क्रम खिलाड़ी स्पर्धा खेल पदक

1 मोना अग्रवाल महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1 पैरा शूटिंग स्वर्ण

2 अवनि लेखरा महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1 पैरा शूटिंग रजत

3 कपिल परमार पुरुष जे1, 70 किग्रा पैरा जूडो कांस्य

4 कोकिला महिला जे2, 52 किग्रा पैरा जूडो रजत

5 निषाद कुमार पुरुष लंबी कूद टी47 पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण

6 रवि कार्तिक बुदिगिना पुरुष 100 मीटर फ्रीस्टाइल एस13 पैरा तैराकी रजत

7 सौम्या महिला 1500 मीटर टी12/टी13 पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण

8 राधा वेंकटेश महिला 1500 मीटर टी12/टी13 पैरा एथलेटिक्स रजत

9 रवन्नी वलसानानी महिला 1500 मीटर टी11 पैरा एथलेटिक्स कांस्य

10 रिंकू पुरुष भाला फेंक एफ46 पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण

11 अजीत सिंह पुरुष भाला फेंक एफ46 पैरा एथलेटिक्स रजत

12 प्रदीप कुमार पुरुष भाला फेंक एफ53/एफ54 पैरा एथलेटिक्स रजत

13 आयुष वर्मा पुरुष भाला फेंक एफ53/एफ54 पैरा एथलेटिक्स कांस्य

14 प्रवीण शर्मा पुरुष गोला फेंक एफ11 पैरा एथलेटिक्स कांस्य

15 अशोक पुरुष 65 किग्रा पैरा पावरलिफ्टिंग रजत

16 जेहान मदान पुरुष एकल क्लास 1 पैरा टेबल टेनिस कांस्य

17 सोनलबेन पटेल महिला एकल क्लास 3 पैरा टेबल टेनिस कांस्य

18 भाविना पटेल महिला एकल क्लास 4-5 पैरा टेबल टेनिस कांस्य

19 प्राची पांडे महिला एकल क्लास 6 पैरा टेबल टेनिस कांस्य

20 बेबी सहाना रवि महिला एकल क्लास 9 पैरा टेबल टेनिस कांस्य

21 मनीष नरवाल पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच1 पैरा शूटिंग रजत

22 सृष्टि अरोड़ा महिला 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच1 पैरा शूटिंग कांस्य

23 दीप्ति जीवनजी महिला 400 मीटर टी20 पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण

24 हिमांशु नंदल पुरुष 400 मीटर फ्रीस्टाइल एस11 पैरा तैराकी कांस्य

25 सिमरन महिला 200 मीटर टी12 पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण

26 तेजलबेन डामोर महिला 200 मीटर टी12 पैरा एथलेटिक्स कांस्य

27 प्रीति पाल महिला 200 मीटर टी35 पैरा एथलेटिक्स रजत

28 निरंजन मुकुंदन पुरुष 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले एसएम7 पैरा तैराकी कांस्य

29 प्रणव सूरमा पुरुषों की चक्काफेंक एफ51/52/53 स्पर्धा पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण

30 राम रतन सिंह पुरुषों की चक्काफेंक एफ51/52/53 स्पर्धा पैरा एथलेटिक्स रजत

31 देवेंद्र कुमार पुरुष चक्का फेंक एफ44/64 स्पर्धा पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण

32 राकेश पुरुष चक्का फेंक एफ44/64 स्पर्धा पैरा एथलेटिक्स रजत

33 परदीप कुमार पुरुष चक्का फेंक एफ44/64 स्पर्धा पैरा एथलेटिक्स कांस्य

34 निषाद कुमार ऊंची कूद टी47 स्पर्धा पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण

35 होकाटो होटाजहे पुरुष गोला फेंक एफ 56/57 स्पर्धा पैरा एथलेटिक्स कांस्य

36 प्रवीण कुमार पुरुष ऊंची कूद टी64 पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण

37 बंटी पुरुष ऊंची कूद टी64 पैरा एथलेटिक्स रजत

38 मनजीत पुरुष भाला फेंक एफ 12/13 पैरा एथलेटिक्स रजत

39 सचिन खिलारी पुरुष गोला फेंक एफ 46 पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण

40 मोहम्मद यासिर पुरुष गोला फेंक एफ 46 पैरा एथलेटिक्स रजत

41 आयुष वर्मा पुरुष गोला फेंक एफ 53 पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण

42 भाग्यश्री जाधव महिला गोला पेंक एफ 34 पैरा एथलेटिक्स रजत

43 अनुभव चौधरी पुरुष 100 मीटर रेस टी 35 पैरा एथलेटिक्स कांस्य

44 राकेश भाई भट्ट पुरुष 100 मीटर रेस टी 37 पैरा एथलेटिक्स कांस्य

45 परवीन पुरुष गोला फेंक एफ 46 पैरा एथलेटिक्स कांस्य

46 शीतल देवी/पायल नाग महिला कम्पाउंड डबल्स पैरा तीरंदाजी रजत

47 कस्तूरी राजामणी महिला 67 किलोग्राम वर्ग पैरा पॉवरलिफ्टिंग रजत

48 दिलीप गावित पुरुष 100 मीटर टी47 पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण

49 मोहम्मद मोर्सिंगनाकथ पुरुष 100 मीटर टी47 पैरा एथलेटिक्स रजत

50 सिमरन महिला 100 मीटर टी12 पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण

51 रवि रोंगाली पुरुष गोला फेंक एफ 40 पैरा एथलेटिक्स कांस्य

52 प्रणव देसाई पुरुष 100 मीटर टी 64 पैरा एथलेटिक्स कांस्य

53 हिमांशु नंदल पुरुष 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक एस 11 पैरा तैराकी कांस्य

54 अकीरा बानोथू पुरुष 100 मीटर टी 35/38 पैरा एथलेटिक्स रजत

55 सुखचैन पुरुष भाला फेंक एफ55 पैरा एथलेटिक्स कांस्य

56 स्वाति चौधरी/आदिल मुहम्मद मिक्स्ड टीम W1 रिकर्व पैरा तीरंदाजी कांस्य

57 रोहित कुमार पुरुष 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक एसबी 4 पैरा तैराकी कांस्य

58 रवि कार्तिक बुदिगिना पुरुष 100 मीटर बैकस्ट्रोक पैरा तैराकी रजत

59 करमज्योति दलाल महिला चक्का फेंक एफ 55 पैरा एथलेटिक्स कांस्य

60 शैलेश कुमार पुरुष लंबी कूद टी 42/61/63 पैरा एथलेटिक्स कांस्य

61 शरत मकानाहाली पुरुष 1500 मीटर टी12 पैरा एथलेटिक्स कांस्य

62 हाने पुरुष चक्का फेंक एफ 37 पैरा एथलेटिक्स कांस्य

63 स्वाति चौधरी W1 महिला स्पर्धा पैरा तीरंदाजी रजत

64 शीतल देवी/तोमन कुमार कम्पाउंड मिक्स्ड टीम पैरा तीरंदाजी स्वर्ण

65 सुहास एलवाई मेंस सिंगल्स एसएल 4 पैरा बैडमिंटन कांस्य

66 संजना कुमारा महिला सिंगल्स एसएल 3 पैरा बैडमिंटन कांस्य

67 अभिजीत साखुजा मेंस सिंगल्स एसएल 4 पैरा बैडमिंटन कांस्य

68 नित्या श्री सुमति सिवान/कृष्णा नगर मिक्स्ड डबल्स एसएच 6 पैरा बैडमिंटन कांस्य

69 मनीषा रामदास/प्रमोद भगत मिक्स्ड डबल्स WH1-WH2 पैरा बैडमिंटन कांस्य

70 अल्फिया जेम्स/पल्लवी कलुवेहल्ली महिला डबल्स SL3-SU5 पैरा बैडमिंटन कांस्य

71 सुवर्णा राज महिला चक्का एफ54 पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण

72 शीतल देवी महिला कम्पाउंड पैरा तीरंदाजी स्वर्ण

73 शुभम वाधवा/भाविना पटेल मिक्स्ड डबल्स XD7 पैरा टेबल टेनिस कांस्य

74 तेजलबेन दामोर महिला 400 मीटर T12 पैरा एथलेटिक्स रजत

75 अंजनाबेन बुम्बाडिया महिला 400 मीटर T47 पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण

76 जयंती बेहरा महिला 400 मीटर T47 पैरा एथलेटिक्स रजत

77 मनीषा रामदास महिला सिंगल्स SU5 पैरा बैडमिंटन कांस्य

78 कपिल कुमाल पुरुष 400 मीटर फ्रीस्टाइल एस10 पैरा तैराकी रजत

79 शैलेश कुमार पुरुषों की हाई जंप T63 पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण

80 वरुण सिंह भाटी पुरुषों की हाई जंप T63 पैरा एथलेटिक्स रजत

81 राहुल पुरुषों की हाई जंप T63 पैरा एथलेटिक्स कांस्य

82 दिलीप गावित पुरुषों की 400 मीटर T47 पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण

83 स्वातिक पाटिल पुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक SB9 पैरा तैराकी कांस्य

84 रवि कार्तिक बुडिगिना पुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक S13 पैरा तैराकी रजत

85 तेजस नंदकुमार पुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक S7 पैरा तैराकी कांस्य

86 सोलाइराज धर्मराज पुरुषों की लंबी कूद T44/T62/T64 पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण

87 रवानी वलसनेनी महिला 400 मीटर T11 पैरा एथलेटिक्स कांस्य