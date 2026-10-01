Asian Games Day 13, Live Updates: एशियन गेम्स 2026 में 13 दिन भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम को पाकिस्तान ने 0-3 से हरा दिया और भारतीय टीम का सफर यहीं समाप्त हो गया। भारत के लिए 13वें दिन पहला मेडल जोशना चिनप्पा ने स्क्वैश में जीता और देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हराते हुए फाइनल में जगह बना ली। वहीं आज भारतीय तीरंदाज एक बार फिर मैदान में उतरेंगे। चिखिता तनिपार्थी महिलाओं के व्यक्तिगत इवेंट में वापसी करेंगी और मिक्स्ड टीम गोल्ड के बाद एक और मेडल जीतने की कोशिश करेंगी। साथ ही गणेश मणि रत्नम तिरुमुरु कंपाउंड पुरुषों के व्यक्तिगत क्वार्टर फाइनल में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा, रेसलिंग, जूडो, शूटिंग और स्क्वॉश में भी मेडल जीतने का मौका होगा। इसके अलावा भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरेगी जबकि हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में पाकिस्तान से भिड़ेगी और फाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेगी।

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