एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2026 के पहले मैच में भारतीय मेंस टीम ने बांग्लादेश को 13-0 से हराते हुए विजयी आगाज किया है। भारत के लिए इस मुकाबले में दिलप्रीत सिंह और मंदीप सिंह ने हैट्रिक लगाते हुए 3 गोल दागे। वहीं कप्तान हरमनप्रीत सिंह, दिलप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह की स्टिक से भी 2-2 गोल निकले। इसके अलावा निलाकांता शर्मा, शिलानंद लाकरा, अभिषेक और जुगराज सिंह ने भी 1-1 गोल दागा।

भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 13-0 से हराते हुए बेहतरीन शुरुआत की है और अंकतालिका में 3 अंक और 13 गोल डिफ्रेंस के साथ टॉप पर पहुंच गई है। मंदीप सिंह को हैट्रिक लगाने के लिए हीरो ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया। अब भारतीय हॉकी टीम अपना अगला मुकाबला 29 अक्टूबर को चीन के खिलाफ खेलेगी।

भारत के लिए इस मैच में गोल करने वाले खिलाड़ी

हरमनप्रीत सिंह: 2′, 44′

2′, 44′ मंदीप सिंह: 3′, 10′, 54′

3′, 10′, 54′ शिलानंद लाकरा: 15′

15′ अभिषेक: 18′

18′ नीलाकांता शर्मा: 26′

26′ दिलप्रीत सिंह: 43′, 44′

43′, 44′ जुगराज सिंह: 46′

46′ हार्दिक सिंह: 60′, 60′

नीलाकांता शर्मा ने किया संन्यास का ऐलान

इस मैच के बाद भारत की मौजूदा टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक नीलाकांता शर्मा ने संन्यास की भी घोषणा कर दी। भारत के लिए 100 से ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले दिग्गज हॉकी खिलाड़ी ने कहा यह उनका आखिरी टूर्नामेंट है। वहीं उन्होंने पंजाब में हो रहे इस टूर्नामेंट के लिए आयोजनकर्ताओं की तारीफ की, साथ ही अन्य युवा खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित किया।

ONE LAST TIME IN INDIAN COLOURS. 🇮🇳❤️



After years of giving his all for Team India, Nilakanta Sharma will bid farewell to international hockey after the Hero Asian Champions Trophy Punjab 2026.



One final chapter. Let’s give him the farewell he deserves. 🥹🇮🇳#HockeyIsBack… pic.twitter.com/EVk3DlTopt — Hockey India (@TheHockeyIndia) October 27, 2026

मलेशिया-जापान ने भी की जीत से शुरुआत

एशियाई खेलों की रजत पदक विजेता मलेशिया ने टूर्नामेंट के अपने शुरुआती राउंड-रॉबिन मैच में जीत दर्ज करते हुए रोमांचक मुकाबले में चीन को 5-4 से हराया, जबकि जापान ने कोरिया को 3-2 से शिकस्त दी। मलेशिया अपने अगले राउंड-रॉबिन मुकाबले में गुरुवार को कोरिया से भिड़ेगा, जबकि जापान का सामना बांग्लादेश से होगा।