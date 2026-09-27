Asian Games Day 9 Live Updates: एशियन गेम्स 2026 में 9वें दिन भारत के स्क्वैश स्टार अभय सिंह और अनाहत सिंह दोपहर में अपने-अपने गोल्ड मेडल मैच खेलेंगे। इसके बाद कई एथलेटिक्स फाइनल होंगे, जिनमें महिलाओं की 200 मीटर दौड़ (हरिता भद्रा और उन्नति बोलैंड), पुरुषों की 200 मीटर दौड़ (अनिमेश कुजूर), पुरुषों की हाई जंप (सर्वेश कुशारे और जे आदर्श राम), महिलाओं की 100 मीटर हर्डल्स (नंदिनी कोंगन) और महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेज शामिल हैं।

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