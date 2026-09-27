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Asian Games Day 9 Live Updates: एशियन गेम्स 2026 में 9वें दिन भारत के स्क्वैश स्टार अभय सिंह और अनाहत सिंह दोपहर में अपने-अपने गोल्ड मेडल मैच खेलेंगे। इसके बाद कई एथलेटिक्स फाइनल होंगे, जिनमें महिलाओं की 200 मीटर दौड़ (हरिता भद्रा और उन्नति बोलैंड), पुरुषों की 200 मीटर दौड़ (अनिमेश कुजूर), पुरुषों की हाई जंप (सर्वेश कुशारे और जे आदर्श राम), महिलाओं की 100 मीटर हर्डल्स (नंदिनी कोंगन) और महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेज शामिल हैं।

Live Updates
07:54 (IST) 27 Sep 2026
छठे स्थान पर रहीं मंजू रानी

छह महिलाओं की रेस में मंजू रानी सबसे आखिर में रहीं और उन्होंने 3 घंटे, 40 मिनट और 17 सेकंड का समय लिया। कजाकिस्तान की यास्मिना टोक्सानबायेवा ने 3 घंटे, 22 मिनट और 20 सेकंड में रेस जीती।

07:51 (IST) 27 Sep 2026

सेपक टकरा में महिला खिलाड़ियों को मिली हार

सेपक टकरा में महिलाओं के डबल्स ग्रुप B मुक़ाबले में लेइरेन्टोनबी देवी इलांगबम, मेनेनु त्सुकुरू और प्रीति लैंगोलजाम को दक्षिण कोरिया से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। वे ग्रुप B के एक और मुक़ाबले में सुबह 11:30 बजे (IST) फिलीपींस का सामना करेंगी।

07:49 (IST) 27 Sep 2026

त्रिसा-गायत्री को क्वार्टर फाइनल में मिली हार

त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद के लिए दूसरा गेम निराशाजनक रहा। उन्होंने 3-0 की बढ़त बनाई, लेकिन फिर लगातार नौ पॉइंट गंवा दिए, जिससे उन्हें बाकी गेम में पिछड़ने के बाद वापसी के लिए संघर्ष करना पड़ा। भारतीय जोड़ी 21-9 से हार गई। वे 0-2 से हार गईं और मेडल की दौड़ से बाहर हो गईं।

07:43 (IST) 27 Sep 2026

Asian Games 2028 Day 9 Live Updates: एशियन गेम्स 2026 लाइव अपडेट

जनसत्ता डॉट कॉम के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। एशिन गेम्स 2026 में आज 9वां दिन है और भारत के कई खिलाड़ियों की नजर मेडल पर होगी। खेले के 9वें दिन का लाइव अपडेट हम आप तक अपने ब्लॉग के जरिए पहुंचाएंगे साथ ही आप खेल व क्रिकेट की अन्य खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।