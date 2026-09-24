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Asian Games Day 6 Live Updates: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने खेल के छठे दिन की शुरुआत शानदार तरीके से की और रोइंग में सतनाम सिंह और सलमान खान ने जहां ब्रॉन्ज मेडल जीता तो वहीं रोशिबिना देवी ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। हालांकि वो फाइनलम में गोल्ड मेडल जीतने से चूक गईं, लेकिन ये एशियन गेम्स में उनका लगातार तीसरा मेडल रहा। रोशिबिना ने इससे पहले साल 2018 में ब्रॉन्ज मेडल जबकि 2023 में सिल्वर मेडल जीता था। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने चीनी चाइपे को 37-21 से हरा दिया। शूटिंग में अनंतजीत और परिनाज ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता।

Live Updates
12:12 (IST) 24 Sep 2026

भारत ने अब तक जीते कुल 14 मेडल

भारत ने एशियन गेम्स 2026 में अब तक यानी खबर लिखे जाने तक कुल 14 मेडल जीत लिए हैं जिसमें एक गोल्ड, 6 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं।

12:09 (IST) 24 Sep 2026

अनंतजीत और परिनाज ने भारत के लिए जीता ब्रॉन्ज

छठे दिन शूटिंग में अनंतजीत सिंह नरुका और परिनाज धालीवाल की भारतीय जोड़ी ने दूसरे राउंड में तीसरा सीक्वेंस बहुत बढ़िया तरीके से पूरा किया और 44 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद कोरिया के बराबर आ गई, लेकिन क्वालिफिकेशन में कोरिया से पीछे रहने के कारण भारतीय जोड़ी बाहर हो गई। हालांकि भारतीय जोड़ी को ब्रॉन्ज मेडल मिला और ये खेल के छठे दिन भारत का तीसरा ब्रॉन्ज मेडल रहा।

11:40 (IST) 24 Sep 2026

तन्वी खन्ना ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगगह

तन्वी खन्ना ने सिंगापुर की औ योंग के खिलाफ अपना राउंड ऑफि 16 का मैच जीता और अब क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला अनाहत सिंह से होगा। इसका मतलब है कि भारत का एक मेडल पक्का हो गया है, क्योंकि जो भी खिलाड़ी सेमीफाइनल में पहुंचेगा उसका मेडल पक्का हो जाएगा।

10:59 (IST) 24 Sep 2026

भारत ने चीनी चाइपे को 37-21 से हराया

भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने अपने ग्रुप स्टेज मैच में चीनी ताइपे को 37-21 से हराया। भारतीयों के लिए ये एक और शानदार जीत रही और इसके साथ ही भारत का कबड्डी में एक मेडल अब पक्का हो गया है।

10:49 (IST) 24 Sep 2026

जोशना और वेलवन ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

स्क्वैश में जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिलकुमार की जोड़ी ने शमीना रियाज और सूरज चंद को सीधे गेम (11-7, 11-10) में हराकर मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब,सेमीफाइनल में पहुंचने और मेडल पक्का करने के लिए कल उनका मुकाबला फिलीपींस के डेविड पेलिनो और जेमिका अरिबाडो से होगा।

10:08 (IST) 24 Sep 2026

भारतीय स्कीट मिक्स्ड टीम ने फाइनल के लिए किया क्वालिफाई

स्कीट मिक्स्ड टीम क्वालिफिकेशन में, अनंतजीत सिंह नरुका और परिनाज धालीवाल की भारतीय मिक्स्ड जोड़ी ने 138 के स्कोर के साथ चौथा स्थान हासिल करते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। क्वालिफिकेशन में कतर शीर्ष पर रहा उसके बाद कोरिया दूसरे और चीन तीसरे स्थान पर रहा। अब ये चार टीमें तीन मेडल के लिए मुकाबला करेंगी।

09:42 (IST) 24 Sep 2026

11वें नंबर पर रहे आकाश भारद्वाज

व्लादिमीर स्वेचनिकोव ने 582 के स्कोर के साथ अपना राउंड पूरा किया और पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में कोई भी भारतीय खिलाड़ी जगह नहीं बना सका। कमलजीत 580 के स्कोर के साथ नौवें स्थान पर रहे, जबकि आकाश भारद्वाज 579 के स्कोर के साथ 11वें स्थान पर रहे। केदारलिंग उचागनवे 568 के स्कोर के साथ 35वें स्थान पर रहे।

09:35 (IST) 24 Sep 2026

नौवें स्थान पर हैं कमलजीत

पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाने की भारतीय शूटर कमलजीत की उम्मीदें बहुत कम बची हैं। वे अभी 580 के स्कोर के साथ नौवें स्थान पर हैं। उज्बेकिस्तान के व्लादिमीर स्वेचनिकोव 552 के स्कोर पर हैं और उनके राउंड में अभी पांच शॉट बाकी हैं। कमलजीत तब फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, जब उज्बेक खिलाड़ी अपने आखिरी तीन शॉट्स में से तीन बार 'नौ' (9) स्कोर करे और टाई होने की स्थिति में भारतीय खिलाड़ी के मुकाबले उज्बेक खिलाड़ी के 'इनर टेन्स' (inner tens) की संख्या ज्यादा हो। बाकी दो भारतीय खिलाड़ी फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुके हैं।

08:56 (IST) 24 Sep 2026

जोशना चिनप्पा और वेलवन को मिली जीत

जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिलकुमार ने मिक्स्ड डबल्स के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में शमीना रियाज और सूरज कुमार चंद को 11-7, 11-10 से हराया। इस जीत के साथ दोनों ने अगले राउंड में जगह बना ली।

08:02 (IST) 24 Sep 2026

Asian Games Day 6 Live Updates: शुटिंग अपडेट, कमलजीत-आकाश एक्शन में

पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफिकेशन में, 30 शूटर्स के पहले ग्रुप के शूट करने के बाद, भारतीय खिलाड़ी कमलजीत और आकाश भारद्वाज 580 और 579 के स्कोर के साथ सातवें और नौवें स्थान पर हैं। कमलजीत एक समय टॉप पर थे, लेकिन अपनी चौथी और आखिरी सीरीज में उन्होंने 93 और 94 का स्कोर किया। शूटर्स के दूसरे ग्रुप का मुकाबला अभी शुरू होना बाकी है ऐसे में दोनों भारतीय खिलाड़ियों के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद कम ही लग रही है, जब तक कि दूसरे ग्रुप के खिलाड़ी बहुत कम स्कोर न करें। तीसरे भारतीय खिलाड़ी केदारलिंग उचागनवे का शूट करना अभी बाकी है।

07:24 (IST) 24 Sep 2026

Asian Games Day 6 Live Updates: अनामिका और पूजा करेंगी ट्रैक और फील्ड मुकाबलों की शुरुआत

भारत की बड़ी एथलेटिक्स टीम पिछले पांच दिनों से अपने शानदार प्रदर्शन के मौके का बेसब्री से इंतजार कर रही है! उनके लिए आज से शुरुआत हो रही है, जिसमें अनामिका कोझिंजपरम्बिल और पूजा महिलाओं की हेप्टाथलॉन में भारत के ट्रैक और फील्ड मुकाबलों की शुरुआत करेंगी।

07:19 (IST) 24 Sep 2026
Asian Games Day 6 Live Updates: रोइंग में भारत को मिला ब्रॉन्ज

भारत के सतनाम सिंह और सलमान खान ने रोइंग में पुरु षों के डबल स्कल्स इवेंट में 6:13.25 के समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया और ब्रॉन्ज मेडल जीता। सतनाम और सलमान ने इन एशियाई खेलों में भारत के लिए रोइंग का पहला मेडल जीता और जमीन पर गिर पड़े। सतनाम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे थे, जबकि दो लोगों ने सलमान को वापस चलने में मदद की।

https://twitter.com/mihirsv/status/2102916354882118046

07:18 (IST) 24 Sep 2026

Asian Games Day 6 Live Updates: रोशिबिना देवी ने जीता सिल्वर

भारत की वुशु प्लेयर रोशिबिना देवी ने 60 किलोग्राम भारवर्ग प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतने में सफल रहीं। हालांकि फाइनल में वो गोल्ड अपने नाम नहीं कर पाईं, लेकिन उन्होंने देश के लिए लगातार दूसरी बार सिल्वर अपने नाम किया। 2023 एशियन गेम्स में भी उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था।