Asian Games Day 8 Live Updates: एशियन गेम्स 2026 में 8वें दिन भारत की शुरुआत शानदार तरीके से हुई और भारत के मैराथन धावक सावन बरवाल ने आइची-नागोया में इतिहास रचते हुए नेशनल रिकॉर्ड समय के साथ सिल्वर मेडल जीता। सावन ने 44 साल बाद एशियाई खेलों में मैराथन में भारत के लिए मेडल हासिल किया। एशियाई खेलों की मैराथन प्रतियोगिता में भारत ने अब तक सिर्फ तीन मेडल जीते हैं और इनमें से दो मेडल 1951 में हुए पहले एशियाई खेलों में और एक 1982 में मिला था।
भारतीय एथलेटिक्स टीम और मेडल जीतने की कोशिश करेगी। पुरुषों के शॉट पुट फ़ाइनल में तेजिंदरपाल सिंह और करणवीर सिंह हिस्सा लेंगे, जबकि प्रवीण चित्रावेल और कार्तिक उन्नीकृष्णन पुरुषों के ट्रिपल जंप इवेंट में पोडियम पर जगह बनाने के लिए मुकाबला करेंगे। इतना ही नहीं, प्राची और किरण महिलाओं की 400 मीटर फाइनल में और विशाल टीके पुरुषों की 400 मीटर फाइनल में हिस्सा लेंगे। साथ ही, पूजा और पारुल चौधरी महिलाओं की 1500 मीटर फाइनल में भाग लेंगी। इसके अलावा, पुरुष और महिला कबड्डी टीमें अपने-अपने गोल्ड मेडल मैचों में ईरान का सामना करेंगी। साथ ही, आशी चौकसे, तिलोत्तमा सेन और विदर्शा विनोद महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3P व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल इवेंट में हिस्सा लेंगी।
शूटिंग अपडेट
प्रोन पोजिशन और चौथी सीरीज के बाद, तिलोत्तमा सेन 395 के स्कोर के साथ अभी तीसरे स्थान पर हैं। एक और भारतीय आशी चौकसे 395 के स्कोर के साथ नीलिंग पोजिशन में पांचवें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं, जबकि तीसरी भारतीय विदर्सा कोचालुमकाल नीलिंग पोजिशन में 24वें स्थान से ऊपर उठकर प्रोन पोजिशन में 199 के स्कोर के साथ 12वें स्थान पर आ गई हैं। इसका मतलब यह भी है कि भारत अब टीम स्टैंडिंग में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है और सिल्वर मेडल जीतने की स्थिति में है।
सावन बरवाल ने मैराथन में जीता सिल्वर मेडल
सावन बरवाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए एशियम गेम्स 2026 में मैराथन में सिल्वर मेडल जीता। सावन ने भारत के लिए ये मेडल एशियाई खेलों में मैराथन में 1882 यानी 44 साल के बाद जीता। मैराथन में ये ओवरऑल भारत का तीसरा मेडल रहा। इससे पहले मैराथन में भारत को 1951 और 1982 में मेडल मिला था।
Asian Games 2028 Day 8 Live Updates: एशियन गेम्स 2026 लाइव अपडेट
नमस्कार जनसत्ता डॉट कॉम के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज एशियन गेम्स 2026 का 8वां दिन है और भारत के कई एथलीट्स मेडल जीतने की कगार पर हैं। एशियन गेम्स से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे इसके अलावा आप क्रिकेट और खेल की अन्य खबरों के लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहें।