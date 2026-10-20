Asian Para Games 2026 Day 4 India Schedule: पैरा एशियाई खेल 2026 के तीसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन किया और 4 गोल्ड समेत कुल 24 पदक जीते। इसी के साथ भारत के कुल पदकों की संख्या 35 हो गई है। अब चौथे दिन यानी 21 अक्टूबर (बुधवार) को भी 30 से ज्यादा पदक दांव पर होंगे। यानी एक बार फिर पदकों की लाइन लग सकती है।

चौथे दिन भारत के लिए बैडमिंटन में पैरालंपिक मेडलिस्ट और आईएएस अधिकारी (नोएडा के पूर्व जिलाधिकारी) सुहास एलवाई भी एक्शन में होंगे। इसके अलावा पैरा एथलेटिक्स में भी पदकों की झड़ी एक बार फिर से चौथे दिन लग सकती है। कई मुकाबलों के फाइनव और पदक मुकाबले बुधवार को होंगे। इन खेलों की लाइव कवरेज आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। वहीं लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप पर होगी।

एशियन पैरा गेम्स: 21 अक्टूबर को भारत का पूरा कार्यक्रम

समयखेलस्पर्धामुकाबला / विवरण
सुबह 5:30पैरा बैडमिंटनपुरुष एकल SL4 क्वार्टर फाइनलसुकांत कदम बनाम एफ. सेतियावान (इंडोनेशिया)
सुबह 5:35पैरा बैडमिंटनपुरुष एकल SL4 क्वार्टर फाइनलअभिजीत सुखीजा बनाम सूर्यकांत यादव
सुबह 5:35पैरा एथलेटिक्सपुरुष शॉट पुट F53 फाइनलफाइनल
सुबह 5:45पैरा एथलेटिक्समहिला 100 मीटर T12राउंड 1
सुबह 5:55पैरा तीरंदाजीमहिला कंपाउंड युगल फाइनलभारत बनाम चीन
सुबह 6:00पैरा बैडमिंटनमहिला एकल WH1ग्रुप स्टेज: भारत बनाम जापान
सुबह 6:00पैरा बैडमिंटनपुरुष एकल WH1क्वार्टर फाइनल: भारत बनाम दक्षिण कोरिया
सुबह 6:02पैरा एथलेटिक्सपुरुष लंबी कूद T13 फाइनलफाइनल
सुबह 6:05पैरा बैडमिंटनपुरुष एकल SU5क्वार्टर फाइनल: ऋत्विक रघुपति बनाम एम. ली (चीन)
सुबह 6:05पैरा बैडमिंटनपुरुष एकल SL4क्वार्टर फाइनल: सुहास यथिराज बनाम एन. चो (दक्षिण कोरिया)
सुबह 6:19पैरा एथलेटिक्सपुरुष 100 मीटर T35 फाइनलफाइनल
सुबह 6:20पैरा तीरंदाजीपुरुष कंपाउंड युगल कांस्य पदक मुकाबलाभारत बनाम चीन
सुबह 6:30पैरा जूडोपुरुष 95 किग्रा J2, महिला 70 किग्रा से अधिक J1राउंड रॉबिन
सुबह 6:35पैरा टेबल टेनिसपुरुष युगल MD4ग्रुप स्टेज: भारत बनाम सऊदी अरब
सुबह 6:45पैरा एथलेटिक्सपुरुष ऊंची कूद T64 फाइनलफाइनल
सुबह 6:50पैरा बैडमिंटनपुरुष एकल SL4क्वार्टर फाइनल: नवीन शिवकुमार बनाम के. शिन (दक्षिण कोरिया)
सुबह 7:05पैरा जूडोमहिला 70 किग्रा J2क्वार्टर फाइनल: वृषाली मोरे बनाम वाई. वांग (चीन)
सुबह 7:09पैरा तैराकीमहिला 50 मीटर फ्रीस्टाइल S8हीट्स
सुबह 7:10पैरा एथलेटिक्समहिला शॉट पुट F34 फाइनलफाइनल
सुबह 7:10पैरा बैडमिंटनपुरुष एकल SU5क्वार्टर फाइनल: हार्दिक मक्कर बनाम टी. इमाई (जापान)
सुबह 7:10पैरा टेबल टेनिसमहिला युगल WD14ग्रुप स्टेज: भारत बनाम चीन
सुबह 7:10पैरा टेबल टेनिसमहिला युगल WD5ग्रुप स्टेज: भारत बनाम दक्षिण कोरिया
सुबह 7:15पैरा जूडोमहिला 70 किग्रा J2क्वार्टर फाइनल: गुलशन बनाम एस. लिन (चीन)
सुबह 7:26पैरा तैराकीपुरुष 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक SB11हीट्स
सुबह 7:45पैरा एथलेटिक्सपुरुष शॉट पुट F46 फाइनलफाइनल
सुबह 7:49पैरा तैराकीपुरुष 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक SB4हीट्स
सुबह 7:53पैरा एथलेटिक्सपुरुष 100 मीटर T37 फाइनलफाइनल
सुबह 8:00पैरा बैडमिंटनमहिला एकल SU5ग्रुप स्टेज: मनीषा रामदास बनाम क्यू. यांग (चीन)
सुबह 8:00पैरा बैडमिंटनमहिला एकल SU5ग्रुप स्टेज: एस. विश्वनाथन बनाम डब्ल्यू. रहायु (इंडोनेशिया)
सुबह 8:00पैरा एथलेटिक्सपुरुष भाला फेंक T12/T13 फाइनलफाइनल
सुबह 8:10बोच्चियामहिला एकल BC3सेमीफाइनल: भारत बनाम थाईलैंड
सुबह 8:40पैरा बैडमिंटनमहिला एकल SU5ग्रुप स्टेज: टी. मुरुगेसन बनाम टी. ली (चीन)
सुबह 9:00पैरा बैडमिंटनमहिला युगल WH1-WH2सेमीफाइनल: भारत बनाम चीन
सुबह 9:00पैरा पावरलिफ्टिंगमहिला 67 किग्रा फाइनलफाइनल
सुबह 9:30पैरा बैडमिंटनपुरुष युगल SH6ग्रुप स्टेज: भारत बनाम चीन
सुबह 11:30ब्लाइंड फुटबॉलपुरुष टीमग्रुप स्टेज: भारत बनाम चीन
सुबह 11:30पैरा बैडमिंटनपुरुष युगल SL3-SU5क्वार्टर फाइनल: नितेश/ऋत्विक बनाम सूर्यकांत/नवीन
सुबह 11:50पैरा तीरंदाजीW1 मिश्रित टीमसेमीफाइनल: भारत बनाम दक्षिण कोरिया
दोपहर 12:00पैरा बैडमिंटनमहिला युगल SL3-SU5सेमीफाइनल: भारत बनाम चीन
दोपहर 12:05पैरा टेबल टेनिसमिश्रित युगल XD7ग्रुप स्टेज: भारत बनाम फिलीपींस
दोपहर 12:05पैरा टेबल टेनिसमिश्रित युगल XD17ग्रुप स्टेज: भारत बनाम वियतनाम
दोपहर 12:15पैरा तीरंदाजीW1 मिश्रित टीम फाइनलफाइनल
दोपहर 12:30पैरा जूडोमहिला 70 किग्रा J2पदक मुकाबले
दोपहर 12:40पैरा टेबल टेनिसमिश्रित युगल XD4ग्रुप स्टेज: भारत बनाम सऊदी अरब
दोपहर 1:10बोच्चियामहिला एकल BC3पदक मुकाबले
दोपहर 1:30पैरा एथलेटिक्सपुरुष भाला फेंक T55 फाइनलफाइनल
दोपहर 1:30पैरा तैराकीमहिला 100 मीटर फ्रीस्टाइल S8 फाइनलफाइनल
दोपहर 1:35पैरा एथलेटिक्समहिला डिस्कस थ्रो T55 फाइनलफाइनल
दोपहर 1:40पैरा एथलेटिक्सपुरुष शॉट पुट F40 फाइनलफाइनल
दोपहर 1:45पैरा एथलेटिक्समहिला 100 मीटर T35 फाइनलफाइनल
दोपहर 1:50पैरा टेबल टेनिसमिश्रित युगल XD7ग्रुप स्टेज: भारत बनाम इंडोनेशिया
दोपहर 1:50पैरा टेबल टेनिसमिश्रित युगल XD17ग्रुप स्टेज: भारत बनाम दक्षिण कोरिया
दोपहर 1:57पैरा तैराकीमहिला 100 मीटर बटरफ्लाई S10 फाइनलफाइनल
दोपहर 2:25पैरा टेबल टेनिसमिश्रित युगल XD4ग्रुप स्टेज: भारत बनाम थाईलैंड
दोपहर 2:39पैरा तैराकीपुरुष 50 मीटर बटरफ्लाई S7 फाइनलफाइनल
दोपहर 2:42पैरा तैराकीमहिला 50 मीटर फ्रीस्टाइल S8 फाइनलफाइनल
दोपहर 3:05पैरा एथलेटिक्सपुरुष 100 मीटर T47 फाइनलफाइनल
दोपहर 3:06पैरा तैराकीपुरुष 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक SB11 फाइनलफाइनल
दोपहर 3:12पैरा एथलेटिक्समहिला 100 मीटर T12 फाइनलफाइनल
दोपहर 3:20पैरा एथलेटिक्सपुरुष 100 मीटर T64 फाइनलफाइनल
दोपहर 3:30पैरा एथलेटिक्सपुरुष शॉट पुट F32 फाइनलफाइनल
दोपहर 3:35पैरा टेबल टेनिसमिश्रित युगल XD7ग्रुप स्टेज: भारत बनाम कुवैत
दोपहर 3:35पैरा टेबल टेनिसमिश्रित युगल XD17ग्रुप स्टेज: भारत बनाम इराक
दोपहर 3:35पैरा एथलेटिक्सपुरुष लंबी कूद T42/T61/T63 फाइनलफाइनल
दोपहर 3:47पैरा एथलेटिक्सपुरुष 400 मीटर T35/T38 फाइनलफाइनल
दोपहर 3:47पैरा तैराकीपुरुष 100 मीटर बैकस्ट्रोक S13 फाइनलफाइनल
दोपहर 3:58पैरा तैराकीपुरुष 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक SB5 फाइनलफाइनल
शाम 4:05पैरा एथलेटिक्सपुरुष डिस्कस थ्रो T37 फाइनलफाइनल
शाम 4:10पैरा टेबल टेनिसमिश्रित युगल XD4ग्रुप स्टेज: भारत बनाम दक्षिण कोरिया
शाम 4:21पैरा तैराकीपुरुष 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक SB4 फाइनलफाइनल
शाम 4:27पैरा तैराकीपुरुष 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले SM11 फाइनलफाइनल
शाम 4:32पैरा एथलेटिक्सपुरुष 1500 मीटर T12/T13 फाइनलफाइनल

Asian Para Games 2026: निषाद कुमार ने जीते 2 गोल्ड, एथलेटिक्स में भारत का बोलबाला; कुल पदकों की संख्या 35, देखें मेडल टैली

Asian Para Games 2026 India Medal Tally: भारत ने अब तक पैरा एशियन गेम्स 2026 में कुल 9 स्वर्ण के साथ कुल पदकों की संख्या 35 हो गई है। निषाद कुमार ने लॉन्ग जम्प के बाद हाई जम्प में गोल्ड मेडल जीतते हुए इतिहास रचा। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर