुमारपुरुष डबल्स SL3-SU5पैरा बैडमिंटनकांस्य
89नित्या श्रीमहिला एकल SH6पैरा बैडमिंटनरजत
90नवीन शिवकुमारपुरुष एकल SL4पैरा बैडमिंटनस्वर्ण
91निमिषा सुरेशमहिला लंबी कूद T47पैरा एथलेटिक्सरजत
92संदीप कुमारपुरुष 400 मीटर T64पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
93अजय कुमारपुरुष 400 मीटर T64पैरा एथलेटिक्सकांस्य
94मोना अग्रवालमहिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1पैरा शूटिंगस्वर्ण
95नितेश कुमार / तुलसिमथी मुरुगेसन मिश्रित युगलपैरा बैडमिंटनरजत
96नवदीप सिंहपुरुष भाला फेंक F40/41पैरा एथलेटिक्सकांस्य
97राकेशभाई भट्टपुरुष 200 मीटर T37पैरा एथलेटिक्सकांस्य
98सुमित अंतिलपुरुष भाला फेंक F42-F44/F61-F64पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
99महेंद्र गुर्जरपुरुष भाला फेंक F42-F44/F61-F64पैरा एथलेटिक्सरजत
100संदीप सरगरपुरुष भाला फेंक F42-F44/F61-F64पैरा एथलेटिक्सकांस्य
101प्रणव सूरमापुरुष क्लब थ्रो F51पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
102धर्मबीर नैनपुरुष क्लब थ्रो F51पैरा एथलेटिक्सकांस्य
103हरविंदर सिंह / विजय सुंडीपुरुष रिकर्व युगलपैरा तीरंदाजीस्वर्ण
104पूजा जत्यान / भावना चौधरीमहिला रिकर्व युगलपैरा तीरंदाजीरजत
105नितेश कुमारपुरुष एकल SL3पैरा बैडमिंटनस्वर्ण
106प्रमोद भगतपुरुष एकल SL3पैरा बैडमिंटनरजत
107तुलसिमथी मुरुगेसनमहिला एकल SU5पैरा बैडमिंटनरजत
108प्रमोद बिजार्नियापुरुष 1500 मीटर T46पैरा एथलेटिक्सरजत
109जेहान मदान / शुभम वाधवापुरुष युगल MD4पैरा टेबल टेनिसकांस्य
110कृष्णा नागर / सिवराजन सोलाईमलाईपुरुष डबल्स एसएच6पैरा बैडमिंटनरजत
111हाने पुरुष जैवलिन F37/38पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
112मानसी जोशी/ तुलसिमथी मुरुगेसनमहिला डबल्स SL3-SU5पैरा बैडमिंटनस्वर्ण
113हिमांशु नंदलपुरुष 100 मीटर फ्रीस्टाइल S11पैरा तैराकीकांस्य
114संदीपपुरुष 100 मीटर T44पैरा एथलेटिक्सकांस्य

Asian Para Games: भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन, हांगझू को पीछे छोड़ 114 पदकों के साथ खत्म किया अभियान; 30 गोल्ड समेत 6 नए विश्व रिकॉर्ड

एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारत ने इतिहास रचते हुए 114 पदकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया। भारतीय खिलाड़ियों ने 30 स्वर्ण, 35 रजत और 49 कांस्य पदक जीते। एथलेटिक्स, बैडमिंटन, तीरंदाजी और निशानेबाजी में शानदार प्रदर्शन के साथ भारत ने अपना पिछला सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर