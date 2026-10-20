भारत के लिए पैरा एशियाई खेल 2026 का तीसरा दिन भी शानदार रहा है। दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 11 मेडल जीतने के बाद तीसरे दिन 20 अक्टूबर को 5 गोल्ड मेडल जीत लिए। इसी के साथ भारत के कुल पदकों की संख्या भी 30 के पार पहुंच गई और मेडल टैली में भारत ने छठे स्थान पर जगह बना ली है।

निषाद कुमार किसी एक एशियाई पैरा खेलों में दो स्वर्ण पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। उन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद टी47 स्पर्धा में शीर्ष स्थान हासिल किया। इससे पहले दूसरे दिन उन्होंने लॉन्ग जम्प में गोल्ड मेडल जीता था। वहीं एशियाई पैरा खेलों के पुरुष चक्का फेंक के एफ44/64 स्पर्धा में भारतीयों ने तीनों पदक अपने नाम किए, जिसमें देवेंद्र कुमार ने स्वर्ण पदक जीता।

भारत के लिए छठा गोल्ड अनुभवी फर्राटा धाविका सिमरन ने जीता। फिर फिर पुरुषों की एफ51/52/53 स्पर्धा में प्रणव सूरमा ने भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस तरह एथलेटिक्स में भारत ने अब तक कुल 6 गोल्ड जीते हैं। वहीं एक गोल्ड भारत को पैरा शूटिंग में मोना अग्रवाल ने दिलवाया था।

तीसरे दिन की शुरुआत में ही भारत ने आधा दर्जन पदक जीते थे। उसके बाद दीप्ति जीवनजी ने महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद भारत के लिए मंगलवार को तीसरे दिन पदकों की झड़ी लग गई।

भारत के लिए अब तक पैरा एशियाई खेल 2026 में मेडल जीतने वाले सभी भारतीय खिलाड़ी

क्रम संख्या खिलाड़ी स्पर्धा खेल पदक 1 मोना अग्रवाल महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1 पैरा शूटिंग स्वर्ण 2 अवनि लेखरा महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1 पैरा शूटिंग रजत 3 कपिल परमार पुरुष जे1, 70 किग्रा पैरा जूडो कांस्य 4 कोकिला महिला जे2, 52 किग्रा पैरा जूडो रजत 5 निषाद कुमार पुरुष लंबी कूद टी47 पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण 6 रवि कार्तिक बुदिगिना पुरुष 100 मीटर फ्रीस्टाइल एस13 पैरा तैराकी रजत 7 सौम्या महिला 1500 मीटर टी12/टी13 पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण 8 राधा वेंकटेश महिला 1500 मीटर टी12/टी13 पैरा एथलेटिक्स रजत 9 रवन्नी वलसानानी महिला 1500 मीटर टी11 पैरा एथलेटिक्स कांस्य 10 रिंकू पुरुष भाला फेंक एफ46 पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण 11 अजीत सिंह पुरुष भाला फेंक एफ46 पैरा एथलेटिक्स रजत 12 प्रदीप कुमार पुरुष भाला फेंक एफ53/एफ54 पैरा एथलेटिक्स रजत 13 आयुष वर्मा पुरुष भाला फेंक एफ53/एफ54 पैरा एथलेटिक्स कांस्य 14 प्रवीण शर्मा पुरुष गोला फेंक एफ11 पैरा एथलेटिक्स कांस्य 15 अशोक पुरुष 65 किग्रा पैरा पावरलिफ्टिंग रजत 16 जेहान मदान पुरुष एकल क्लास 1 पैरा टेबल टेनिस कांस्य 17 सोनलबेन पटेल महिला एकल क्लास 3 पैरा टेबल टेनिस कांस्य 18 भाविना पटेल महिला एकल क्लास 4-5 पैरा टेबल टेनिस कांस्य 19 प्राची पांडे महिला एकल क्लास 6 पैरा टेबल टेनिस कांस्य 20 बेबी सहाना रवि महिला एकल क्लास 9 पैरा टेबल टेनिस कांस्य 21 मनीष नरवाल पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच1 पैरा शूटिंग रजत 22 सृष्टि अरोड़ा महिला 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच1 पैरा शूटिंग कांस्य 23 दीप्ति जीवनजी महिला 400 मीटर टी20 पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण 24 हिमांशु नंदल पुरुष 400 मीटर फ्रीस्टाइल एस11 पैरा तैराकी कांस्य 25 सिमरन महिला 200 मीटर टी12 पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण 26 तेजलबेन डामोर महिला 200 मीटर टी12 पैरा एथलेटिक्स कांस्य 27 प्रीति पाल महिला 200 मीटर टी35 पैरा एथलेटिक्स रजत 28 निरंजन मुकुंदन पुरुष 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले एसएम7 पैरा तैराकी कांस्य 29 प्रणव सूरमा पुरुषों की चक्काफेंक एफ51/52/53 स्पर्धा पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण 30 राम रतन सिंह पुरुषों की चक्काफेंक एफ51/52/53 स्पर्धा पैरा एथलेटिक्स रजत 31 देवेंद्र कुमार पुरुष चक्का फेंक एफ44/64 स्पर्धा पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण 32 राकेश पुरुष चक्का फेंक एफ44/64 स्पर्धा पैरा एथलेटिक्स रजत 33 परदीप कुमार पुरुष चक्का फेंक एफ44/64 स्पर्धा पैरा एथलेटिक्स कांस्य 34 निषाद कुमार ऊंची कूद टी47 स्पर्धा पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण 35 होकाटो होटाजहे पुरुष गोला फेंक एफ 56/57 स्पर्धा पैरा एथलेटिक्स कांस्य

पैरा एशियाई खेल 2026 की मेडल टैली

रैंक देश स्वर्ण पदक रजत पदक कांस्य पदक कुल पदक 1 चीन 70 44 35 149 2 उज्बेकिस्तान 17 21 18 56 3 जापान 16 20 27 63 4 दक्षिण कोरिया 12 9 13 34 5 ईरान 9 12 16 37 6 भारत 9 11 15 35 7 थाइलैंड 8 11 22 41 8 कजाकिस्तान 5 6 10 21 9 इंडोनेशिया 4 4 17 25 10 मलेशिया 3 3 3 9

Asian Para Games: रवि बेबी साहाना-प्राची पांडे ने रचा इतिहास, टेबल टेनिस में 4 पदक मिले

भारत ने एशियाई पैरा खेलों में मंगलवार, 20 अक्टूबर को टेबल टेनिस में चार कांस्य पदक जीते। पैरालम्पिक पदक विजेता भाविना पटेल, सोनलबेन पटेल, प्राची और साहाना महिला एकल स्पर्धा में अपने अपने वर्ग के सेमीफाइनल में पैरालम्पिक पदक विजेताओं से हार गईं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





