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Asian Games Day 7 Live Updates: एशियन गेम्स 2026 में सातवें दिन की शुरुआत भारतीय दल के लिए अच्छी रही। सुरुचि सिंह फोगाट और कमलजीत की भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम फाइनल में 484.6 के स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा नीरज कुमार, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और रुद्राक्ष पाटिल की भारतीय तिकड़ी ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट (शूटिंग) में सिल्वर मेडल जीता। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान जापान को 3-1 से हरा दिया। ये शूटिंग में भारत का पहला गोल्ड रहा जबकि ओवरऑल दूसरा गोल्ड मेडल रहा। इसके अलावा मनुष शाह और दिया चितले के सेमी-फाइनल में पहुंचने से टेबल टेनिस में भारत का मिक्स्ड डबल्स मेडल पक्का हो गया। यह आठ साल बाद एशियन गेम्स में टेबल टेनिस में भारत का पहला मेडल होगा। वहीं शूटिंग में सुरुचि सिंह और कमलजीत 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट के फाइनल में पहुंचे।

Live Updates
09:13 (IST) 25 Sep 2026
नीरज, एश्वर्य और रुद्राक्ष ने जीता सिल्वर मेडल

नीरज कुमार, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और रुद्राक्ष पाटिल की भारतीय तिकड़ी ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट (शूटिंग) में सिल्वर मेडल जीता। भारतीय टीम ने कुल 1762 का स्कोर किया, जबकि चीन ने 1766 के स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता।

09:12 (IST) 25 Sep 2026

भारत ने जापान को 3-1 से हराया

भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान जापान को ग्रुप स्टेज मुकाबले में 3-1 से हरा दिया और अपने विजयीक्रम को जारी रखा।

09:07 (IST) 25 Sep 2026

सुरुचि सिंह और कमलजीत ने जीता गोल्ड मेडल

सुरुचि सिंह फोगाट और कमलजीत की भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम फाइनल में 484.6 के स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता जबकि कोरिया ने सिल्वर मेडल जीता। ये एशियन गेम्स 2026 में भारत का दूसरा गोल्ड मेडल रहा। इससे पहले भारतीय महिला टीम ने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था।

08:58 (IST) 25 Sep 2026

हैरी ब्रुक रहे फ्लॉप, बटलर, डकेट, विल जैक्स के अर्धशतक बेकार; इंग्लैंड को श्रीलंका ने हराया, कुसल मेंडिस ने लगाया शतक

श्रीलंका ने इंग्लैंड को दूसरे वनडे मैच में 16 रन से हरा दिया और इस मैच में कुसल मेंडिस ने शतकीय पारी खेली। वहीं इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक का बल्ला नहीं चला जबकि इंग्लैंड के तीन बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए। ...यहां पढ़ें
08:19 (IST) 25 Sep 2026

फाइनल में पहुंचे साजन प्रकाश

पुरुषों के 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में भारत के साजन प्रकाश ने अपनी हीट में 2:00.94 के समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया और कुल मिलाकर छठे स्थान पर रहकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया।

08:19 (IST) 25 Sep 2026

फाइनल में नहीं पहुंच पाए दक्षन और अनीश

पुरुषों की 400 मीटर फ्रीस्टाइल हीट में, दक्षन शशिकुमार और अनीश गौड़ा फाइनल में जगह नहीं बना पाए। अनीश गौड़ा ने अपनी हीट में 3:58.08 के समय के साथ आठवां स्थान हासिल किया और कुल मिलाकर 17वें स्थान पर रहे। वहीं दक्षन शशिकुमार ने अपनी हीट में 3:58.73 का समय लेकर दूसरा स्थान हासिल किया, लेकिन वे कुल मिलाकर 18वें स्थान पर ही रह सके।

08:15 (IST) 25 Sep 2026

सुरुचि और कमलजीत ने फाइनल के लिए किया क्वालिफाई

सुरुचि सिंह और कमलजीत ने अपनी पिछली निराशाओं से उबरते हुए 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट के क्वालिफिकेशन राउंड में शानदार 587 (29x) का स्कोर किया और टॉप पर रहे। उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ऐसा करके उन्होंने एशियाई रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है, जो पहले से ही भारत के नाम था।

08:14 (IST) 25 Sep 2026

मानुष और दिया ने मेडल किया पक्का

मानुष और दिया ने चौथा गेम 11-5 से जीता और इसी के साथ मैच भी अपने नाम कर लिया साथ ही टीटी में भारत का मेडल पक्का हो गया! आठ साल पहले जकार्ता में शरत कमल और मनिका बत्रा के ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद यह एशियाई खेलों में भारत का दूसरा मिक्स्ड डबल्स मेडल होगा। साथ ही यह एशियाई खेलों में भारतीय टेबल टेनिस का कुल मिलाकर चौथा मेडल होगा। मानुष और दिया मिक्स्ड डबल्स के सेमीफाइनल में चीन के दुनिया के नंबर 2 खिलाड़ी वांग चुकिन और सुन यिंगशा का सामना करेंगे। वे उस मुकाम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां कोई भी भारतीय पैडलर पहले कभी नहीं पहुंच पाया है।