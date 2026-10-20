भारत के लिए पैरा एशियाई खेल 2026 का तीसरा दिन भी शानदार रहा है। दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 11 मेडल जीतने के बाद तीसरे दिन 20 अक्टूबर को 5 गोल्ड मेडल जीत लिए। इसी के साथ भारत के कुल पदकों की संख्या भी 30 के पार पहुंच गई और मेडल टैली में भारत ने छठे स्थान पर जगह बना ली है।

निषाद कुमार किसी एक एशियाई पैरा खेलों में दो स्वर्ण पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। उन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद टी47 स्पर्धा में शीर्ष स्थान हासिल किया। इससे पहले दूसरे दिन उन्होंने लॉन्ग जम्प में गोल्ड मेडल जीता था। वहीं एशियाई पैरा खेलों के पुरुष चक्का फेंक के एफ44/64 स्पर्धा में भारतीयों ने तीनों पदक अपने नाम किए, जिसमें देवेंद्र कुमार ने स्वर्ण पदक जीता।

भारत के लिए छठा गोल्ड अनुभवी फर्राटा धाविका सिमरन ने जीता। फिर फिर पुरुषों की एफ51/52/53 स्पर्धा में प्रणव सूरमा ने भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस तरह एथलेटिक्स में भारत ने अब तक कुल 6 गोल्ड जीते हैं। वहीं एक गोल्ड भारत को पैरा शूटिंग में मोना अग्रवाल ने दिलवाया था।

तीसरे दिन की शुरुआत में ही भारत ने आधा दर्जन पदक जीते थे। उसके बाद दीप्ति जीवनजी ने महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद भारत के लिए मंगलवार को तीसरे दिन पदकों की झड़ी लग गई।

भारत के लिए अब तक पैरा एशियाई खेल 2026 में मेडल जीतने वाले सभी भारतीय खिलाड़ी

क्रम संख्याखिलाड़ीस्पर्धाखेलपदक
1मोना अग्रवालमहिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1पैरा शूटिंगस्वर्ण
2अवनि लेखरामहिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1पैरा शूटिंगरजत
3कपिल परमारपुरुष जे1, 70 किग्रापैरा जूडोकांस्य
4कोकिलामहिला जे2, 52 किग्रापैरा जूडोरजत
5निषाद कुमारपुरुष लंबी कूद टी47पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
6रवि कार्तिक बुदिगिनापुरुष 100 मीटर फ्रीस्टाइल एस13पैरा तैराकीरजत
7सौम्यामहिला 1500 मीटर टी12/टी13पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
8राधा वेंकटेशमहिला 1500 मीटर टी12/टी13पैरा एथलेटिक्सरजत
9रवन्नी वलसानानीमहिला 1500 मीटर टी11पैरा एथलेटिक्सकांस्य
10रिंकूपुरुष भाला फेंक एफ46पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
11अजीत सिंहपुरुष भाला फेंक एफ46पैरा एथलेटिक्सरजत
12प्रदीप कुमारपुरुष भाला फेंक एफ53/एफ54पैरा एथलेटिक्सरजत
13आयुष वर्मापुरुष भाला फेंक एफ53/एफ54पैरा एथलेटिक्सकांस्य
14प्रवीण शर्मापुरुष गोला फेंक एफ11पैरा एथलेटिक्सकांस्य
15अशोकपुरुष 65 किग्रापैरा पावरलिफ्टिंगरजत
16जेहान मदानपुरुष एकल क्लास 1पैरा टेबल टेनिसकांस्य
17सोनलबेन पटेलमहिला एकल क्लास 3पैरा टेबल टेनिसकांस्य
18भाविना पटेलमहिला एकल क्लास 4-5पैरा टेबल टेनिसकांस्य
19प्राची पांडेमहिला एकल क्लास 6पैरा टेबल टेनिसकांस्य
20बेबी सहाना रविमहिला एकल क्लास 9पैरा टेबल टेनिसकांस्य
21मनीष नरवालपुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच1पैरा शूटिंगरजत
22सृष्टि अरोड़ामहिला 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच1पैरा शूटिंगकांस्य
23दीप्ति जीवनजीमहिला 400 मीटर टी20पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
24हिमांशु नंदलपुरुष 400 मीटर फ्रीस्टाइल एस11पैरा तैराकीकांस्य
25सिमरनमहिला 200 मीटर टी12पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
26तेजलबेन डामोरमहिला 200 मीटर टी12पैरा एथलेटिक्सकांस्य
27प्रीति पालमहिला 200 मीटर टी35पैरा एथलेटिक्सरजत
28निरंजन मुकुंदनपुरुष 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले एसएम7पैरा तैराकीकांस्य
29प्रणव सूरमापुरुषों की चक्काफेंक एफ51/52/53 स्पर्धापैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
30राम रतन सिंहपुरुषों की चक्काफेंक एफ51/52/53 स्पर्धापैरा एथलेटिक्सरजत
31देवेंद्र कुमारपुरुष चक्का फेंक एफ44/64 स्पर्धापैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
32राकेशपुरुष चक्का फेंक एफ44/64 स्पर्धापैरा एथलेटिक्सरजत
33परदीप कुमारपुरुष चक्का फेंक एफ44/64 स्पर्धापैरा एथलेटिक्सकांस्य
34निषाद कुमारऊंची कूद टी47 स्पर्धापैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
35होकाटो होटाजहेपुरुष गोला फेंक एफ 56/57 स्पर्धापैरा एथलेटिक्सकांस्य

पैरा एशियाई खेल 2026 की मेडल टैली

रैंकदेशस्वर्ण पदकरजत पदककांस्य पदककुल पदक
1चीन704435149
2उज्बेकिस्तान17211856
3जापान16202763
4दक्षिण कोरिया1291334
5ईरान9121637
6भारत9111535
7थाइलैंड8112241
8कजाकिस्तान561021
9इंडोनेशिया441725
10मलेशिया3339

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