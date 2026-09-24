Asian Games Day 6 Live Updates: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने खेल के छठे दिन की शुरुआत शानदार तरीके से की और रोइंग में सतनाम सिंह और सलमान खान ने जहां ब्रॉन्ज मेडल जीता तो वहीं रोशिबिना देवी ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। हालांकि वो फाइनलम में गोल्ड मेडल जीतने से चूक गईं, लेकिन ये एशियन गेम्स में उनका लगातार तीसरा मेडल रहा। रोशिबिना ने इससे पहले साल 2018 में ब्रॉन्ज मेडल जबकि 2023 में सिल्वर मेडल जीता था। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने चीनी चाइपे को 37-21 से हरा दिया। शूटिंग में अनंतजीत और परिनाज ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता।
भारत ने अब तक जीते कुल 14 मेडल
भारत ने एशियन गेम्स 2026 में अब तक यानी खबर लिखे जाने तक कुल 14 मेडल जीत लिए हैं जिसमें एक गोल्ड, 6 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं।
अनंतजीत और परिनाज ने भारत के लिए जीता ब्रॉन्ज
छठे दिन शूटिंग में अनंतजीत सिंह नरुका और परिनाज धालीवाल की भारतीय जोड़ी ने दूसरे राउंड में तीसरा सीक्वेंस बहुत बढ़िया तरीके से पूरा किया और 44 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद कोरिया के बराबर आ गई, लेकिन क्वालिफिकेशन में कोरिया से पीछे रहने के कारण भारतीय जोड़ी बाहर हो गई। हालांकि भारतीय जोड़ी को ब्रॉन्ज मेडल मिला और ये खेल के छठे दिन भारत का तीसरा ब्रॉन्ज मेडल रहा।
तन्वी खन्ना ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगगह
तन्वी खन्ना ने सिंगापुर की औ योंग के खिलाफ अपना राउंड ऑफि 16 का मैच जीता और अब क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला अनाहत सिंह से होगा। इसका मतलब है कि भारत का एक मेडल पक्का हो गया है, क्योंकि जो भी खिलाड़ी सेमीफाइनल में पहुंचेगा उसका मेडल पक्का हो जाएगा।
भारत ने चीनी चाइपे को 37-21 से हराया
भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने अपने ग्रुप स्टेज मैच में चीनी ताइपे को 37-21 से हराया। भारतीयों के लिए ये एक और शानदार जीत रही और इसके साथ ही भारत का कबड्डी में एक मेडल अब पक्का हो गया है।
जोशना और वेलवन ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह
स्क्वैश में जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिलकुमार की जोड़ी ने शमीना रियाज और सूरज चंद को सीधे गेम (11-7, 11-10) में हराकर मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब,सेमीफाइनल में पहुंचने और मेडल पक्का करने के लिए कल उनका मुकाबला फिलीपींस के डेविड पेलिनो और जेमिका अरिबाडो से होगा।
भारतीय स्कीट मिक्स्ड टीम ने फाइनल के लिए किया क्वालिफाई
स्कीट मिक्स्ड टीम क्वालिफिकेशन में, अनंतजीत सिंह नरुका और परिनाज धालीवाल की भारतीय मिक्स्ड जोड़ी ने 138 के स्कोर के साथ चौथा स्थान हासिल करते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। क्वालिफिकेशन में कतर शीर्ष पर रहा उसके बाद कोरिया दूसरे और चीन तीसरे स्थान पर रहा। अब ये चार टीमें तीन मेडल के लिए मुकाबला करेंगी।
11वें नंबर पर रहे आकाश भारद्वाज
व्लादिमीर स्वेचनिकोव ने 582 के स्कोर के साथ अपना राउंड पूरा किया और पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में कोई भी भारतीय खिलाड़ी जगह नहीं बना सका। कमलजीत 580 के स्कोर के साथ नौवें स्थान पर रहे, जबकि आकाश भारद्वाज 579 के स्कोर के साथ 11वें स्थान पर रहे। केदारलिंग उचागनवे 568 के स्कोर के साथ 35वें स्थान पर रहे।
नौवें स्थान पर हैं कमलजीत
पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाने की भारतीय शूटर कमलजीत की उम्मीदें बहुत कम बची हैं। वे अभी 580 के स्कोर के साथ नौवें स्थान पर हैं। उज्बेकिस्तान के व्लादिमीर स्वेचनिकोव 552 के स्कोर पर हैं और उनके राउंड में अभी पांच शॉट बाकी हैं। कमलजीत तब फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, जब उज्बेक खिलाड़ी अपने आखिरी तीन शॉट्स में से तीन बार 'नौ' (9) स्कोर करे और टाई होने की स्थिति में भारतीय खिलाड़ी के मुकाबले उज्बेक खिलाड़ी के 'इनर टेन्स' (inner tens) की संख्या ज्यादा हो। बाकी दो भारतीय खिलाड़ी फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुके हैं।
जोशना चिनप्पा और वेलवन को मिली जीत
जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिलकुमार ने मिक्स्ड डबल्स के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में शमीना रियाज और सूरज कुमार चंद को 11-7, 11-10 से हराया। इस जीत के साथ दोनों ने अगले राउंड में जगह बना ली।
Asian Games Day 6 Live Updates: शुटिंग अपडेट, कमलजीत-आकाश एक्शन में
पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफिकेशन में, 30 शूटर्स के पहले ग्रुप के शूट करने के बाद, भारतीय खिलाड़ी कमलजीत और आकाश भारद्वाज 580 और 579 के स्कोर के साथ सातवें और नौवें स्थान पर हैं। कमलजीत एक समय टॉप पर थे, लेकिन अपनी चौथी और आखिरी सीरीज में उन्होंने 93 और 94 का स्कोर किया। शूटर्स के दूसरे ग्रुप का मुकाबला अभी शुरू होना बाकी है ऐसे में दोनों भारतीय खिलाड़ियों के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद कम ही लग रही है, जब तक कि दूसरे ग्रुप के खिलाड़ी बहुत कम स्कोर न करें। तीसरे भारतीय खिलाड़ी केदारलिंग उचागनवे का शूट करना अभी बाकी है।
Asian Games Day 6 Live Updates: अनामिका और पूजा करेंगी ट्रैक और फील्ड मुकाबलों की शुरुआत
भारत की बड़ी एथलेटिक्स टीम पिछले पांच दिनों से अपने शानदार प्रदर्शन के मौके का बेसब्री से इंतजार कर रही है! उनके लिए आज से शुरुआत हो रही है, जिसमें अनामिका कोझिंजपरम्बिल और पूजा महिलाओं की हेप्टाथलॉन में भारत के ट्रैक और फील्ड मुकाबलों की शुरुआत करेंगी।
भारत के सतनाम सिंह और सलमान खान ने रोइंग में पुरु षों के डबल स्कल्स इवेंट में 6:13.25 के समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया और ब्रॉन्ज मेडल जीता। सतनाम और सलमान ने इन एशियाई खेलों में भारत के लिए रोइंग का पहला मेडल जीता और जमीन पर गिर पड़े। सतनाम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे थे, जबकि दो लोगों ने सलमान को वापस चलने में मदद की।
Asian Games Day 6 Live Updates: रोशिबिना देवी ने जीता सिल्वर
भारत की वुशु प्लेयर रोशिबिना देवी ने 60 किलोग्राम भारवर्ग प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतने में सफल रहीं। हालांकि फाइनल में वो गोल्ड अपने नाम नहीं कर पाईं, लेकिन उन्होंने देश के लिए लगातार दूसरी बार सिल्वर अपने नाम किया। 2023 एशियन गेम्स में भी उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था।