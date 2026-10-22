Asian Games 2026 Day 6 India Schedule, Medal Tally, All Winners list: पैरा एशियाई खेल 2026 के पहले पांच दिन में भारतीय खिलाड़ियों का कमाल देखने को मिला है। भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स 2026 में आए पदकों की संख्या को पार करते हुए पांचवें दिन तक 21 गोल्ड के साथ कुल 88 पदक जीत लिए हैं। भारत अब मेडल टैली में चौथे स्थान पर है।

भारत के नाम पांचवें दिन के अंत तक 21 गोल्ड, 26 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल हो चुके हैं। वहीं मेडल टैली में चीन 150 गोल्ड समेत 314 मेडल के साथ टॉप पर है। जापान के 40 गोल्ड समेत कुल 136 मेडल हैं और वह दूसरे पर है। वहीं उज्बेकिस्तान ने 38 गोल्ड समेत कुल 120 मेडल अब तक जीते हैं और तीसरे स्थान पर काबिज है।

अब छठे दिन यानी 23 अक्टूबर 2026 को भारत के पदकों की संख्या 100 पार तो आसानी से पहुंच सकती है। वहीं शुक्रवार को भी भारत के पदकों की संख्या में 30 से ज्यादा मेडल जुड़ सकते हैं। आपको बता दें कि पांचवें दिन भारत ने 62 पदकों के साथ दिन की शुरुआत की थी और कुल 26 और पदकों के साथ दिन का अंत हुआ। 23 अक्टूबर को भी कम से कम 26 पदक की भारत को उम्मीद होगी।

एशियन पैरा गेम्स 2026: 23 अक्टूबर को भारत का पूरा शेड्यूल

समय (IST)खेलमुकाबला / इवेंट
सुबह 5:30पैरा बैडमिंटनमहिला सिंगल्स SU5 फाइनल: थुलासिमति मुरुगेसन बनाम यांग क्विक्सिया (चीन)
सुबह 5:55पैरा तीरंदाजीमहिला रिकर्व डबल्स गोल्ड मेडल मैच: पूजा जातयान / भावना चौधरी बनाम वांग शुएचियान / गाओ जिहान (चीन)
सुबह 6:15पैरा शूटिंगनिहाल सिंह और आमिर अहमद भट — P3 ओपन 25 मीटर पिस्टल SH1 क्वालिफिकेशन (प्रिसिजन; रैपिड और फाइनल बाद में)
सुबह 6:17पैरा एथलेटिक्सपुरुष 1500 मीटर T46 फाइनल: प्रमोद बिजारनिया
सुबह 6:20पैरा बैडमिंटनपुरुष सिंगल्स SL3 फाइनल: प्रमोद भगत बनाम नितेश कुमार
सुबह 6:30पैरा शूटिंगअवनी लेखरा और मोना अग्रवाल — R8 महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन SH1 क्वालिफिकेशन (फाइनल सुबह 9:15 बजे)
सुबह 6:30पैरा एथलेटिक्समहिला लंबी कूद T47 फाइनल: निमिषा सुरेश
सुबह 6:35पैरा एथलेटिक्सपुरुष डिस्कस थ्रो F11 फाइनल: प्रवीण शर्मा
सुबह 6:44पैरा तैराकीचैतन्य कुलकर्णी — पुरुष 400 मीटर फ्रीस्टाइल S6 हीट 1 (फाइनल दोपहर 1:49 बजे)
सुबह 6:45पैरा तीरंदाजीपुरुष रिकर्व डबल्स गोल्ड मेडल मैच: हरविंदर सिंह / विजय सुंडी बनाम झाओ लिशुए / युन डुओ (चीन)
सुबह 6:45पैरा टेबल टेनिसपुरुष डबल्स क्लास MD4, ग्रुप A: जेहान मदन / शुभम वाधवा बनाम जिनचोल पार्क / क्युन्ह्युन किम (दक्षिण कोरिया)
सुबह 7:00पैरा बैडमिंटनपुरुष सिंगल्स SL4 फाइनल: नवीन शिवकुमार बनाम फ्रेडी सेतियावान (इंडोनेशिया)
सुबह 7:05पैरा बैडमिंटनमहिला सिंगल्स SH6 फाइनल: नित्या श्री सुमति सिवन बनाम ली फेंगमेई (चीन)
सुबह 7:05पैरा तैराकीअब्दुल कादिर इंदौरी — पुरुष 50 मीटर बैकस्ट्रोक S5 हीट 2 (फाइनल दोपहर 2:02 बजे)
सुबह 7:25पैरा एथलेटिक्समहिला शॉट पुट F46 फाइनल: अमीषा रावत
सुबह 7:35पैरा तैराकीचैतन्य कुलकर्णी — पुरुष 50 मीटर फ्रीस्टाइल S6 हीट 2 (फाइनल दोपहर 3:25 बजे)
सुबह 7:40बोच्चियाअंजलि देवी / सचिन चमारिया बनाम चीनी ताइपे — मिक्स्ड पेयर्स BC3, पूल A (सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर)
सुबह 8:00पैरा एथलेटिक्सपुरुष जैवलिन थ्रो F37/38 फाइनल: हनी
सुबह 8:05पैरा एथलेटिक्सपुरुष 400 मीटर T64 फाइनल: अजय कुमार और संदीप
सुबह 8:30पैरा साइक्लिंगपुरुष C1-3 रोड रेस फाइनल: अरशद शेख
सुबह 9:15पैरा शूटिंगमहिला R8 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन SH1 फाइनल: अवनी लेखरा और मोना अग्रवाल (क्वालिफाई करने पर)
सुबह 9:20पैरा तीरंदाजीहरविंदर सिंह / भावना चौधरी — रिकर्व मिक्स्ड टीम सेमीफाइनल बनाम झाओ लिशुए / वांग शुएचियान (चीन); ब्रॉन्ज मैच सुबह 10:10 बजे और गोल्ड मैच सुबह 10:35 बजे
सुबह 10:10पैरा तीरंदाजीरिकर्व मिक्स्ड टीम ब्रॉन्ज मेडल मैच: हरविंदर सिंह / भावना चौधरी (क्वालिफाई करने पर)
सुबह 10:35पैरा तीरंदाजीरिकर्व मिक्स्ड टीम गोल्ड मेडल मैच: हरविंदर सिंह / भावना चौधरी (क्वालिफाई करने पर)
सुबह 11:00पैरा पावरलिफ्टिंगकस्तूरी राजामणि, सुमन देवी और जसप्रीत कौर — महिला टीम इवेंट हीट्स (हेड-टू-हेड; ब्रॉन्ज और गोल्ड मैच बाद में)
सुबह 11:50पैरा पावरलिफ्टिंगकस्तूरी राजामणि, सुमन देवी और जसप्रीत कौर — महिला टीम इवेंट, ग्रुप A या B हेड-टू-हेड मुकाबला
दोपहर 12:35पैरा पावरलिफ्टिंगमहिला टीम इवेंट ब्रॉन्ज मेडल मैच: कस्तूरी राजामणि, सुमन देवी और जसप्रीत कौर (क्वालिफाई करने पर)
दोपहर 12:50पैरा पावरलिफ्टिंगमहिला टीम इवेंट गोल्ड मेडल मैच: कस्तूरी राजामणि, सुमन देवी और जसप्रीत कौर (क्वालिफाई करने पर)
दोपहर 1:00पैरा शूटिंगनिहाल सिंह और आमिर अहमद भट — P3 ओपन 25 मीटर पिस्टल SH1 क्वालिफिकेशन (रैपिड; फाइनल दोपहर 2:30 बजे)
दोपहर 1:49पैरा तैराकीपुरुष 400 मीटर फ्रीस्टाइल S6 फाइनल: चैतन्य कुलकर्णी (क्वालिफाई करने पर)
दोपहर 2:02पैरा तैराकीपुरुष 50 मीटर बैकस्ट्रोक S5 फाइनल: अब्दुल कादिर इंदौरी (क्वालिफाई करने पर)
दोपहर 2:12पैरा तैराकीपुरुष 200 मीटर इंडिविजुअल मेडले SM13 फाइनल: रवि कार्तिक बुडीगीना
दोपहर 2:21पैरा एथलेटिक्ससंदीप — पुरुष 100 मीटर T44 राउंड 1, हीट 2 (फाइनल शाम 5:10 बजे)
दोपहर 2:30पैरा शूटिंगP3 ओपन 25 मीटर पिस्टल SH1 फाइनल: निहाल सिंह और आमिर अहमद भट (क्वालिफाई करने पर)
दोपहर 2:30पैरा एथलेटिक्सपुरुष 5000 मीटर T12/T13 फाइनल: शरथ मकनहल्ली
दोपहर 2:50पैरा तैराकीपुरुष 100 मीटर फ्रीस्टाइल S11 फाइनल: हिमांशु नंदल
दोपहर 3:00पैरा बैडमिंटनमिक्स्ड डबल्स SL3-SU5 फाइनल: थुलासिमति मुरुगेसन / नितेश कुमार बनाम लियानी ओक्टिला / हिकमत रमदानी (इंडोनेशिया)
दोपहर 3:10पैरा एथलेटिक्सपुरुष जैवलिन थ्रो F40/41 फाइनल: रवि रोंगाली और नवदीप सिंह
दोपहर 3:17पैरा तैराकीपुरुष 50 मीटर फ्रीस्टाइल S7 फाइनल: तेजस नंदकुमार और सुयश जाधव
दोपहर 3:25पैरा तैराकीपुरुष 50 मीटर फ्रीस्टाइल S6 फाइनल: चैतन्य कुलकर्णी (क्वालिफाई करने पर)
दोपहर 3:30पैरा एथलेटिक्सपुरुष क्लब थ्रो F51 फाइनल: प्रणव सूरमा, धरमबीर नैन और अमित कुमार सरोहा
दोपहर 3:50पैरा एथलेटिक्सपुरुष 200 मीटर T35 फाइनल: अनुभव चौधरी
दोपहर 3:57पैरा एथलेटिक्सपुरुष 200 मीटर T37 फाइनल: राकेशभाई भट्ट
शाम 4:01पैरा तैराकीपुरुष 100 मीटर बटरफ्लाई S12 फाइनल: जहांगीर मोल्ला
शाम 4:46पैरा एथलेटिक्सपुरुष जैवलिन थ्रो F42-F44/F61-F64 फाइनल: सुमित अंतिल, संदीप सरगर और महेंद्र गुर्जर
शाम 5:10पैरा एथलेटिक्सपुरुष 100 मीटर T44 फाइनल: संदीप (क्वालिफाई करने पर)
समय तय नहींपैरा बैडमिंटनमहिला डबल्स SL3-SU5 फाइनल: थुलासिमति मुरुगेसन / मानसी जोशी बनाम यांग क्विक्सिया / शियाओ जुक्सियान (चीन)

एशियन पैरा गेम्स 2026 के पांचवें दिन के बाद मेडल टैली

रैंकदेशस्वर्णरजतकांस्यकुल
1चीन1507985314
2जापान404650136
3उज्बेकिस्तान384141120
4भारत21264188
5साउथ कोरिया21232670
6ईरान19293280
7थाइलैंड16294792
8कजाकिस्तान10131942
9इंडोनेशिया10113152
10मलेशिया561021

भारत के लिए अब तक मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ी

क्रम संख्याखिलाड़ीस्पर्धाखेलपदक
1मोना अग्रवालमहिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1पैरा शूटिंगस्वर्ण
2अवनि लेखरामहिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1पैरा शूटिंगरजत
3कपिल परमारपुरुष जे1, 70 किग्रापैरा जूडोकांस्य
4कोकिलामहिला जे2, 52 किग्रापैरा जूडोरजत
5निषाद कुमारपुरुष लंबी कूद टी47पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
6रवि कार्तिक बुदिगिनापुरुष 100 मीटर फ्रीस्टाइल एस13पैरा तैराकीरजत
7सौम्यामहिला 1500 मीटर टी12/टी13पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
8राधा वेंकटेशमहिला 1500 मीटर टी12/टी13पैरा एथलेटिक्सरजत
9रवन्नी वलसानानीमहिला 1500 मीटर टी11पैरा एथलेटिक्सकांस्य
10रिंकूपुरुष भाला फेंक एफ46पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
11अजीत सिंहपुरुष भाला फेंक एफ46पैरा एथलेटिक्सरजत
12प्रदीप कुमारपुरुष भाला फेंक एफ53/एफ54पैरा एथलेटिक्सरजत
13आयुष वर्मापुरुष भाला फेंक एफ53/एफ54पैरा एथलेटिक्सकांस्य
14प्रवीण शर्मापुरुष गोला फेंक एफ11पैरा एथलेटिक्सकांस्य
15अशोकपुरुष 65 किग्रापैरा पावरलिफ्टिंगरजत
16जेहान मदानपुरुष एकल क्लास 1पैरा टेबल टेनिसकांस्य
17सोनलबेन पटेलमहिला एकल क्लास 3पैरा टेबल टेनिसकांस्य
18भाविना पटेलमहिला एकल क्लास 4-5पैरा टेबल टेनिसकांस्य
19प्राची पांडेमहिला एकल क्लास 6पैरा टेबल टेनिसकांस्य
20बेबी सहाना रविमहिला एकल क्लास 9पैरा टेबल टेनिसकांस्य
21मनीष नरवालपुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच1पैरा शूटिंगरजत
22सृष्टि अरोड़ामहिला 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच1पैरा शूटिंगकांस्य
23दीप्ति जीवनजीमहिला 400 मीटर टी20पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
24हिमांशु नंदलपुरुष 400 मीटर फ्रीस्टाइल एस11पैरा तैराकीकांस्य
25सिमरनमहिला 200 मीटर टी12पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
26तेजलबेन डामोरमहिला 200 मीटर टी12पैरा एथलेटिक्सकांस्य
27प्रीति पालमहिला 200 मीटर टी35पैरा एथलेटिक्सरजत
28निरंजन मुकुंदनपुरुष 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले एसएम7पैरा तैराकीकांस्य
29प्रणव सूरमापुरुषों की चक्काफेंक एफ51/52/53 स्पर्धापैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
30राम रतन सिंहपुरुषों की चक्काफेंक एफ51/52/53 स्पर्धापैरा एथलेटिक्सरजत
31देवेंद्र कुमारपुरुष चक्का फेंक एफ44/64 स्पर्धापैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
32राकेशपुरुष चक्का फेंक एफ44/64 स्पर्धापैरा एथलेटिक्सरजत
33परदीप कुमारपुरुष चक्का फेंक एफ44/64 स्पर्धापैरा एथलेटिक्सकांस्य
34निषाद कुमारऊंची कूद टी47 स्पर्धापैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
35होकाटो होटाजहेपुरुष गोला फेंक एफ 56/57 स्पर्धापैरा एथलेटिक्सकांस्य
36प्रवीण कुमारपुरुष ऊंची कूद टी64पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
37बंटीपुरुष ऊंची कूद टी64पैरा एथलेटिक्सरजत
38मनजीतपुरुष भाला फेंक एफ 12/13पैरा एथलेटिक्सरजत
39सचिन खिलारीपुरुष गोला फेंक एफ 46पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
40मोहम्मद यासिरपुरुष गोला फेंक एफ 46पैरा एथलेटिक्सरजत
41आयुष वर्मापुरुष गोला फेंक एफ 53पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
42भाग्यश्री जाधवमहिला गोला पेंक एफ 34पैरा एथलेटिक्सरजत
43अनुभव चौधरीपुरुष 100 मीटर रेस टी 35पैरा एथलेटिक्सकांस्य
44राकेश भाई भट्टपुरुष 100 मीटर रेस टी 37पैरा एथलेटिक्सकांस्य
45परवीनपुरुष गोला फेंक एफ 46पैरा एथलेटिक्सकांस्य
46शीतल देवी/पायल नागमहिला कम्पाउंड डबल्सपैरा तीरंदाजीरजत
47कस्तूरी राजामणीमहिला 67 किलोग्राम वर्गपैरा पॉवरलिफ्टिंगरजत
48दिलीप गावितपुरुष 100 मीटर टी47पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
49मोहम्मद मोर्सिंगनाकथपुरुष 100 मीटर टी47पैरा एथलेटिक्सरजत
50सिमरनमहिला 100 मीटर टी12 पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
51रवि रोंगालीपुरुष गोला फेंक एफ 40पैरा एथलेटिक्सकांस्य
52प्रणव देसाईपुरुष 100 मीटर टी 64पैरा एथलेटिक्सकांस्य
53हिमांशु नंदलपुरुष 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक एस 11पैरा तैराकीकांस्य
54अकीरा बानोथूपुरुष 100 मीटर टी 35/38पैरा एथलेटिक्सरजत
55सुखचैनपुरुष भाला फेंक एफ55 पैरा एथलेटिक्सकांस्य
56स्वाति चौधरी/आदिल मुहम्मदमिक्स्ड टीम W1 रिकर्वपैरा तीरंदाजीकांस्य
57रोहित कुमारपुरुष 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक एसबी 4पैरा तैराकीकांस्य
58रवि कार्तिक बुदिगिनापुरुष 100 मीटर बैकस्ट्रोकपैरा तैराकीरजत
59करमज्योति दलालमहिला चक्का फेंक एफ 55पैरा एथलेटिक्सकांस्य
60शैलेश कुमारपुरुष लंबी कूद टी 42/61/63पैरा एथलेटिक्सकांस्य
61शरत मकानाहालीपुरुष 1500 मीटर टी12पैरा एथलेटिक्सकांस्य
62हानेपुरुष चक्का फेंक एफ 37पैरा एथलेटिक्सकांस्य
63स्वाति चौधरीW1 महिला स्पर्धापैरा तीरंदाजीरजत
64शीतल देवी/तोमन कुमारकम्पाउंड मिक्स्ड टीमपैरा तीरंदाजीस्वर्ण
65सुहास एलवाईमेंस सिंगल्स एसएल 4पैरा बैडमिंटनकांस्य
66संजना कुमारामहिला सिंगल्स एसएल 3पैरा बैडमिंटनकांस्य
67अभिजीत साखुजामेंस सिंगल्स एसएल 4पैरा बैडमिंटनकांस्य
68नित्या श्री सुमति सिवान/कृष्णा नगरमिक्स्ड डबल्स एसएच 6पैरा बैडमिंटनकांस्य
69मनीषा रामदास/प्रमोद भगतमिक्स्ड डबल्स WH1-WH2पैरा बैडमिंटनकांस्य
70अल्फिया जेम्स/पल्लवी कलुवेहल्लीमहिला डबल्स  SL3-SU5पैरा बैडमिंटनकांस्य
71सुवर्णा राजमहिला चक्का एफ54पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
72शीतल देवीमहिला कम्पाउंडपैरा तीरंदाजीस्वर्ण
73शुभम वाधवा/भाविना पटेलमिक्स्ड डबल्स XD7पैरा टेबल टेनिसकांस्य
74तेजलबेन दामोरमहिला 400 मीटर T12पैरा एथलेटिक्सरजत
75अंजनाबेन बुम्बाडियामहिला 400 मीटर T47पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
76जयंती बेहरामहिला 400 मीटर T47पैरा एथलेटिक्सरजत
77मनीषा रामदासमहिला सिंगल्स SU5पैरा बैडमिंटनकांस्य
78कपिल कुमालपुरुष 400 मीटर फ्रीस्टाइल एस10पैरा तैराकीरजत
79शैलेश कुमारपुरुषों की हाई जंप T63पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
80वरुण सिंह भाटीपुरुषों की हाई जंप T63पैरा एथलेटिक्सरजत
81राहुल पुरुषों की हाई जंप T63पैरा एथलेटिक्सकांस्य
82दिलीप गावितपुरुषों की 400 मीटर T47पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
83स्वातिक पाटिलपुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक SB9पैरा तैराकीकांस्य
84रवि कार्तिक बुडिगिनापुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक S13पैरा तैराकीरजत
85तेजस नंदकुमारपुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक S7पैरा तैराकीकांस्य
86सोलाइराज धर्मराजपुरुषों की लंबी कूद T44/T62/T64पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
87रवानी वलसनेनीमहिला 400 मीटर T11पैरा एथलेटिक्सकांस्य
88सूर्यकांत यादव/नवीन शिवकुमारपुरुष डबल्स SL3-SU5पैरा बैडमिंटन कांस्य

एशियन पैरा गेम्स के 5वें दिन भारतीय खिलाड़ियों ने लगाई पदकों की झड़ी: शीतल देवी ने 2 घंटे में जीते 2 गोल्ड, ऊंची कूद में किया क्लीन स्वीप

एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। दृष्टिबाधित एथलीट तेजलबेन डामोर ने 400 मीटर टी12 दौड़ में सिल्वर मेडल जीता। तीरंदाज स्वाति चौधरी ने महिला व्यक्तिगत W1 स्पर्धा में सिल्वर जीतकर इस वर्ग में एशियन पैरा गेम्स का पदक हासिल करने वाली भारत की पहली तीरंदाज बनने का गौरव हासिल किया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर