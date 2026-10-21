Asian Games 2026 Day 5 India Schedule, Medal Tally, All Winners list: भारत ने पैरा एशियाई खेल 2026 के चौथे दिन 21 अक्टूबर 2026 को कुल 27 मेडल के साथ 62 पदक जीत लिए हैं। अब तक भारत के नाम 14 गोल्ड मेडल आ चुके हैं और मेडल टैली में भारत पांचवें स्थान पर है। 22 अक्टूबर 2026 को पांचवें दिन अब 30 से ज्यादा पदक दांव पर होंगे।
भारत के खिलाड़ियों ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने दूसरे दिन 11, तीसरे दिन 24 और चौथे दिन 27 मेडल जीते। भारत के नाम अब तक कुल 14 गोल्ड, 21 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज मेडल दर्ज हुए हैं। नीचे भारत के अब तक के सभी मेडल विनर्स, मेडल टैली और 22 अक्टूबर 2026 के पूरे शेड्यूल की जानकारी दी गई है।
पैरा एशियन गेम्स 2026 की मेडल टैली (21 अक्टूबर 2026 के बाद)
|रैंक
|देश
|स्वर्ण पदक
|रजत पदक
|कांस्य पदक
|कुल पदक
|1
|चीन
|107
|62
|57
|226
|2
|जापान
|29
|36
|35
|100
|3
|उज्बेकिस्तान
|29
|29
|30
|88
|4
|दक्षिण कोरिया
|15
|14
|16
|45
|5
|भारत
|14
|21
|27
|62
|6
|थाइलैंड
|14
|19
|29
|62
|7
|ईरान
|14
|18
|26
|58
|8
|कजाकिस्तान
|10
|11
|16
|37
|9
|इंडोनेशिया
|8
|8
|22
|38
|10
|इराक
|5
|4
|3
|12
एशियन पैरा गेम्स 2026: 22 अक्टूबर को भारतीय खिलाड़ियों का पूरा शेड्यूल
|समय (IST)
|खेल
|मुकाबला / इवेंट
|05:30
|पैरा बैडमिंटन
|थुलासिमति मुरुगेसन / नितेश कुमार बनाम ली मिंगपान / शियाओ ज़ुशियान (चीन) — मिश्रित युगल SL3-SU5 सेमीफाइनल
|05:32
|पैरा एथलेटिक्स
|सुवर्णा राज — महिला डिस्कस थ्रो F54 फाइनल
|05:35
|पैरा बैडमिंटन
|मनीषा रामदास / प्रमोद भगत बनाम लियानी ओक्टिला / हिकमत रामदानी (इंडोनेशिया) — मिश्रित युगल SL3-SU5 सेमीफाइनल
|05:55
|पैरा तीरंदाजी
|स्वाति चौधरी बनाम सेन मेंगकान (चीन) — महिला W1 स्वर्ण पदक मुकाबला
|06:03
|पैरा एथलेटिक्स
|रवन्नी वलासनैनी — महिला 400 मीटर T11, राउंड 1, हीट 2 (फाइनल 16:08 बजे)
|06:15
|पैरा बैडमिंटन
|नित्या श्री सुमति सिवन / कृषा नागर बनाम रीना मार्लिना / सुब्हान (इंडोनेशिया) — मिश्रित युगल SH6 सेमीफाइनल
|06:30
|पैरा शूटिंग
|रुद्रांश खंडेलवाल — P4 ओपन 50 मीटर पिस्टल SH1 क्वालिफिकेशन (फाइनल 09:00 बजे)
|06:35
|पैरा टेबल टेनिस
|जेहान मदन / शुभम वाधवा बनाम थिरायु चुएवावोंग / नट्टावुत थिनाटेट (थाईलैंड) — पुरुष युगल MD4, ग्रुप A
|06:41
|पैरा एथलेटिक्स
|दिलीप गावित और भाविक भारवाड़ — पुरुष 400 मीटर T47, राउंड 1, हीट 1 और 2 (फाइनल 15:25 बजे)
|06:55
|पैरा तैराकी
|स्वातिक पाटिल — पुरुष 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक SB9, हीट 2 (फाइनल 14:42 बजे)
|07:00
|पैरा बैडमिंटन
|नवीन शिवकुमार बनाम अभिजीत सुखजा — पुरुष एकल SL4 सेमीफाइनल
|07:10
|पैरा तैराकी
|रवि कार्तिक बुडिगिना — पुरुष 50 मीटर फ्रीस्टाइल S13, हीट 2 (फाइनल 15:22 बजे)
|07:10
|पैरा टेबल टेनिस
|एकता भ्यान / भाविना पटेल बनाम सुथिदा सेनसाथन / पाटमावाडी इंटानोन (थाईलैंड) — महिला युगल WD5, ग्रुप A
|07:10
|पैरा टेबल टेनिस
|सविता अज्जनकट्टी / प्राची पांडे बनाम कानोकपॉर्न पाथुमचाई / कानलाया चाइवुड (थाईलैंड) — महिला युगल WD14, ग्रुप B
|07:16
|पैरा तैराकी
|हिमांशु नंदल — पुरुष 50 मीटर फ्रीस्टाइल S11, हीट 2 (फाइनल 15:25 बजे)
|07:30
|पैरा तैराकी
|तेजस नंदकुमार और गोपीचंद लिंगुटला — पुरुष 100 मीटर बैकस्ट्रोक S7, हीट 1 और 2 (फाइनल 16:09 बजे)
|07:33
|पैरा एथलेटिक्स
|तेजलबेन डामोर — महिला 400 मीटर T12, राउंड 1, हीट 1 (फाइनल 13:55 बजे)
|07:40
|बोच्चिया
|भारत (अंजलि देवी / सचिन चमारिया) बनाम सिंगापुर — मिश्रित जोड़ी BC3, पूल A
|07:45
|पैरा बैडमिंटन
|संजना कुमारी बनाम शिनो कवाई (जापान) — महिला एकल SL3 सेमीफाइनल
|08:10
|पैरा तीरंदाजी
|शीतल देवी / टोमन कुमार बनाम ली युन-ह्सिएन / यांग जुन-काई (चीनी ताइपे) — कंपाउंड मिश्रित टीम सेमीफाइनल
|08:45
|पैरा टेबल टेनिस
|सविता अज्जनकट्टी / दत्ताप्रसाद चौगुले बनाम विल्फ्रेड रेडुल्ला / ल्हे मैंगिनसे (फिलीपींस) — मिश्रित युगल XD17 क्वार्टरफाइनल (सेमीफाइनल 12:10, फाइनल 13:55 बजे)
|08:45
|पैरा टेबल टेनिस
|भाविना पटेल / शुभम वाधवा बनाम किमी बेस्शो / मनासोरी उनो (जापान) — मिश्रित युगल XD7 क्वार्टरफाइनल (सेमीफाइनल 11:25, फाइनल 13:10 बजे)
|09:00
|पैरा तीरंदाजी
|शीतल देवी / टोमन कुमार — कंपाउंड मिश्रित टीम कांस्य पदक मुकाबला (क्वालिफाई करने पर)
|09:00
|पैरा शूटिंग
|रुद्रांश खंडेलवाल — P4 ओपन 50 मीटर पिस्टल SH1 फाइनल (क्वालिफाई करने पर)
|09:25
|पैरा तीरंदाजी
|शीतल देवी / टोमन कुमार — कंपाउंड मिश्रित टीम स्वर्ण पदक मुकाबला (क्वालिफाई करने पर)
|09:50
|पैरा टेबल टेनिस
|जेहान मदन / शुभम वाधवा बनाम किम ह्योनुक / योंगजिन जांग (दक्षिण कोरिया) — पुरुष युगल MD4, ग्रुप A का अंतिम मुकाबला (समूह के पांच खिलाड़ियों में शीर्ष चार को पदक मिलेंगे)
|11:25
|पैरा टेबल टेनिस
|भाविना पटेल / शुभम वाधवा बनाम जांग योंगजिन / ली मिग्यू (दक्षिण कोरिया) — मिश्रित युगल XD7 सेमीफाइनल (क्वालिफाई करने पर)
|11:40
|पैरा तीरंदाजी
|शीतल देवी बनाम नूर आलिम (सिंगापुर) — कंपाउंड महिला स्वर्ण पदक मुकाबला
|12:00
|पैरा तीरंदाजी
|टोमन कुमार बनाम झांग यिचेंग (चीन) — कंपाउंड पुरुष कांस्य पदक मुकाबला
|12:10
|पैरा टेबल टेनिस
|सविता अज्जनकट्टी / दत्ताप्रसाद चौगुले — मिश्रित युगल XD17 सेमीफाइनल (क्वालिफाई करने पर)
|12:15
|पैरा बैडमिंटन
|नितेश कुमार बनाम मुह अल इमरान (इंडोनेशिया) — पुरुष एकल SL3 सेमीफाइनल
|13:10
|पैरा टेबल टेनिस
|भाविना पटेल / शुभम वाधवा — मिश्रित युगल XD7 फाइनल (क्वालिफाई करने पर)
|13:30
|बोच्चिया
|भारत (अंजलि देवी / सचिन चमारिया) बनाम हांगकांग, चीन — मिश्रित जोड़ी BC3, पूल A
|13:30
|पैरा तैराकी
|कपिल कुमार — पुरुष 400 मीटर फ्रीस्टाइल S10 फाइनल
|13:45
|पैरा एथलेटिक्स
|शैलेश कुमार, राहुल और वरुण भाटी — पुरुष हाई जंप T63 फाइनल
|13:55
|पैरा एथलेटिक्स
|तेजलबेन डामोर — महिला 400 मीटर T12 फाइनल (क्वालिफाई करने पर)
|13:55
|पैरा टेबल टेनिस
|सविता अज्जनकट्टी / दत्ताप्रसाद चौगुले — मिश्रित युगल XD17 फाइनल (क्वालिफाई करने पर)
|14:03
|पैरा एथलेटिक्स
|अंजनाबेन बुम्बाडिया और जयंती बेहेरा — महिला 400 मीटर T47 फाइनल
|14:42
|पैरा तैराकी
|स्वातिक पाटिल — पुरुष 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक SB9 फाइनल (क्वालिफाई करने पर)
|15:15
|पैरा एथलेटिक्स
|परवीन कुमार — पुरुष जैवलिन थ्रो F56/F57 फाइनल
|15:22
|पैरा तैराकी
|रवि कार्तिक बुडिगिना — पुरुष 50 मीटर फ्रीस्टाइल S13 फाइनल (क्वालिफाई करने पर)
|15:25
|पैरा तैराकी
|हिमांशु नंदल — पुरुष 50 मीटर फ्रीस्टाइल S11 फाइनल (क्वालिफाई करने पर)
|15:25
|पैरा एथलेटिक्स
|दिलीप गावित और भाविक भारवाड़ — पुरुष 400 मीटर T47 फाइनल (क्वालिफाई करने पर)
|15:30
|पैरा तैराकी
|देवंशी सतीजा — महिला 50 मीटर फ्रीस्टाइल S10 फाइनल
|15:33
|पैरा तैराकी
|अजय भोसले — पुरुष 50 मीटर फ्रीस्टाइल S10 फाइनल
|15:47
|पैरा एथलेटिक्स
|सोलैराज धर्मराज — पुरुष लॉन्ग जंप T44/T62/T64 फाइनल
|16:08
|पैरा एथलेटिक्स
|रवन्नी वलासनैनी — महिला 400 मीटर T11 फाइनल (क्वालिफाई करने पर)
|16:09
|पैरा तैराकी
|तेजस नंदकुमार और गोपीचंद लिंगुटला — पुरुष 100 मीटर बैकस्ट्रोक S7 फाइनल (क्वालिफाई करने पर)
|TBD
|पैरा बैडमिंटन
|सुहास लालिनाकेरे बनाम फ्रेडी सेतियावान (इंडोनेशिया) — पुरुष एकल SL4 सेमीफाइनल
|TBD
|पैरा बैडमिंटन
|प्रमोद भगत बनाम ली सेउंघु (दक्षिण कोरिया) — पुरुष एकल SL3 सेमीफाइनल
|TBD
|पैरा बैडमिंटन
|नित्या श्री सुमति सिवन बनाम लिन शुनगबाओ (चीन) — महिला एकल SH6 सेमीफाइनल
|TBD
|पैरा बैडमिंटन
|मनीषा रामदास बनाम थुलासिमति मुरुगेसन — महिला एकल SU5 सेमीफाइनल
|TBD
|पैरा बैडमिंटन
|सूर्यकांत यादव / नवीन शिवकुमार बनाम सूर्योनुग्रोहो / मुह अल इमरान (इंडोनेशिया) — पुरुष युगल SL3-SU5 सेमीफाइनल
भारत के लिए अब तक मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ी
|क्रम संख्या
|खिलाड़ी
|स्पर्धा
|खेल
|पदक
|1
|मोना अग्रवाल
|महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1
|पैरा शूटिंग
|स्वर्ण
|2
|अवनि लेखरा
|महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1
|पैरा शूटिंग
|रजत
|3
|कपिल परमार
|पुरुष जे1, 70 किग्रा
|पैरा जूडो
|कांस्य
|4
|कोकिला
|महिला जे2, 52 किग्रा
|पैरा जूडो
|रजत
|5
|निषाद कुमार
|पुरुष लंबी कूद टी47
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|6
|रवि कार्तिक बुदिगिना
|पुरुष 100 मीटर फ्रीस्टाइल एस13
|पैरा तैराकी
|रजत
|7
|सौम्या
|महिला 1500 मीटर टी12/टी13
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|8
|राधा वेंकटेश
|महिला 1500 मीटर टी12/टी13
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत
|9
|रवन्नी वलसानानी
|महिला 1500 मीटर टी11
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|10
|रिंकू
|पुरुष भाला फेंक एफ46
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|11
|अजीत सिंह
|पुरुष भाला फेंक एफ46
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत
|12
|प्रदीप कुमार
|पुरुष भाला फेंक एफ53/एफ54
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत
|13
|आयुष वर्मा
|पुरुष भाला फेंक एफ53/एफ54
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|14
|प्रवीण शर्मा
|पुरुष गोला फेंक एफ11
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|15
|अशोक
|पुरुष 65 किग्रा
|पैरा पावरलिफ्टिंग
|रजत
|16
|जेहान मदान
|पुरुष एकल क्लास 1
|पैरा टेबल टेनिस
|कांस्य
|17
|सोनलबेन पटेल
|महिला एकल क्लास 3
|पैरा टेबल टेनिस
|कांस्य
|18
|भाविना पटेल
|महिला एकल क्लास 4-5
|पैरा टेबल टेनिस
|कांस्य
|19
|प्राची पांडे
|महिला एकल क्लास 6
|पैरा टेबल टेनिस
|कांस्य
|20
|बेबी सहाना रवि
|महिला एकल क्लास 9
|पैरा टेबल टेनिस
|कांस्य
|21
|मनीष नरवाल
|पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच1
|पैरा शूटिंग
|रजत
|22
|सृष्टि अरोड़ा
|महिला 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच1
|पैरा शूटिंग
|कांस्य
|23
|दीप्ति जीवनजी
|महिला 400 मीटर टी20
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|24
|हिमांशु नंदल
|पुरुष 400 मीटर फ्रीस्टाइल एस11
|पैरा तैराकी
|कांस्य
|25
|सिमरन
|महिला 200 मीटर टी12
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|26
|तेजलबेन डामोर
|महिला 200 मीटर टी12
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|27
|प्रीति पाल
|महिला 200 मीटर टी35
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत
|28
|निरंजन मुकुंदन
|पुरुष 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले एसएम7
|पैरा तैराकी
|कांस्य
|29
|प्रणव सूरमा
|पुरुषों की चक्काफेंक एफ51/52/53 स्पर्धा
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|30
|राम रतन सिंह
|पुरुषों की चक्काफेंक एफ51/52/53 स्पर्धा
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत
|31
|देवेंद्र कुमार
|पुरुष चक्का फेंक एफ44/64 स्पर्धा
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|32
|राकेश
|पुरुष चक्का फेंक एफ44/64 स्पर्धा
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत
|33
|परदीप कुमार
|पुरुष चक्का फेंक एफ44/64 स्पर्धा
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|34
|निषाद कुमार
|ऊंची कूद टी47 स्पर्धा
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|35
|होकाटो होटाजहे
|पुरुष गोला फेंक एफ 56/57 स्पर्धा
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|36
|प्रवीण कुमार
|पुरुष ऊंची कूद टी64
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|37
|बंटी
|पुरुष ऊंची कूद टी64
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत
|38
|मनजीत
|पुरुष भाला फेंक एफ 12/13
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत
|39
|सचिन खिलारी
|पुरुष गोला फेंक एफ 46
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|40
|मोहम्मद यासिर
|पुरुष गोला फेंक एफ 46
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत
|41
|आयुष वर्मा
|पुरुष गोला फेंक एफ 53
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|42
|भाग्यश्री जाधव
|महिला गोला पेंक एफ 34
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत
|43
|अनुभव चौधरी
|पुरुष 100 मीटर रेस टी 35
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|44
|राकेश भाई भट्ट
|पुरुष 100 मीटर रेस टी 37
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|45
|परवीन
|पुरुष गोला फेंक एफ 46
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|46
|शीतल देवी/पायल नाग
|महिला कम्पाउंड डबल्स
|पैरा तीरंदाजी
|रजत
|47
|कस्तूरी राजामणी
|महिला 67 किलोग्राम वर्ग
|पैरा पॉवरलिफ्टिंग
|रजत
|48
|दिलीप गावित
|पुरुष 100 मीटर टी47
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|49
|मोहम्मद मोर्सिंगनाकथ
|पुरुष 100 मीटर टी47
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत
|50
|सिमरन
|महिला 100 मीटर टी12
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|51
|रवि रोंगाली
|पुरुष गोला फेंक एफ 40
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|52
|प्रणव देसाई
|पुरुष 100 मीटर टी 64
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|53
|हिमांशु नंदल
|पुरुष 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक एस 11
|पैरा तैराकी
|कांस्य
|54
|अकीरा बानोथू
|पुरुष 100 मीटर टी 35/38
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत
|55
|सुखचैन
|पुरुष भाला फेंक एफ55
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|56
|स्वाति चौधरी/आदिल मुहम्मद
|मिक्स्ड टीम W1 रिकर्व
|पैरा तीरंदाजी
|कांस्य
|57
|रोहित कुमार
|पुरुष 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक एसबी 4
|पैरा तैराकी
|कांस्य
|58
|रवि कार्तिक बुदिगिना
|पुरुष 100 मीटर बैकस्ट्रोक
|पैरा तैराकी
|रजत
|59
|करमज्योति दलाल
|महिला चक्का फेंक एफ 55
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|60
|शैलेश कुमार
|पुरुष लंबी कूद टी 42/61/63
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|61
|शरत मकानाहाली
|पुरुष 1500 मीटर टी12
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|62
|हाने
|पुरुष चक्का फेंक एफ 37
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
पीवी सिंधु उलटफेर से बचीं: 63 मिनट तक चला मैच, 8-19 से पीछे होने के बाद जीता मुकाबला; फ्रेंच ओपन के राउंड ऑफ 16 में एंट्री
फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के राउंड ऑफ 16 में पीवी सिंधु ने जगह बना ली है। उनका यहां तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में थाइलैंड की खिलाड़ी के खिलाफ वह उलटफेर से बच गईं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर