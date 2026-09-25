Asian Games Day 7 Live Updates: एशियन गेम्स 2026 में सातवें दिन की शुरुआत भारतीय दल के लिए अच्छी रही। सुरुचि सिंह फोगाट और कमलजीत की भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम फाइनल में 484.6 के स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा नीरज कुमार, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और रुद्राक्ष पाटिल की भारतीय तिकड़ी ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट (शूटिंग) में सिल्वर मेडल जीता। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान जापान को 3-1 से हरा दिया। ये शूटिंग में भारत का पहला गोल्ड रहा जबकि ओवरऑल दूसरा गोल्ड मेडल रहा। इसके अलावा मनुष शाह और दिया चितले के सेमी-फाइनल में पहुंचने से टेबल टेनिस में भारत का मिक्स्ड डबल्स मेडल पक्का हो गया। यह आठ साल बाद एशियन गेम्स में टेबल टेनिस में भारत का पहला मेडल होगा। वहीं शूटिंग में सुरुचि सिंह और कमलजीत 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट के फाइनल में पहुंचे।

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