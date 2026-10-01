Asian Games Day 13, Live Updates: एशियन गेम्स 2026 में 13 दिन भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम को पाकिस्तान ने 0-3 से हरा दिया और भारतीय टीम का सफर यहीं समाप्त हो गया। भारत के लिए 13वें दिन पहला मेडल जोशना चिनप्पा ने स्क्वैश में जीता और देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हराते हुए फाइनल में जगह बना ली। वहीं आज भारतीय तीरंदाज एक बार फिर मैदान में उतरेंगे। चिखिता तनिपार्थी महिलाओं के व्यक्तिगत इवेंट में वापसी करेंगी और मिक्स्ड टीम गोल्ड के बाद एक और मेडल जीतने की कोशिश करेंगी। साथ ही गणेश मणि रत्नम तिरुमुरु कंपाउंड पुरुषों के व्यक्तिगत क्वार्टर फाइनल में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा, रेसलिंग, जूडो, शूटिंग और स्क्वॉश में भी मेडल जीतने का मौका होगा। इसके अलावा भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरेगी जबकि हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में पाकिस्तान से भिड़ेगी और फाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेगी।
श्रीलंका ने टॉस जीता, पहले किया गेंदबाजी का फैसला
सेमीफाइनल मुकाबले में भारत के खिलाफ श्रीलंका ने टॉस जीत लिया और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम पहले बैटिंग करेगी।
मानसी को सेमीफाइनल में मिली हार
महिलाओं के 62 किग्रा इवेंट के सेमीफाइनल में भारतीय रेसलर मानसी अहलावत को जापान की नोनोका ओजाकी ने 'टेकडाउन' करके 0-6 से हरा दिया। अब मानसी ब्रॉन्ज मेडल के लिए होने वाले मुकाबले में उतरेंगी जो आज ही खेला जाएगा।
जोशना चिनप्पा को मिला ब्रॉन्ज मेडल
जोशना ने पूरी कोशिश की, लेकिन वो मैच नहीं जीत पाईं। तीसरे गेम में 4-10 से पिछड़ने के बावजूद, उन्होंने पांच मैच पॉइंट बचाकर पहले से ही रोमांचक मुकाबले में और रोमांच भर दिया। हालांकि, हो ने संयम बनाए रखा और विनिंग शॉट लगाकर हांगकांग को फाइनल में पहुंचा दिया। भारत को इस इवेंट में लगातार दूसरे ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष करना पड़ा।
फाइनल में पहुंचे नितेश
नितेश सिवाच एशियाई खेल 2026 में कुश्ती इवेंट के फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। पुरुषों के ग्रीको-रोमन 97 किग्रा वर्ग में, नितेश ने गनखुयाग गनबातार को VSU (टेक्निकल सुपीरियरिटी से जीत) से हराया और गोल्ड मेडल मुकाबले में जगह बनाई।
भारत के नितेश सिवाच ने पुरुषों के 97 किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए तुर्कमेनिस्तान के अमनबेर्डी अगामामेदोव को 7-1 से हराया। नितेश का अगला मुकाबला मंगोलिया के गंखुयाग गनबातार से होगा।
पाकिस्तान ने फाइनल में बनाई जगह
पाकिस्तान ने सेमीफाइन मुकाबले में बांग्लादेश को 6 विकेट से हरा दिया और पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तानको जीत के लिए 112 रन का टारगेट मिला था जिसे इस टीम ने 11.3 ओवर में 4 विकेट पर हासिल कर लिया और मैच जीत लिया।
यामिनी ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह
भारतीय जूडो खिलाड़ी यामिनी मौर्य ने कतर की फतेना बु-काहूस के खिलाफ इप्पोन से जीत हासिल कर महिलाओं के 57 किग्रा वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला मंगोलिया की अरिउनजाया टेरबिश से होगा।
नितेश ने सेमीफाइनल में बनाई जगह
मेडल के दावेदारों में से एक नितेश सिवाच पुरुषों की 97 किग्रा ग्रीको-रोमन कैटेगरी के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में तुर्कमेनिस्तान के अमनबेर्डी अगामामेदोव को 7-1 से हराया।
अमन को मिली हार
अमन पुरुषों के 77 किग्रा ग्रीको-रोमन क्वार्टर फाइनल में कतर के शाहीन ईदीमोहम्मद बदागिमोफ्राड के खिलाफ 0-9 से हार गए। अगर शाहीन फाइनल में पहुंचती है तो अमन के पास रेपेचेज का मौका हो सकता है।
पाकिस्तान को जीत के लिए मिला 112 रन का लक्ष्य
एशियन गेम्स 2026 के पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने 13 ओवर में 7 विकेट पर 111 रन बनाए और पाकिस्तान को जीत के लिए 112 रन का लक्ष्य दिया। बारिश की वजह से इस मैच को 13-13 ओवर का कर दिया गया था।
वॉलीबॉल सेमीफाइनल में भारत को पाकिस्तान से 0-3 से करारी हार का सामना करना पड़ा। भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम का सफर यहीं खत्म हो गया; टॉप लेवल के अनुभव की कमी और पाकिस्तान के बेहतर खेल के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम के लिए यह एक अच्छा कैंपेन रहा, जिसमें उन्होंने अपने से बेहतर टीमों को हराया, लेकिन अब कोच ड्रैगन के सामने आगे की चुनौतियां हैं।
मानसी ने भी क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह
महिलाओं के 62 किग्रा वर्ग में मानसी ने कजाकिस्तान की इरिना कुनेत्सोवा को 6-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।
अमन ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह
अमन ने पुरुषों के ग्रीको-रोमन 77 किग्रा वर्ग में मंगोलिया के बोर्गिल तुवशिनबातार को 8-6 से हराया और वह क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं।
Asian Games Day 13, Live Updates: एशियन गेम्स 2026 लाइव अपडेट
नमस्कार, जनसत्ता डॉट कॉम के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। एशियन गेम्स 2026 के 13वें दिन भारत के कई खिलाड़ी देश के लिए मेडल जीतने की कोशिश करेंगे और इसका अपडेट्स हम आप तक अपने ब्लॉग के जरिए पहुंचाएंगे। इसके अलावा क्रिकेट व खेल की अन्य खबरों के लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहें।