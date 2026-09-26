Asian Games Day 8 Live Updates: एशियन गेम्स 2026 में 8वें दिन भारत की शुरुआत शानदार तरीके से हुई और भारत के मैराथन धावक सावन बरवाल ने आइची-नागोया में इतिहास रचते हुए नेशनल रिकॉर्ड समय के साथ सिल्वर मेडल जीता। सावन ने 44 साल बाद एशियाई खेलों में मैराथन में भारत के लिए मेडल हासिल किया। एशियाई खेलों की मैराथन प्रतियोगिता में भारत ने अब तक सिर्फ तीन मेडल जीते हैं और इनमें से दो मेडल 1951 में हुए पहले एशियाई खेलों में और एक 1982 में मिला था।

भारतीय एथलेटिक्स टीम और मेडल जीतने की कोशिश करेगी। पुरुषों के शॉट पुट फ़ाइनल में तेजिंदरपाल सिंह और करणवीर सिंह हिस्सा लेंगे, जबकि प्रवीण चित्रावेल और कार्तिक उन्नीकृष्णन पुरुषों के ट्रिपल जंप इवेंट में पोडियम पर जगह बनाने के लिए मुकाबला करेंगे। इतना ही नहीं, प्राची और किरण महिलाओं की 400 मीटर फाइनल में और विशाल टीके पुरुषों की 400 मीटर फाइनल में हिस्सा लेंगे। साथ ही, पूजा और पारुल चौधरी महिलाओं की 1500 मीटर फाइनल में भाग लेंगी। इसके अलावा, पुरुष और महिला कबड्डी टीमें अपने-अपने गोल्ड मेडल मैचों में ईरान का सामना करेंगी। साथ ही, आशी चौकसे, तिलोत्तमा सेन और विदर्शा विनोद महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3P व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल इवेंट में हिस्सा लेंगी।

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