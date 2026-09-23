Asian Games Day 5 Live Updates: एशियन गेम्स 2026 के 5वें दिन भारत के कई एथलीट देश के लिए मेडल जीतने का प्रयास करेंगे। खेल के 5वें दिन रजिया ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल की भारतीय महिला स्कीट टीम ने क्वालिफिकेशन में कुल 331 का स्कोर किया और दिन का पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता। चौथे दिन भारतीय महिला क्रिकेट टीम में भारत को इस खेल में पहले गोल्ड मेडल दिलाया। आज भारत की शूटर मनु भाकर (जो दो बार ओलंपिक मेडल जीत चुकी हैं), सुरुचि सिंह और ईशा सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल और स्कीट के इंडिविजुअल और टीम इवेंट में हिस्सा लेंगी। आज सबकी नजरें भारत की मशहूर वेटलिफ्टर मीराबाई चानू पर भी टिकी हैं, जिन्होंने सब कुछ जीता है, लेकिन अभी तक एशियाई खेलों में पोडियम तक नहीं पहुंच पाई हैं।
Asian Games Day 5 Live Updates: एक्शन में मनु भाकर
पहली एलिमिनेशन सीरीज के बाद मनु भाकर 120.4 के स्कोर के साथ पांचवें स्थान पर हैं। ईरान की सैमी पासी 115.5 के स्कोर के साथ आठवें स्थान पर रहीं। कोरिया की गाउन चू 112.4 के स्कोर के साथ सबसे आगे हैं, जबकि चीन की यियाओ चेन 122.0 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर हैं।
जय मीना ने शानदार वापसी करते हुए शेरविन नुगुइट को सेमीफाइनल में जगह बनाने से रोक दिया। फाइनल गेम से पहले स्कोर 3-3 से बराबरी पर था, और फाइनल गेम में मीना 3-5 से पीछे चल रहे थे, लेकिन उन्होंने वापसी करते हुए लगातार चार पॉइंट जीते और क्वार्टर फाइनल 4-3 से अपने नाम कर लिया। इससे एशियाई खेलों में सॉफ्ट टेनिस में भारत का पहला मेडल पक्का हो गया। सेमीफाइनल में हारने वाले खिलाड़ियों को ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, जबकि जीतने वाले खिलाड़ी गोल्ड मेडल मैच में पहुंचते हैं।
Asian Games Day 5 Live Updates: भारतीय महिला स्कीट टीम ने जीता ब्रॉन्ज
रजिया ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल की भारतीय महिला स्कीट टीम ने क्वालिफिकेशन में कुल 331 का स्कोर किया और देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता।
Asian Games Day 5 Live Updates: चौथे स्थान पर रहे अनीश गौड़ा
पुरुषों की फ्रीस्टाइल तैराकी स्पर्धा की हीट 2 में अनीश गौड़ा चौथे स्थान पर रहे, जबकि वेदांत माधवन छठे स्थान पर रहे।
भारत रोइंग विमेंस फोर, हीट्स में 6:45.75 के साथ तीसरे स्थान पर रहा। अब वे फाइनल A में हिस्सा लेंगे।
Asian Games Day 5 Live Updates: ईशान, मनु, सुरुचि का सफर समाप्त
10 मीटर एयर पिस्टल टीम फाइनल इवेंच में ईशा, मनु और सुरुचि का सफर बहुत दुखद तरीके से खत्म हुआ। भारत और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले वियतनाम के बीच सिर्फ दो 'इनर-10' का फर्क रहा। धीमी शुरुआत के बाद वापसी करने के बावजूद, दोनों टीमों के बीच बहुत मामूली अंतर रहा।
Asian Games Day 5 Live Updates: मानुष और दिया को मिली जीत
टीटी के मिक्स्ड डबल्स के दूसरे राउंड में हरमीत देसाई और यशस्वी घोरपड़े का मुकाबला मालदीव के मोहम्मद इस्माइल और फातिमाथ अली के साथ 2-2 से ड्रॉ रहा। वहीं मानुष शाह और दिया चितले ने श्रीलंका के चनुल कुलाप्पुवावाडु और बिमंडी स्वर्णा को 3-0 से हराया। हरमीत और यशस्वी सुबह 10:15 बजे हांगकांग, चीन के क्वान टू यियू और विंग लैम एनजी के खिलाफ फिर से खेलेंगे।
मनु क्वालिफिकेशन राउंड में चौथे स्थान पर रहीं और उन्होंने अपनी आखिरी दो सीरीज में 96 और 98 का स्कोर किया। इस ओलंपिक मेडलिस्ट ने शानदार वापसी करते हुए 579-20x के फाइनल स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। वह सुबह 9 बजे से शुरू होने वाले इवेंट के फाइनल में हिस्सा लेंगी।