Asian Para Games 2026 Day 4 India Schedule: पैरा एशियाई खेल 2026 के तीसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन किया और 4 गोल्ड समेत कुल 24 पदक जीते। इसी के साथ भारत के कुल पदकों की संख्या 35 हो गई है। अब चौथे दिन यानी 21 अक्टूबर (बुधवार) को भी 30 से ज्यादा पदक दांव पर होंगे। यानी एक बार फिर पदकों की लाइन लग सकती है।
चौथे दिन भारत के लिए बैडमिंटन में पैरालंपिक मेडलिस्ट और आईएएस अधिकारी (नोएडा के पूर्व जिलाधिकारी) सुहास एलवाई भी एक्शन में होंगे। इसके अलावा पैरा एथलेटिक्स में भी पदकों की झड़ी एक बार फिर से चौथे दिन लग सकती है। कई मुकाबलों के फाइनव और पदक मुकाबले बुधवार को होंगे। इन खेलों की लाइव कवरेज आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। वहीं लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप पर होगी।
एशियन पैरा गेम्स: 21 अक्टूबर को भारत का पूरा कार्यक्रम
|समय
|खेल
|स्पर्धा
|मुकाबला / विवरण
|सुबह 5:30
|पैरा बैडमिंटन
|पुरुष एकल SL4 क्वार्टर फाइनल
|सुकांत कदम बनाम एफ. सेतियावान (इंडोनेशिया)
|सुबह 5:35
|पैरा बैडमिंटन
|पुरुष एकल SL4 क्वार्टर फाइनल
|अभिजीत सुखीजा बनाम सूर्यकांत यादव
|सुबह 5:35
|पैरा एथलेटिक्स
|पुरुष शॉट पुट F53 फाइनल
|फाइनल
|सुबह 5:45
|पैरा एथलेटिक्स
|महिला 100 मीटर T12
|राउंड 1
|सुबह 5:55
|पैरा तीरंदाजी
|महिला कंपाउंड युगल फाइनल
|भारत बनाम चीन
|सुबह 6:00
|पैरा बैडमिंटन
|महिला एकल WH1
|ग्रुप स्टेज: भारत बनाम जापान
|सुबह 6:00
|पैरा बैडमिंटन
|पुरुष एकल WH1
|क्वार्टर फाइनल: भारत बनाम दक्षिण कोरिया
|सुबह 6:02
|पैरा एथलेटिक्स
|पुरुष लंबी कूद T13 फाइनल
|फाइनल
|सुबह 6:05
|पैरा बैडमिंटन
|पुरुष एकल SU5
|क्वार्टर फाइनल: ऋत्विक रघुपति बनाम एम. ली (चीन)
|सुबह 6:05
|पैरा बैडमिंटन
|पुरुष एकल SL4
|क्वार्टर फाइनल: सुहास यथिराज बनाम एन. चो (दक्षिण कोरिया)
|सुबह 6:19
|पैरा एथलेटिक्स
|पुरुष 100 मीटर T35 फाइनल
|फाइनल
|सुबह 6:20
|पैरा तीरंदाजी
|पुरुष कंपाउंड युगल कांस्य पदक मुकाबला
|भारत बनाम चीन
|सुबह 6:30
|पैरा जूडो
|पुरुष 95 किग्रा J2, महिला 70 किग्रा से अधिक J1
|राउंड रॉबिन
|सुबह 6:35
|पैरा टेबल टेनिस
|पुरुष युगल MD4
|ग्रुप स्टेज: भारत बनाम सऊदी अरब
|सुबह 6:45
|पैरा एथलेटिक्स
|पुरुष ऊंची कूद T64 फाइनल
|फाइनल
|सुबह 6:50
|पैरा बैडमिंटन
|पुरुष एकल SL4
|क्वार्टर फाइनल: नवीन शिवकुमार बनाम के. शिन (दक्षिण कोरिया)
|सुबह 7:05
|पैरा जूडो
|महिला 70 किग्रा J2
|क्वार्टर फाइनल: वृषाली मोरे बनाम वाई. वांग (चीन)
|सुबह 7:09
|पैरा तैराकी
|महिला 50 मीटर फ्रीस्टाइल S8
|हीट्स
|सुबह 7:10
|पैरा एथलेटिक्स
|महिला शॉट पुट F34 फाइनल
|फाइनल
|सुबह 7:10
|पैरा बैडमिंटन
|पुरुष एकल SU5
|क्वार्टर फाइनल: हार्दिक मक्कर बनाम टी. इमाई (जापान)
|सुबह 7:10
|पैरा टेबल टेनिस
|महिला युगल WD14
|ग्रुप स्टेज: भारत बनाम चीन
|सुबह 7:10
|पैरा टेबल टेनिस
|महिला युगल WD5
|ग्रुप स्टेज: भारत बनाम दक्षिण कोरिया
|सुबह 7:15
|पैरा जूडो
|महिला 70 किग्रा J2
|क्वार्टर फाइनल: गुलशन बनाम एस. लिन (चीन)
|सुबह 7:26
|पैरा तैराकी
|पुरुष 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक SB11
|हीट्स
|सुबह 7:45
|पैरा एथलेटिक्स
|पुरुष शॉट पुट F46 फाइनल
|फाइनल
|सुबह 7:49
|पैरा तैराकी
|पुरुष 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक SB4
|हीट्स
|सुबह 7:53
|पैरा एथलेटिक्स
|पुरुष 100 मीटर T37 फाइनल
|फाइनल
|सुबह 8:00
|पैरा बैडमिंटन
|महिला एकल SU5
|ग्रुप स्टेज: मनीषा रामदास बनाम क्यू. यांग (चीन)
|सुबह 8:00
|पैरा बैडमिंटन
|महिला एकल SU5
|ग्रुप स्टेज: एस. विश्वनाथन बनाम डब्ल्यू. रहायु (इंडोनेशिया)
|सुबह 8:00
|पैरा एथलेटिक्स
|पुरुष भाला फेंक T12/T13 फाइनल
|फाइनल
|सुबह 8:10
|बोच्चिया
|महिला एकल BC3
|सेमीफाइनल: भारत बनाम थाईलैंड
|सुबह 8:40
|पैरा बैडमिंटन
|महिला एकल SU5
|ग्रुप स्टेज: टी. मुरुगेसन बनाम टी. ली (चीन)
|सुबह 9:00
|पैरा बैडमिंटन
|महिला युगल WH1-WH2
|सेमीफाइनल: भारत बनाम चीन
|सुबह 9:00
|पैरा पावरलिफ्टिंग
|महिला 67 किग्रा फाइनल
|फाइनल
|सुबह 9:30
|पैरा बैडमिंटन
|पुरुष युगल SH6
|ग्रुप स्टेज: भारत बनाम चीन
|सुबह 11:30
|ब्लाइंड फुटबॉल
|पुरुष टीम
|ग्रुप स्टेज: भारत बनाम चीन
|सुबह 11:30
|पैरा बैडमिंटन
|पुरुष युगल SL3-SU5
|क्वार्टर फाइनल: नितेश/ऋत्विक बनाम सूर्यकांत/नवीन
|सुबह 11:50
|पैरा तीरंदाजी
|W1 मिश्रित टीम
|सेमीफाइनल: भारत बनाम दक्षिण कोरिया
|दोपहर 12:00
|पैरा बैडमिंटन
|महिला युगल SL3-SU5
|सेमीफाइनल: भारत बनाम चीन
|दोपहर 12:05
|पैरा टेबल टेनिस
|मिश्रित युगल XD7
|ग्रुप स्टेज: भारत बनाम फिलीपींस
|दोपहर 12:05
|पैरा टेबल टेनिस
|मिश्रित युगल XD17
|ग्रुप स्टेज: भारत बनाम वियतनाम
|दोपहर 12:15
|पैरा तीरंदाजी
|W1 मिश्रित टीम फाइनल
|फाइनल
|दोपहर 12:30
|पैरा जूडो
|महिला 70 किग्रा J2
|पदक मुकाबले
|दोपहर 12:40
|पैरा टेबल टेनिस
|मिश्रित युगल XD4
|ग्रुप स्टेज: भारत बनाम सऊदी अरब
|दोपहर 1:10
|बोच्चिया
|महिला एकल BC3
|पदक मुकाबले
|दोपहर 1:30
|पैरा एथलेटिक्स
|पुरुष भाला फेंक T55 फाइनल
|फाइनल
|दोपहर 1:30
|पैरा तैराकी
|महिला 100 मीटर फ्रीस्टाइल S8 फाइनल
|फाइनल
|दोपहर 1:35
|पैरा एथलेटिक्स
|महिला डिस्कस थ्रो T55 फाइनल
|फाइनल
|दोपहर 1:40
|पैरा एथलेटिक्स
|पुरुष शॉट पुट F40 फाइनल
|फाइनल
|दोपहर 1:45
|पैरा एथलेटिक्स
|महिला 100 मीटर T35 फाइनल
|फाइनल
|दोपहर 1:50
|पैरा टेबल टेनिस
|मिश्रित युगल XD7
|ग्रुप स्टेज: भारत बनाम इंडोनेशिया
|दोपहर 1:50
|पैरा टेबल टेनिस
|मिश्रित युगल XD17
|ग्रुप स्टेज: भारत बनाम दक्षिण कोरिया
|दोपहर 1:57
|पैरा तैराकी
|महिला 100 मीटर बटरफ्लाई S10 फाइनल
|फाइनल
|दोपहर 2:25
|पैरा टेबल टेनिस
|मिश्रित युगल XD4
|ग्रुप स्टेज: भारत बनाम थाईलैंड
|दोपहर 2:39
|पैरा तैराकी
|पुरुष 50 मीटर बटरफ्लाई S7 फाइनल
|फाइनल
|दोपहर 2:42
|पैरा तैराकी
|महिला 50 मीटर फ्रीस्टाइल S8 फाइनल
|फाइनल
|दोपहर 3:05
|पैरा एथलेटिक्स
|पुरुष 100 मीटर T47 फाइनल
|फाइनल
|दोपहर 3:06
|पैरा तैराकी
|पुरुष 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक SB11 फाइनल
|फाइनल
|दोपहर 3:12
|पैरा एथलेटिक्स
|महिला 100 मीटर T12 फाइनल
|फाइनल
|दोपहर 3:20
|पैरा एथलेटिक्स
|पुरुष 100 मीटर T64 फाइनल
|फाइनल
|दोपहर 3:30
|पैरा एथलेटिक्स
|पुरुष शॉट पुट F32 फाइनल
|फाइनल
|दोपहर 3:35
|पैरा टेबल टेनिस
|मिश्रित युगल XD7
|ग्रुप स्टेज: भारत बनाम कुवैत
|दोपहर 3:35
|पैरा टेबल टेनिस
|मिश्रित युगल XD17
|ग्रुप स्टेज: भारत बनाम इराक
|दोपहर 3:35
|पैरा एथलेटिक्स
|पुरुष लंबी कूद T42/T61/T63 फाइनल
|फाइनल
|दोपहर 3:47
|पैरा एथलेटिक्स
|पुरुष 400 मीटर T35/T38 फाइनल
|फाइनल
|दोपहर 3:47
|पैरा तैराकी
|पुरुष 100 मीटर बैकस्ट्रोक S13 फाइनल
|फाइनल
|दोपहर 3:58
|पैरा तैराकी
|पुरुष 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक SB5 फाइनल
|फाइनल
|शाम 4:05
|पैरा एथलेटिक्स
|पुरुष डिस्कस थ्रो T37 फाइनल
|फाइनल
|शाम 4:10
|पैरा टेबल टेनिस
|मिश्रित युगल XD4
|ग्रुप स्टेज: भारत बनाम दक्षिण कोरिया
|शाम 4:21
|पैरा तैराकी
|पुरुष 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक SB4 फाइनल
|फाइनल
|शाम 4:27
|पैरा तैराकी
|पुरुष 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले SM11 फाइनल
|फाइनल
|शाम 4:32
|पैरा एथलेटिक्स
|पुरुष 1500 मीटर T12/T13 फाइनल
|फाइनल
Asian Para Games 2026: निषाद कुमार ने जीते 2 गोल्ड, एथलेटिक्स में भारत का बोलबाला; कुल पदकों की संख्या 35, देखें मेडल टैली
Asian Para Games 2026 India Medal Tally: भारत ने अब तक पैरा एशियन गेम्स 2026 में कुल 9 स्वर्ण के साथ कुल पदकों की संख्या 35 हो गई है। निषाद कुमार ने लॉन्ग जम्प के बाद हाई जम्प में गोल्ड मेडल जीतते हुए इतिहास रचा। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर