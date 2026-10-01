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Asian Games Day 13, Live Updates: एशियन गेम्स 2026 में 13 दिन भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम को पाकिस्तान ने 0-3 से हरा दिया और भारतीय टीम का सफर यहीं समाप्त हो गया। भारत के लिए 13वें दिन पहला मेडल जोशना चिनप्पा ने स्क्वैश में जीता और देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हराते हुए फाइनल में जगह बना ली। वहीं आज भारतीय तीरंदाज एक बार फिर मैदान में उतरेंगे। चिखिता तनिपार्थी महिलाओं के व्यक्तिगत इवेंट में वापसी करेंगी और मिक्स्ड टीम गोल्ड के बाद एक और मेडल जीतने की कोशिश करेंगी। साथ ही गणेश मणि रत्नम तिरुमुरु कंपाउंड पुरुषों के व्यक्तिगत क्वार्टर फाइनल में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा, रेसलिंग, जूडो, शूटिंग और स्क्वॉश में भी मेडल जीतने का मौका होगा। इसके अलावा भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरेगी जबकि हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में पाकिस्तान से भिड़ेगी और फाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेगी।

Live Updates
09:32 (IST) 1 Oct 2026

श्रीलंका ने टॉस जीता, पहले किया गेंदबाजी का फैसला

सेमीफाइनल मुकाबले में भारत के खिलाफ श्रीलंका ने टॉस जीत लिया और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम पहले बैटिंग करेगी।

09:29 (IST) 1 Oct 2026

मानसी को सेमीफाइनल में मिली हार

महिलाओं के 62 किग्रा इवेंट के सेमीफाइनल में भारतीय रेसलर मानसी अहलावत को जापान की नोनोका ओजाकी ने 'टेकडाउन' करके 0-6 से हरा दिया। अब मानसी ब्रॉन्ज मेडल के लिए होने वाले मुकाबले में उतरेंगी जो आज ही खेला जाएगा।

09:27 (IST) 1 Oct 2026

जोशना चिनप्पा को मिला ब्रॉन्ज मेडल

जोशना ने पूरी कोशिश की, लेकिन वो मैच नहीं जीत पाईं। तीसरे गेम में 4-10 से पिछड़ने के बावजूद, उन्होंने पांच मैच पॉइंट बचाकर पहले से ही रोमांचक मुकाबले में और रोमांच भर दिया। हालांकि, हो ने संयम बनाए रखा और विनिंग शॉट लगाकर हांगकांग को फाइनल में पहुंचा दिया। भारत को इस इवेंट में लगातार दूसरे ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष करना पड़ा।

09:22 (IST) 1 Oct 2026

फाइनल में पहुंचे नितेश

नितेश सिवाच एशियाई खेल 2026 में कुश्ती इवेंट के फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। पुरुषों के ग्रीको-रोमन 97 किग्रा वर्ग में, नितेश ने गनखुयाग गनबातार को VSU (टेक्निकल सुपीरियरिटी से जीत) से हराया और गोल्ड मेडल मुकाबले में जगह बनाई।

09:11 (IST) 1 Oct 2026
नितेश सेमीफाइनल में पहुंचे

भारत के नितेश सिवाच ने पुरुषों के 97 किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए तुर्कमेनिस्तान के अमनबेर्डी अगामामेदोव को 7-1 से हराया। नितेश का अगला मुकाबला मंगोलिया के गंखुयाग गनबातार से होगा।

09:05 (IST) 1 Oct 2026

पाकिस्तान ने फाइनल में बनाई जगह

पाकिस्तान ने सेमीफाइन मुकाबले में बांग्लादेश को 6 विकेट से हरा दिया और पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तानको जीत के लिए 112 रन का टारगेट मिला था जिसे इस टीम ने 11.3 ओवर में 4 विकेट पर हासिल कर लिया और मैच जीत लिया।

08:43 (IST) 1 Oct 2026

यामिनी ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

भारतीय जूडो खिलाड़ी यामिनी मौर्य ने कतर की फतेना बु-काहूस के खिलाफ इप्पोन से जीत हासिल कर महिलाओं के 57 किग्रा वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला मंगोलिया की अरिउनजाया टेरबिश से होगा।

08:41 (IST) 1 Oct 2026

नितेश ने सेमीफाइनल में बनाई जगह

मेडल के दावेदारों में से एक नितेश सिवाच पुरुषों की 97 किग्रा ग्रीको-रोमन कैटेगरी के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में तुर्कमेनिस्तान के अमनबेर्डी अगामामेदोव को 7-1 से हराया।

08:41 (IST) 1 Oct 2026

अमन को मिली हार

अमन पुरुषों के 77 किग्रा ग्रीको-रोमन क्वार्टर फाइनल में कतर के शाहीन ईदीमोहम्मद बदागिमोफ्राड के खिलाफ 0-9 से हार गए। अगर शाहीन फाइनल में पहुंचती है तो अमन के पास रेपेचेज का मौका हो सकता है।

08:14 (IST) 1 Oct 2026

पाकिस्तान को जीत के लिए मिला 112 रन का लक्ष्य

एशियन गेम्स 2026 के पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने 13 ओवर में 7 विकेट पर 111 रन बनाए और पाकिस्तान को जीत के लिए 112 रन का लक्ष्य दिया। बारिश की वजह से इस मैच को 13-13 ओवर का कर दिया गया था।

08:10 (IST) 1 Oct 2026
भारत को पाकिस्तान से मिली हार

वॉलीबॉल सेमीफाइनल में भारत को पाकिस्तान से 0-3 से करारी हार का सामना करना पड़ा। भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम का सफर यहीं खत्म हो गया; टॉप लेवल के अनुभव की कमी और पाकिस्तान के बेहतर खेल के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम के लिए यह एक अच्छा कैंपेन रहा, जिसमें उन्होंने अपने से बेहतर टीमों को हराया, लेकिन अब कोच ड्रैगन के सामने आगे की चुनौतियां हैं।

08:08 (IST) 1 Oct 2026

मानसी ने भी क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

महिलाओं के 62 किग्रा वर्ग में मानसी ने कजाकिस्तान की इरिना कुनेत्सोवा को 6-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।

08:07 (IST) 1 Oct 2026

अमन ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

अमन ने पुरुषों के ग्रीको-रोमन 77 किग्रा वर्ग में मंगोलिया के बोर्गिल तुवशिनबातार को 8-6 से हराया और वह क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं।

08:07 (IST) 1 Oct 2026

Asian Games Day 13, Live Updates: एशियन गेम्स 2026 लाइव अपडेट

नमस्कार, जनसत्ता डॉट कॉम के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। एशियन गेम्स 2026 के 13वें दिन भारत के कई खिलाड़ी देश के लिए मेडल जीतने की कोशिश करेंगे और इसका अपडेट्स हम आप तक अपने ब्लॉग के जरिए पहुंचाएंगे। इसके अलावा क्रिकेट व खेल की अन्य खबरों के लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहें।