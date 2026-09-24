Asian Games Day 6 Live Updates: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने खेल के छठे दिन की शुरुआत शानदार तरीके से की और रोइंग में सतनाम सिंह और सलमान खान ने जहां ब्रॉन्ज मेडल जीता तो वहीं रोशिबिना देवी ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। हालांकि वो फाइनलम में गोल्ड मेडल जीतने से चूक गईं, लेकिन ये एशियन गेम्स में उनका लगातार तीसरा मेडल रहा। रोशिबिना ने इससे पहले साल 2018 में ब्रॉन्ज मेडल जबकि 2023 में सिल्वर मेडल जीता था। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने चीनी चाइपे को 37-21 से हरा दिया। शूटिंग में अनंतजीत और परिनाज ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता।

Live Updates