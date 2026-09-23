Asian Games Day 5 Live Updates: एशियन गेम्स 2026 के 5वें दिन भारत के कई एथलीट देश के लिए मेडल जीतने का प्रयास करेंगे। खेल के 5वें दिन रजिया ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल की भारतीय महिला स्कीट टीम ने क्वालिफिकेशन में कुल 331 का स्कोर किया और दिन का पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता। चौथे दिन भारतीय महिला क्रिकेट टीम में भारत को इस खेल में पहले गोल्ड मेडल दिलाया। आज भारत की शूटर मनु भाकर (जो दो बार ओलंपिक मेडल जीत चुकी हैं), सुरुचि सिंह और ईशा सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल और स्कीट के इंडिविजुअल और टीम इवेंट में हिस्सा लेंगी। आज सबकी नजरें भारत की मशहूर वेटलिफ्टर मीराबाई चानू पर भी टिकी हैं, जिन्होंने सब कुछ जीता है, लेकिन अभी तक एशियाई खेलों में पोडियम तक नहीं पहुंच पाई हैं।

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