Asian Games Day 12, Live Updates: एशियन गेम्स 2026 में 12 दिन भारतीय महिला तीरंदाजों ने फाइनल में चीन को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ज्योति सुरेखा वेन्नम, पृथिका प्रदीप और तनिपार्थी चिकिता की भारतीय महिला कंपाउंड आर्चरी टीम ने चीन के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। एशियाई खेलों के 12वें दिन शूटिंग, तीरंदाजी, स्क्वैश और कुश्ती में और भी मेडल जीतने की उम्मीद है। शूटिंग में नीरू ढांडा भी हिस्सा लेंगी, जिन्होंने मंगलवार को ऐतिहासिक व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता था। वह अब मिक्स्ड टीम क्वालिफिकेशन और टीम इवेंट में और मेडल जीतने की कोशिश करेंगी। हरियाणा के पहलवानों वाली भारत की कुश्ती टीम भी उसी तरह मेडल की झड़ी लगाने की कोशिश करेगी।
अनीश भनवाला पुरुषों के 25 मीटर रैपिड व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन स्टेज 1 में हिस्सा लेंगे। रोनाल्डो और बेकहम नाम के खिलाड़ी एक बार फिर भारत के लिए चुनौती पेश करेंगे, क्योंकि रोनाल्डो सिंह और डेविड बेकहम पुरुषों के स्प्रिंट क्वालिफिकेशन में साइक्लिंग ट्रैक पर उतरेंगे। महिला साइक्लिस्ट सरिता कुमारी और कीर्ति रंगास्वामी चिक्का महिलाओं के कीरिन हीट्स में हिस्सा लेंगी।
सुनील कुमार सेमीफाइनल में पहुंचे
पुरुषों के ग्रीको-रोमन 87 किग्रा कैटेगरी में 2023 के मेडलिस्ट सुनील कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं।
महिलाओं की 68 किग्रा कैटेगरी में निशा दहिया का मुकाबला पार्क गोल सुम से हुआ, जो उनकी जानी-पहचानी प्रतिद्वंद्वी थीं, लेकिन वह क्राइटेरिया के आधार पर हार गईं।
दोनों पहलवानों का स्कोर 4-4 से बराबर था, लेकिन नॉर्थ कोरियाई पहलवान जीत गईं क्योंकि उन्होंने आखिरी पॉइंट हासिल किया था।
अब सबकी नजरें पार्क गोल सुम पर टिकी हैं कि क्या निशा दहिया को रेपेशाज का मौका मिलेगा।
निशा का सफर हुआ समाप्त
निशा का एशियाई खेलों में सफर खत्म हो गया है क्योंकि वह महिलाओं के 68 किग्रा वर्ग के राउंड-ऑफ-16 मुकाबले में उत्तर कोरिया की पार्क सोल गम से VPO (पॉइंट्स से जीत) के जरिए हार गईं। पार्क ने निशा को कोई भी पॉइंट नहीं बनाने दिया और नौ या उससे कम टेक्निकल पॉइंट्स के अंतर से जीत हासिल की।
भारत की महिला आर्चरी टीम ने जीता गोल्ड मेडल
ज्योति सुरेखा वेन्नम, पृथिका प्रदीप और तनिपार्थी चिकिता की भारतीय महिला कंपाउंड आर्चरी टीम ने गोल्ड मेडल जीतकर शानदार शुरुआत की और उन्होंने पहले सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया और फिर फाइनल में चीन को हराया।
तन्वी ने भारत को दिलाई बढ़त
तन्वी ने औ योंग को 11-6, 4-11, 15-13, 11-1 से हराकर भारत को बढ़त दिलाई। अब सिंगापुर की खिलाड़ी की बहन वाई यैन का मुकाबला भारत की 18 साल की सुपरस्टार अनाहत सिंह से होगा। भुवन गुप्ता ने हमें यह भी बताया कि अनाहत सिंह के खिलाफ खेलने वाली वाई यैन औ योंग और तन्वी से हारने वाली वाई लिन औ योंग के बीच आठ साल का अंतर है।
भारत ने कोरिया को हरा फाइनल में बनाई जगह
भारतीय महिला तीरंदाजों ने साउथ कोरिया को सेमीफाइनल में 234-233 से हरा दिया और फाइनल में जगह बना ही। इसके साथ ही भारत को एक और मेडल पक्का हो गया। हालांकि भारत का फाइनल में सामना चीन के साथ होगा।
Asian Games Day 12, Live Updates: एशियन गेम्स 2026 लाइव अपडेट
नमस्कार, जनसत्ता डॉट कॉम के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। एशियन गेम्स 2026 के 12वें दिन भारत के कई खिलाड़ी देश के लिए मेडल जीतने की कोशिश करेंगे और इसका अपडेट्स हम आप तक अपने ब्लॉग के जरिए पहुंचाएंगे। इसके अलावा क्रिकेट व खेल की अन्य खबरों के लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहें।