Asian Games 2026 Day 5 India Schedule, Medal Tally, All Winners list: भारत ने पैरा एशियाई खेल 2026 के चौथे दिन 21 अक्टूबर 2026 को कुल 27 मेडल के साथ 62 पदक जीत लिए हैं। अब तक भारत के नाम 14 गोल्ड मेडल आ चुके हैं और मेडल टैली में भारत पांचवें स्थान पर है। 22 अक्टूबर 2026 को पांचवें दिन अब 30 से ज्यादा पदक दांव पर होंगे।

भारत के खिलाड़ियों ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने दूसरे दिन 11, तीसरे दिन 24 और चौथे दिन 27 मेडल जीते। भारत के नाम अब तक कुल 14 गोल्ड, 21 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज मेडल दर्ज हुए हैं। नीचे भारत के अब तक के सभी मेडल विनर्स, मेडल टैली और 22 अक्टूबर 2026 के पूरे शेड्यूल की जानकारी दी गई है।

पैरा एशियन गेम्स 2026 की मेडल टैली (21 अक्टूबर 2026 के बाद)

रैंकदेशस्वर्ण पदकरजत पदककांस्य पदककुल पदक
1चीन1076257226
2जापान293635100
3उज्बेकिस्तान29293088
4दक्षिण कोरिया15141645
5भारत14212762
6थाइलैंड14192962
7ईरान14182658
8कजाकिस्तान10111637
9इंडोनेशिया882238
10इराक54312

एशियन पैरा गेम्स 2026: 22 अक्टूबर को भारतीय खिलाड़ियों का पूरा शेड्यूल

समय (IST)खेलमुकाबला / इवेंट
05:30पैरा बैडमिंटनथुलासिमति मुरुगेसन / नितेश कुमार बनाम ली मिंगपान / शियाओ ज़ुशियान (चीन) — मिश्रित युगल SL3-SU5 सेमीफाइनल
05:32पैरा एथलेटिक्ससुवर्णा राज — महिला डिस्कस थ्रो F54 फाइनल
05:35पैरा बैडमिंटनमनीषा रामदास / प्रमोद भगत बनाम लियानी ओक्टिला / हिकमत रामदानी (इंडोनेशिया) — मिश्रित युगल SL3-SU5 सेमीफाइनल
05:55पैरा तीरंदाजीस्वाति चौधरी बनाम सेन मेंगकान (चीन) — महिला W1 स्वर्ण पदक मुकाबला
06:03पैरा एथलेटिक्सरवन्नी वलासनैनी — महिला 400 मीटर T11, राउंड 1, हीट 2 (फाइनल 16:08 बजे)
06:15पैरा बैडमिंटननित्या श्री सुमति सिवन / कृषा नागर बनाम रीना मार्लिना / सुब्हान (इंडोनेशिया) — मिश्रित युगल SH6 सेमीफाइनल
06:30पैरा शूटिंगरुद्रांश खंडेलवाल — P4 ओपन 50 मीटर पिस्टल SH1 क्वालिफिकेशन (फाइनल 09:00 बजे)
06:35पैरा टेबल टेनिसजेहान मदन / शुभम वाधवा बनाम थिरायु चुएवावोंग / नट्टावुत थिनाटेट (थाईलैंड) — पुरुष युगल MD4, ग्रुप A
06:41पैरा एथलेटिक्सदिलीप गावित और भाविक भारवाड़ — पुरुष 400 मीटर T47, राउंड 1, हीट 1 और 2 (फाइनल 15:25 बजे)
06:55पैरा तैराकीस्वातिक पाटिल — पुरुष 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक SB9, हीट 2 (फाइनल 14:42 बजे)
07:00पैरा बैडमिंटननवीन शिवकुमार बनाम अभिजीत सुखजा — पुरुष एकल SL4 सेमीफाइनल
07:10पैरा तैराकीरवि कार्तिक बुडिगिना — पुरुष 50 मीटर फ्रीस्टाइल S13, हीट 2 (फाइनल 15:22 बजे)
07:10पैरा टेबल टेनिसएकता भ्यान / भाविना पटेल बनाम सुथिदा सेनसाथन / पाटमावाडी इंटानोन (थाईलैंड) — महिला युगल WD5, ग्रुप A
07:10पैरा टेबल टेनिससविता अज्जनकट्टी / प्राची पांडे बनाम कानोकपॉर्न पाथुमचाई / कानलाया चाइवुड (थाईलैंड) — महिला युगल WD14, ग्रुप B
07:16पैरा तैराकीहिमांशु नंदल — पुरुष 50 मीटर फ्रीस्टाइल S11, हीट 2 (फाइनल 15:25 बजे)
07:30पैरा तैराकीतेजस नंदकुमार और गोपीचंद लिंगुटला — पुरुष 100 मीटर बैकस्ट्रोक S7, हीट 1 और 2 (फाइनल 16:09 बजे)
07:33पैरा एथलेटिक्सतेजलबेन डामोर — महिला 400 मीटर T12, राउंड 1, हीट 1 (फाइनल 13:55 बजे)
07:40बोच्चियाभारत (अंजलि देवी / सचिन चमारिया) बनाम सिंगापुर — मिश्रित जोड़ी BC3, पूल A
07:45पैरा बैडमिंटनसंजना कुमारी बनाम शिनो कवाई (जापान) — महिला एकल SL3 सेमीफाइनल
08:10पैरा तीरंदाजीशीतल देवी / टोमन कुमार बनाम ली युन-ह्सिएन / यांग जुन-काई (चीनी ताइपे) — कंपाउंड मिश्रित टीम सेमीफाइनल
08:45पैरा टेबल टेनिससविता अज्जनकट्टी / दत्ताप्रसाद चौगुले बनाम विल्फ्रेड रेडुल्ला / ल्हे मैंगिनसे (फिलीपींस) — मिश्रित युगल XD17 क्वार्टरफाइनल (सेमीफाइनल 12:10, फाइनल 13:55 बजे)
08:45पैरा टेबल टेनिसभाविना पटेल / शुभम वाधवा बनाम किमी बेस्शो / मनासोरी उनो (जापान) — मिश्रित युगल XD7 क्वार्टरफाइनल (सेमीफाइनल 11:25, फाइनल 13:10 बजे)
09:00पैरा तीरंदाजीशीतल देवी / टोमन कुमार — कंपाउंड मिश्रित टीम कांस्य पदक मुकाबला (क्वालिफाई करने पर)
09:00पैरा शूटिंगरुद्रांश खंडेलवाल — P4 ओपन 50 मीटर पिस्टल SH1 फाइनल (क्वालिफाई करने पर)
09:25पैरा तीरंदाजीशीतल देवी / टोमन कुमार — कंपाउंड मिश्रित टीम स्वर्ण पदक मुकाबला (क्वालिफाई करने पर)
09:50पैरा टेबल टेनिसजेहान मदन / शुभम वाधवा बनाम किम ह्योनुक / योंगजिन जांग (दक्षिण कोरिया) — पुरुष युगल MD4, ग्रुप A का अंतिम मुकाबला (समूह के पांच खिलाड़ियों में शीर्ष चार को पदक मिलेंगे)
11:25पैरा टेबल टेनिसभाविना पटेल / शुभम वाधवा बनाम जांग योंगजिन / ली मिग्यू (दक्षिण कोरिया) — मिश्रित युगल XD7 सेमीफाइनल (क्वालिफाई करने पर)
11:40पैरा तीरंदाजीशीतल देवी बनाम नूर आलिम (सिंगापुर) — कंपाउंड महिला स्वर्ण पदक मुकाबला
12:00पैरा तीरंदाजीटोमन कुमार बनाम झांग यिचेंग (चीन) — कंपाउंड पुरुष कांस्य पदक मुकाबला
12:10पैरा टेबल टेनिससविता अज्जनकट्टी / दत्ताप्रसाद चौगुले — मिश्रित युगल XD17 सेमीफाइनल (क्वालिफाई करने पर)
12:15पैरा बैडमिंटननितेश कुमार बनाम मुह अल इमरान (इंडोनेशिया) — पुरुष एकल SL3 सेमीफाइनल
13:10पैरा टेबल टेनिसभाविना पटेल / शुभम वाधवा — मिश्रित युगल XD7 फाइनल (क्वालिफाई करने पर)
13:30बोच्चियाभारत (अंजलि देवी / सचिन चमारिया) बनाम हांगकांग, चीन — मिश्रित जोड़ी BC3, पूल A
13:30पैरा तैराकीकपिल कुमार — पुरुष 400 मीटर फ्रीस्टाइल S10 फाइनल
13:45पैरा एथलेटिक्सशैलेश कुमार, राहुल और वरुण भाटी — पुरुष हाई जंप T63 फाइनल
13:55पैरा एथलेटिक्सतेजलबेन डामोर — महिला 400 मीटर T12 फाइनल (क्वालिफाई करने पर)
13:55पैरा टेबल टेनिससविता अज्जनकट्टी / दत्ताप्रसाद चौगुले — मिश्रित युगल XD17 फाइनल (क्वालिफाई करने पर)
14:03पैरा एथलेटिक्सअंजनाबेन बुम्बाडिया और जयंती बेहेरा — महिला 400 मीटर T47 फाइनल
14:42पैरा तैराकीस्वातिक पाटिल — पुरुष 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक SB9 फाइनल (क्वालिफाई करने पर)
15:15पैरा एथलेटिक्सपरवीन कुमार — पुरुष जैवलिन थ्रो F56/F57 फाइनल
15:22पैरा तैराकीरवि कार्तिक बुडिगिना — पुरुष 50 मीटर फ्रीस्टाइल S13 फाइनल (क्वालिफाई करने पर)
15:25पैरा तैराकीहिमांशु नंदल — पुरुष 50 मीटर फ्रीस्टाइल S11 फाइनल (क्वालिफाई करने पर)
15:25पैरा एथलेटिक्सदिलीप गावित और भाविक भारवाड़ — पुरुष 400 मीटर T47 फाइनल (क्वालिफाई करने पर)
15:30पैरा तैराकीदेवंशी सतीजा — महिला 50 मीटर फ्रीस्टाइल S10 फाइनल
15:33पैरा तैराकीअजय भोसले — पुरुष 50 मीटर फ्रीस्टाइल S10 फाइनल
15:47पैरा एथलेटिक्ससोलैराज धर्मराज — पुरुष लॉन्ग जंप T44/T62/T64 फाइनल
16:08पैरा एथलेटिक्सरवन्नी वलासनैनी — महिला 400 मीटर T11 फाइनल (क्वालिफाई करने पर)
16:09पैरा तैराकीतेजस नंदकुमार और गोपीचंद लिंगुटला — पुरुष 100 मीटर बैकस्ट्रोक S7 फाइनल (क्वालिफाई करने पर)
TBDपैरा बैडमिंटनसुहास लालिनाकेरे बनाम फ्रेडी सेतियावान (इंडोनेशिया) — पुरुष एकल SL4 सेमीफाइनल
TBDपैरा बैडमिंटनप्रमोद भगत बनाम ली सेउंघु (दक्षिण कोरिया) — पुरुष एकल SL3 सेमीफाइनल
TBDपैरा बैडमिंटननित्या श्री सुमति सिवन बनाम लिन शुनगबाओ (चीन) — महिला एकल SH6 सेमीफाइनल
TBDपैरा बैडमिंटनमनीषा रामदास बनाम थुलासिमति मुरुगेसन — महिला एकल SU5 सेमीफाइनल
TBDपैरा बैडमिंटनसूर्यकांत यादव / नवीन शिवकुमार बनाम सूर्योनुग्रोहो / मुह अल इमरान (इंडोनेशिया) — पुरुष युगल SL3-SU5 सेमीफाइनल

भारत के लिए अब तक मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ी

क्रम संख्याखिलाड़ीस्पर्धाखेलपदक
1मोना अग्रवालमहिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1पैरा शूटिंगस्वर्ण
2अवनि लेखरामहिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1पैरा शूटिंगरजत
3कपिल परमारपुरुष जे1, 70 किग्रापैरा जूडोकांस्य
4कोकिलामहिला जे2, 52 किग्रापैरा जूडोरजत
5निषाद कुमारपुरुष लंबी कूद टी47पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
6रवि कार्तिक बुदिगिनापुरुष 100 मीटर फ्रीस्टाइल एस13पैरा तैराकीरजत
7सौम्यामहिला 1500 मीटर टी12/टी13पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
8राधा वेंकटेशमहिला 1500 मीटर टी12/टी13पैरा एथलेटिक्सरजत
9रवन्नी वलसानानीमहिला 1500 मीटर टी11पैरा एथलेटिक्सकांस्य
10रिंकूपुरुष भाला फेंक एफ46पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
11अजीत सिंहपुरुष भाला फेंक एफ46पैरा एथलेटिक्सरजत
12प्रदीप कुमारपुरुष भाला फेंक एफ53/एफ54पैरा एथलेटिक्सरजत
13आयुष वर्मापुरुष भाला फेंक एफ53/एफ54पैरा एथलेटिक्सकांस्य
14प्रवीण शर्मापुरुष गोला फेंक एफ11पैरा एथलेटिक्सकांस्य
15अशोकपुरुष 65 किग्रापैरा पावरलिफ्टिंगरजत
16जेहान मदानपुरुष एकल क्लास 1पैरा टेबल टेनिसकांस्य
17सोनलबेन पटेलमहिला एकल क्लास 3पैरा टेबल टेनिसकांस्य
18भाविना पटेलमहिला एकल क्लास 4-5पैरा टेबल टेनिसकांस्य
19प्राची पांडेमहिला एकल क्लास 6पैरा टेबल टेनिसकांस्य
20बेबी सहाना रविमहिला एकल क्लास 9पैरा टेबल टेनिसकांस्य
21मनीष नरवालपुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच1पैरा शूटिंगरजत
22सृष्टि अरोड़ामहिला 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच1पैरा शूटिंगकांस्य
23दीप्ति जीवनजीमहिला 400 मीटर टी20पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
24हिमांशु नंदलपुरुष 400 मीटर फ्रीस्टाइल एस11पैरा तैराकीकांस्य
25सिमरनमहिला 200 मीटर टी12पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
26तेजलबेन डामोरमहिला 200 मीटर टी12पैरा एथलेटिक्सकांस्य
27प्रीति पालमहिला 200 मीटर टी35पैरा एथलेटिक्सरजत
28निरंजन मुकुंदनपुरुष 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले एसएम7पैरा तैराकीकांस्य
29प्रणव सूरमापुरुषों की चक्काफेंक एफ51/52/53 स्पर्धापैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
30राम रतन सिंहपुरुषों की चक्काफेंक एफ51/52/53 स्पर्धापैरा एथलेटिक्सरजत
31देवेंद्र कुमारपुरुष चक्का फेंक एफ44/64 स्पर्धापैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
32राकेशपुरुष चक्का फेंक एफ44/64 स्पर्धापैरा एथलेटिक्सरजत
33परदीप कुमारपुरुष चक्का फेंक एफ44/64 स्पर्धापैरा एथलेटिक्सकांस्य
34निषाद कुमारऊंची कूद टी47 स्पर्धापैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
35होकाटो होटाजहेपुरुष गोला फेंक एफ 56/57 स्पर्धापैरा एथलेटिक्सकांस्य
36प्रवीण कुमार पुरुष ऊंची कूद टी64पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
37बंटीपुरुष ऊंची कूद टी64पैरा एथलेटिक्सरजत
38मनजीतपुरुष भाला फेंक एफ 12/13पैरा एथलेटिक्सरजत
39सचिन खिलारीपुरुष गोला फेंक एफ 46पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
40मोहम्मद यासिरपुरुष गोला फेंक एफ 46पैरा एथलेटिक्सरजत
41आयुष वर्मापुरुष गोला फेंक एफ 53पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
42भाग्यश्री जाधवमहिला गोला पेंक एफ 34पैरा एथलेटिक्सरजत
43अनुभव चौधरीपुरुष 100 मीटर रेस टी 35पैरा एथलेटिक्सकांस्य
44राकेश भाई भट्टपुरुष 100 मीटर रेस टी 37पैरा एथलेटिक्सकांस्य
45परवीनपुरुष गोला फेंक एफ 46पैरा एथलेटिक्सकांस्य
46शीतल देवी/पायल नागमहिला कम्पाउंड डबल्सपैरा तीरंदाजीरजत
47कस्तूरी राजामणीमहिला 67 किलोग्राम वर्गपैरा पॉवरलिफ्टिंगरजत
48दिलीप गावितपुरुष 100 मीटर टी47पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
49मोहम्मद मोर्सिंगनाकथपुरुष 100 मीटर टी47पैरा एथलेटिक्सरजत
50सिमरनमहिला 100 मीटर टी12 पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
51रवि रोंगालीपुरुष गोला फेंक एफ 40पैरा एथलेटिक्सकांस्य
52प्रणव देसाईपुरुष 100 मीटर टी 64पैरा एथलेटिक्सकांस्य
53हिमांशु नंदलपुरुष 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक एस 11पैरा तैराकीकांस्य
54अकीरा बानोथूपुरुष 100 मीटर टी 35/38पैरा एथलेटिक्सरजत
55सुखचैनपुरुष भाला फेंक एफ55 पैरा एथलेटिक्सकांस्य
56स्वाति चौधरी/आदिल मुहम्मदमिक्स्ड टीम W1 रिकर्वपैरा तीरंदाजीकांस्य
57रोहित कुमारपुरुष 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक एसबी 4पैरा तैराकीकांस्य
58रवि कार्तिक बुदिगिनापुरुष 100 मीटर बैकस्ट्रोकपैरा तैराकीरजत
59करमज्योति दलालमहिला चक्का फेंक एफ 55पैरा एथलेटिक्सकांस्य
60शैलेश कुमारपुरुष लंबी कूद टी 42/61/63पैरा एथलेटिक्सकांस्य
61शरत मकानाहालीपुरुष 1500 मीटर टी12पैरा एथलेटिक्सकांस्य
62हानेपुरुष चक्का फेंक एफ 37पैरा एथलेटिक्सकांस्य

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