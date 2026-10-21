Asian Para Games 2026: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी फेहरिस्त में इस इवेंट के तीसरे दिन यानी बुधवार को भारत के शॉट पुट खिलाड़ी आयुष वर्मा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश के लिए गोल्ड मेडल जीता।

आयुष ने मेन्स शॉट पुट F53 इवेंट में 8.16 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले आयुष ने मंगलवार को मेन्स जैवलिन प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये आयुष का इस सीजन में दूसरा पदक रहा। कमाल की बात ये रही कि आयुष ने दो अलग-अलग खेलों में दो मेडल अपने नाम किए।

🇮🇳🔥 AYUSH VERMA WINS GOLD! 🥇HIS SECOND MEDAL!



🥇Ayush Verma clinches GOLD in Men’s Shot Put F53 with a best effort of 8.16m at Asian Para Games 2026!



🥉He had already won BRONZE in Men’s Javelin yesterday!



🏆2 MEDALS FOR AYUSH VERMA



🇮🇳 Two events,two medals! Congratulations pic.twitter.com/Jf08x7ikAZ — Sports India (@SportsIndia3) October 21, 2026

शीतल देवी-पायल नाग के नाम रहा सिल्वर

एशियन पैरा गेम्स 2026 में आर्चरी में भारत का खाता शीतल देवी और पायल नाग ने खोला और दोनों ने मिलकर सिल्वर मेडल अपने नाम किए। इन दोनों खिलाड़ियों को महिला पैरा कंपाउंड डबल्स इवेंट में सिल्वर मेडल मेडल हुआ क्योंकि इन्हें फाइनल में चीन से 141-150 के अंतर से हार मिली थी। हालांकि ये काफी करीबी मुकाबला रहा, लेकिन आखिर में चीन के निशानेबाजों में बाजी मार ली और गोल्ड अपने नाम किया।

🇮🇳🏹 SHEETAL DEVI & PAYAL NAG WIN SILVER!🥈



🔥India’s FIRST ARCHERY MEDAL at Asian Para Games 2026!



Sheetal Devi & Payal Nag clinched SILVER in Women’s Para Compound Doubles event after losing to China 141–150 in final



❤️‍🔥A remarkable achievement by India’s para archery stars! pic.twitter.com/Qjnd8HAjNx — Sports India (@SportsIndia3) October 21, 2026

अनुभव चौधरी ने जीता ब्रॉन्ज मेडल

भारतीय पैरा धावक अनुभव चौधरी ने एशियन गेम्स 2026 में गजब का प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया उन्होंने पुरुषों की 100 मीटर T35 स्पर्धा में ये कमाल किया। अनुभव ने 100 की इस रेस को पूरी करने के लिए 12.72 सेकंड का समय लिया और ये उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (पर्सनल बेस्ट) भी रहा। इस प्रतियोगिता में ईरान के अलीरेजा जारे ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि इराक के इदरीस अल-जैदी ने रजत पदक हासिल किया।