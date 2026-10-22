Asian Games 2026 Day 6 India Schedule, Medal Tally, All Winners list: पैरा एशियाई खेल 2026 के पहले पांच दिन में भारतीय खिलाड़ियों का कमाल देखने को मिला है। भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स 2026 में आए पदकों की संख्या को पार करते हुए पांचवें दिन तक 21 गोल्ड के साथ कुल 88 पदक जीत लिए हैं। भारत अब मेडल टैली में चौथे स्थान पर है।
भारत के नाम पांचवें दिन के अंत तक 21 गोल्ड, 26 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल हो चुके हैं। वहीं मेडल टैली में चीन 150 गोल्ड समेत 314 मेडल के साथ टॉप पर है। जापान के 40 गोल्ड समेत कुल 136 मेडल हैं और वह दूसरे पर है। वहीं उज्बेकिस्तान ने 38 गोल्ड समेत कुल 120 मेडल अब तक जीते हैं और तीसरे स्थान पर काबिज है।
अब छठे दिन यानी 23 अक्टूबर 2026 को भारत के पदकों की संख्या 100 पार तो आसानी से पहुंच सकती है। वहीं शुक्रवार को भी भारत के पदकों की संख्या में 30 से ज्यादा मेडल जुड़ सकते हैं। आपको बता दें कि पांचवें दिन भारत ने 62 पदकों के साथ दिन की शुरुआत की थी और कुल 26 और पदकों के साथ दिन का अंत हुआ। 23 अक्टूबर को भी कम से कम 26 पदक की भारत को उम्मीद होगी।
एशियन पैरा गेम्स 2026: 23 अक्टूबर को भारत का पूरा शेड्यूल
|समय (IST)
|खेल
|मुकाबला / इवेंट
|सुबह 5:30
|पैरा बैडमिंटन
|महिला सिंगल्स SU5 फाइनल: थुलासिमति मुरुगेसन बनाम यांग क्विक्सिया (चीन)
|सुबह 5:55
|पैरा तीरंदाजी
|महिला रिकर्व डबल्स गोल्ड मेडल मैच: पूजा जातयान / भावना चौधरी बनाम वांग शुएचियान / गाओ जिहान (चीन)
|सुबह 6:15
|पैरा शूटिंग
|निहाल सिंह और आमिर अहमद भट — P3 ओपन 25 मीटर पिस्टल SH1 क्वालिफिकेशन (प्रिसिजन; रैपिड और फाइनल बाद में)
|सुबह 6:17
|पैरा एथलेटिक्स
|पुरुष 1500 मीटर T46 फाइनल: प्रमोद बिजारनिया
|सुबह 6:20
|पैरा बैडमिंटन
|पुरुष सिंगल्स SL3 फाइनल: प्रमोद भगत बनाम नितेश कुमार
|सुबह 6:30
|पैरा शूटिंग
|अवनी लेखरा और मोना अग्रवाल — R8 महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन SH1 क्वालिफिकेशन (फाइनल सुबह 9:15 बजे)
|सुबह 6:30
|पैरा एथलेटिक्स
|महिला लंबी कूद T47 फाइनल: निमिषा सुरेश
|सुबह 6:35
|पैरा एथलेटिक्स
|पुरुष डिस्कस थ्रो F11 फाइनल: प्रवीण शर्मा
|सुबह 6:44
|पैरा तैराकी
|चैतन्य कुलकर्णी — पुरुष 400 मीटर फ्रीस्टाइल S6 हीट 1 (फाइनल दोपहर 1:49 बजे)
|सुबह 6:45
|पैरा तीरंदाजी
|पुरुष रिकर्व डबल्स गोल्ड मेडल मैच: हरविंदर सिंह / विजय सुंडी बनाम झाओ लिशुए / युन डुओ (चीन)
|सुबह 6:45
|पैरा टेबल टेनिस
|पुरुष डबल्स क्लास MD4, ग्रुप A: जेहान मदन / शुभम वाधवा बनाम जिनचोल पार्क / क्युन्ह्युन किम (दक्षिण कोरिया)
|सुबह 7:00
|पैरा बैडमिंटन
|पुरुष सिंगल्स SL4 फाइनल: नवीन शिवकुमार बनाम फ्रेडी सेतियावान (इंडोनेशिया)
|सुबह 7:05
|पैरा बैडमिंटन
|महिला सिंगल्स SH6 फाइनल: नित्या श्री सुमति सिवन बनाम ली फेंगमेई (चीन)
|सुबह 7:05
|पैरा तैराकी
|अब्दुल कादिर इंदौरी — पुरुष 50 मीटर बैकस्ट्रोक S5 हीट 2 (फाइनल दोपहर 2:02 बजे)
|सुबह 7:25
|पैरा एथलेटिक्स
|महिला शॉट पुट F46 फाइनल: अमीषा रावत
|सुबह 7:35
|पैरा तैराकी
|चैतन्य कुलकर्णी — पुरुष 50 मीटर फ्रीस्टाइल S6 हीट 2 (फाइनल दोपहर 3:25 बजे)
|सुबह 7:40
|बोच्चिया
|अंजलि देवी / सचिन चमारिया बनाम चीनी ताइपे — मिक्स्ड पेयर्स BC3, पूल A (सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर)
|सुबह 8:00
|पैरा एथलेटिक्स
|पुरुष जैवलिन थ्रो F37/38 फाइनल: हनी
|सुबह 8:05
|पैरा एथलेटिक्स
|पुरुष 400 मीटर T64 फाइनल: अजय कुमार और संदीप
|सुबह 8:30
|पैरा साइक्लिंग
|पुरुष C1-3 रोड रेस फाइनल: अरशद शेख
|सुबह 9:15
|पैरा शूटिंग
|महिला R8 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन SH1 फाइनल: अवनी लेखरा और मोना अग्रवाल (क्वालिफाई करने पर)
|सुबह 9:20
|पैरा तीरंदाजी
|हरविंदर सिंह / भावना चौधरी — रिकर्व मिक्स्ड टीम सेमीफाइनल बनाम झाओ लिशुए / वांग शुएचियान (चीन); ब्रॉन्ज मैच सुबह 10:10 बजे और गोल्ड मैच सुबह 10:35 बजे
|सुबह 10:10
|पैरा तीरंदाजी
|रिकर्व मिक्स्ड टीम ब्रॉन्ज मेडल मैच: हरविंदर सिंह / भावना चौधरी (क्वालिफाई करने पर)
|सुबह 10:35
|पैरा तीरंदाजी
|रिकर्व मिक्स्ड टीम गोल्ड मेडल मैच: हरविंदर सिंह / भावना चौधरी (क्वालिफाई करने पर)
|सुबह 11:00
|पैरा पावरलिफ्टिंग
|कस्तूरी राजामणि, सुमन देवी और जसप्रीत कौर — महिला टीम इवेंट हीट्स (हेड-टू-हेड; ब्रॉन्ज और गोल्ड मैच बाद में)
|सुबह 11:50
|पैरा पावरलिफ्टिंग
|कस्तूरी राजामणि, सुमन देवी और जसप्रीत कौर — महिला टीम इवेंट, ग्रुप A या B हेड-टू-हेड मुकाबला
|दोपहर 12:35
|पैरा पावरलिफ्टिंग
|महिला टीम इवेंट ब्रॉन्ज मेडल मैच: कस्तूरी राजामणि, सुमन देवी और जसप्रीत कौर (क्वालिफाई करने पर)
|दोपहर 12:50
|पैरा पावरलिफ्टिंग
|महिला टीम इवेंट गोल्ड मेडल मैच: कस्तूरी राजामणि, सुमन देवी और जसप्रीत कौर (क्वालिफाई करने पर)
|दोपहर 1:00
|पैरा शूटिंग
|निहाल सिंह और आमिर अहमद भट — P3 ओपन 25 मीटर पिस्टल SH1 क्वालिफिकेशन (रैपिड; फाइनल दोपहर 2:30 बजे)
|दोपहर 1:49
|पैरा तैराकी
|पुरुष 400 मीटर फ्रीस्टाइल S6 फाइनल: चैतन्य कुलकर्णी (क्वालिफाई करने पर)
|दोपहर 2:02
|पैरा तैराकी
|पुरुष 50 मीटर बैकस्ट्रोक S5 फाइनल: अब्दुल कादिर इंदौरी (क्वालिफाई करने पर)
|दोपहर 2:12
|पैरा तैराकी
|पुरुष 200 मीटर इंडिविजुअल मेडले SM13 फाइनल: रवि कार्तिक बुडीगीना
|दोपहर 2:21
|पैरा एथलेटिक्स
|संदीप — पुरुष 100 मीटर T44 राउंड 1, हीट 2 (फाइनल शाम 5:10 बजे)
|दोपहर 2:30
|पैरा शूटिंग
|P3 ओपन 25 मीटर पिस्टल SH1 फाइनल: निहाल सिंह और आमिर अहमद भट (क्वालिफाई करने पर)
|दोपहर 2:30
|पैरा एथलेटिक्स
|पुरुष 5000 मीटर T12/T13 फाइनल: शरथ मकनहल्ली
|दोपहर 2:50
|पैरा तैराकी
|पुरुष 100 मीटर फ्रीस्टाइल S11 फाइनल: हिमांशु नंदल
|दोपहर 3:00
|पैरा बैडमिंटन
|मिक्स्ड डबल्स SL3-SU5 फाइनल: थुलासिमति मुरुगेसन / नितेश कुमार बनाम लियानी ओक्टिला / हिकमत रमदानी (इंडोनेशिया)
|दोपहर 3:10
|पैरा एथलेटिक्स
|पुरुष जैवलिन थ्रो F40/41 फाइनल: रवि रोंगाली और नवदीप सिंह
|दोपहर 3:17
|पैरा तैराकी
|पुरुष 50 मीटर फ्रीस्टाइल S7 फाइनल: तेजस नंदकुमार और सुयश जाधव
|दोपहर 3:25
|पैरा तैराकी
|पुरुष 50 मीटर फ्रीस्टाइल S6 फाइनल: चैतन्य कुलकर्णी (क्वालिफाई करने पर)
|दोपहर 3:30
|पैरा एथलेटिक्स
|पुरुष क्लब थ्रो F51 फाइनल: प्रणव सूरमा, धरमबीर नैन और अमित कुमार सरोहा
|दोपहर 3:50
|पैरा एथलेटिक्स
|पुरुष 200 मीटर T35 फाइनल: अनुभव चौधरी
|दोपहर 3:57
|पैरा एथलेटिक्स
|पुरुष 200 मीटर T37 फाइनल: राकेशभाई भट्ट
|शाम 4:01
|पैरा तैराकी
|पुरुष 100 मीटर बटरफ्लाई S12 फाइनल: जहांगीर मोल्ला
|शाम 4:46
|पैरा एथलेटिक्स
|पुरुष जैवलिन थ्रो F42-F44/F61-F64 फाइनल: सुमित अंतिल, संदीप सरगर और महेंद्र गुर्जर
|शाम 5:10
|पैरा एथलेटिक्स
|पुरुष 100 मीटर T44 फाइनल: संदीप (क्वालिफाई करने पर)
|समय तय नहीं
|पैरा बैडमिंटन
|महिला डबल्स SL3-SU5 फाइनल: थुलासिमति मुरुगेसन / मानसी जोशी बनाम यांग क्विक्सिया / शियाओ जुक्सियान (चीन)
एशियन पैरा गेम्स 2026 के पांचवें दिन के बाद मेडल टैली
|रैंक
|देश
|स्वर्ण
|रजत
|कांस्य
|कुल
|1
|चीन
|150
|79
|85
|314
|2
|जापान
|40
|46
|50
|136
|3
|उज्बेकिस्तान
|38
|41
|41
|120
|4
|भारत
|21
|26
|41
|88
|5
|साउथ कोरिया
|21
|23
|26
|70
|6
|ईरान
|19
|29
|32
|80
|7
|थाइलैंड
|16
|29
|47
|92
|8
|कजाकिस्तान
|10
|13
|19
|42
|9
|इंडोनेशिया
|10
|11
|31
|52
|10
|मलेशिया
|5
|6
|10
|21
भारत के लिए अब तक मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ी
|क्रम संख्या
|खिलाड़ी
|स्पर्धा
|खेल
|पदक
|1
|मोना अग्रवाल
|महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1
|पैरा शूटिंग
|स्वर्ण
|2
|अवनि लेखरा
|महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1
|पैरा शूटिंग
|रजत
|3
|कपिल परमार
|पुरुष जे1, 70 किग्रा
|पैरा जूडो
|कांस्य
|4
|कोकिला
|महिला जे2, 52 किग्रा
|पैरा जूडो
|रजत
|5
|निषाद कुमार
|पुरुष लंबी कूद टी47
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|6
|रवि कार्तिक बुदिगिना
|पुरुष 100 मीटर फ्रीस्टाइल एस13
|पैरा तैराकी
|रजत
|7
|सौम्या
|महिला 1500 मीटर टी12/टी13
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|8
|राधा वेंकटेश
|महिला 1500 मीटर टी12/टी13
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत
|9
|रवन्नी वलसानानी
|महिला 1500 मीटर टी11
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|10
|रिंकू
|पुरुष भाला फेंक एफ46
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|11
|अजीत सिंह
|पुरुष भाला फेंक एफ46
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत
|12
|प्रदीप कुमार
|पुरुष भाला फेंक एफ53/एफ54
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत
|13
|आयुष वर्मा
|पुरुष भाला फेंक एफ53/एफ54
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|14
|प्रवीण शर्मा
|पुरुष गोला फेंक एफ11
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|15
|अशोक
|पुरुष 65 किग्रा
|पैरा पावरलिफ्टिंग
|रजत
|16
|जेहान मदान
|पुरुष एकल क्लास 1
|पैरा टेबल टेनिस
|कांस्य
|17
|सोनलबेन पटेल
|महिला एकल क्लास 3
|पैरा टेबल टेनिस
|कांस्य
|18
|भाविना पटेल
|महिला एकल क्लास 4-5
|पैरा टेबल टेनिस
|कांस्य
|19
|प्राची पांडे
|महिला एकल क्लास 6
|पैरा टेबल टेनिस
|कांस्य
|20
|बेबी सहाना रवि
|महिला एकल क्लास 9
|पैरा टेबल टेनिस
|कांस्य
|21
|मनीष नरवाल
|पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच1
|पैरा शूटिंग
|रजत
|22
|सृष्टि अरोड़ा
|महिला 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच1
|पैरा शूटिंग
|कांस्य
|23
|दीप्ति जीवनजी
|महिला 400 मीटर टी20
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|24
|हिमांशु नंदल
|पुरुष 400 मीटर फ्रीस्टाइल एस11
|पैरा तैराकी
|कांस्य
|25
|सिमरन
|महिला 200 मीटर टी12
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|26
|तेजलबेन डामोर
|महिला 200 मीटर टी12
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|27
|प्रीति पाल
|महिला 200 मीटर टी35
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत
|28
|निरंजन मुकुंदन
|पुरुष 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले एसएम7
|पैरा तैराकी
|कांस्य
|29
|प्रणव सूरमा
|पुरुषों की चक्काफेंक एफ51/52/53 स्पर्धा
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|30
|राम रतन सिंह
|पुरुषों की चक्काफेंक एफ51/52/53 स्पर्धा
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत
|31
|देवेंद्र कुमार
|पुरुष चक्का फेंक एफ44/64 स्पर्धा
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|32
|राकेश
|पुरुष चक्का फेंक एफ44/64 स्पर्धा
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत
|33
|परदीप कुमार
|पुरुष चक्का फेंक एफ44/64 स्पर्धा
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|34
|निषाद कुमार
|ऊंची कूद टी47 स्पर्धा
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|35
|होकाटो होटाजहे
|पुरुष गोला फेंक एफ 56/57 स्पर्धा
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|36
|प्रवीण कुमार
|पुरुष ऊंची कूद टी64
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|37
|बंटी
|पुरुष ऊंची कूद टी64
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत
|38
|मनजीत
|पुरुष भाला फेंक एफ 12/13
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत
|39
|सचिन खिलारी
|पुरुष गोला फेंक एफ 46
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|40
|मोहम्मद यासिर
|पुरुष गोला फेंक एफ 46
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत
|41
|आयुष वर्मा
|पुरुष गोला फेंक एफ 53
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|42
|भाग्यश्री जाधव
|महिला गोला पेंक एफ 34
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत
|43
|अनुभव चौधरी
|पुरुष 100 मीटर रेस टी 35
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|44
|राकेश भाई भट्ट
|पुरुष 100 मीटर रेस टी 37
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|45
|परवीन
|पुरुष गोला फेंक एफ 46
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|46
|शीतल देवी/पायल नाग
|महिला कम्पाउंड डबल्स
|पैरा तीरंदाजी
|रजत
|47
|कस्तूरी राजामणी
|महिला 67 किलोग्राम वर्ग
|पैरा पॉवरलिफ्टिंग
|रजत
|48
|दिलीप गावित
|पुरुष 100 मीटर टी47
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|49
|मोहम्मद मोर्सिंगनाकथ
|पुरुष 100 मीटर टी47
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत
|50
|सिमरन
|महिला 100 मीटर टी12
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|51
|रवि रोंगाली
|पुरुष गोला फेंक एफ 40
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|52
|प्रणव देसाई
|पुरुष 100 मीटर टी 64
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|53
|हिमांशु नंदल
|पुरुष 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक एस 11
|पैरा तैराकी
|कांस्य
|54
|अकीरा बानोथू
|पुरुष 100 मीटर टी 35/38
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत
|55
|सुखचैन
|पुरुष भाला फेंक एफ55
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|56
|स्वाति चौधरी/आदिल मुहम्मद
|मिक्स्ड टीम W1 रिकर्व
|पैरा तीरंदाजी
|कांस्य
|57
|रोहित कुमार
|पुरुष 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक एसबी 4
|पैरा तैराकी
|कांस्य
|58
|रवि कार्तिक बुदिगिना
|पुरुष 100 मीटर बैकस्ट्रोक
|पैरा तैराकी
|रजत
|59
|करमज्योति दलाल
|महिला चक्का फेंक एफ 55
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|60
|शैलेश कुमार
|पुरुष लंबी कूद टी 42/61/63
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|61
|शरत मकानाहाली
|पुरुष 1500 मीटर टी12
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|62
|हाने
|पुरुष चक्का फेंक एफ 37
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|63
|स्वाति चौधरी
|W1 महिला स्पर्धा
|पैरा तीरंदाजी
|रजत
|64
|शीतल देवी/तोमन कुमार
|कम्पाउंड मिक्स्ड टीम
|पैरा तीरंदाजी
|स्वर्ण
|65
|सुहास एलवाई
|मेंस सिंगल्स एसएल 4
|पैरा बैडमिंटन
|कांस्य
|66
|संजना कुमारा
|महिला सिंगल्स एसएल 3
|पैरा बैडमिंटन
|कांस्य
|67
|अभिजीत साखुजा
|मेंस सिंगल्स एसएल 4
|पैरा बैडमिंटन
|कांस्य
|68
|नित्या श्री सुमति सिवान/कृष्णा नगर
|मिक्स्ड डबल्स एसएच 6
|पैरा बैडमिंटन
|कांस्य
|69
|मनीषा रामदास/प्रमोद भगत
|मिक्स्ड डबल्स WH1-WH2
|पैरा बैडमिंटन
|कांस्य
|70
|अल्फिया जेम्स/पल्लवी कलुवेहल्ली
|महिला डबल्स SL3-SU5
|पैरा बैडमिंटन
|कांस्य
|71
|सुवर्णा राज
|महिला चक्का एफ54
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|72
|शीतल देवी
|महिला कम्पाउंड
|पैरा तीरंदाजी
|स्वर्ण
|73
|शुभम वाधवा/भाविना पटेल
|मिक्स्ड डबल्स XD7
|पैरा टेबल टेनिस
|कांस्य
|74
|तेजलबेन दामोर
|महिला 400 मीटर T12
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत
|75
|अंजनाबेन बुम्बाडिया
|महिला 400 मीटर T47
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|76
|जयंती बेहरा
|महिला 400 मीटर T47
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत
|77
|मनीषा रामदास
|महिला सिंगल्स SU5
|पैरा बैडमिंटन
|कांस्य
|78
|कपिल कुमाल
|पुरुष 400 मीटर फ्रीस्टाइल एस10
|पैरा तैराकी
|रजत
|79
|शैलेश कुमार
|पुरुषों की हाई जंप T63
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|80
|वरुण सिंह भाटी
|पुरुषों की हाई जंप T63
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत
|81
|राहुल
|पुरुषों की हाई जंप T63
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|82
|दिलीप गावित
|पुरुषों की 400 मीटर T47
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|83
|स्वातिक पाटिल
|पुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक SB9
|पैरा तैराकी
|कांस्य
|84
|रवि कार्तिक बुडिगिना
|पुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक S13
|पैरा तैराकी
|रजत
|85
|तेजस नंदकुमार
|पुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक S7
|पैरा तैराकी
|कांस्य
|86
|सोलाइराज धर्मराज
|पुरुषों की लंबी कूद T44/T62/T64
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|87
|रवानी वलसनेनी
|महिला 400 मीटर T11
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|88
|सूर्यकांत यादव/नवीन शिवकुमार
|पुरुष डबल्स SL3-SU5
|पैरा बैडमिंटन
|कांस्य
एशियन पैरा गेम्स के 5वें दिन भारतीय खिलाड़ियों ने लगाई पदकों की झड़ी: शीतल देवी ने 2 घंटे में जीते 2 गोल्ड, ऊंची कूद में किया क्लीन स्वीप
एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। दृष्टिबाधित एथलीट तेजलबेन डामोर ने 400 मीटर टी12 दौड़ में सिल्वर मेडल जीता। तीरंदाज स्वाति चौधरी ने महिला व्यक्तिगत W1 स्पर्धा में सिल्वर जीतकर इस वर्ग में एशियन पैरा गेम्स का पदक हासिल करने वाली भारत की पहली तीरंदाज बनने का गौरव हासिल किया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर