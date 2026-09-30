Asian Games Day 12, Live Updates: एशियन गेम्स 2026 में 12 दिन भारतीय महिला तीरंदाजों ने फाइनल में चीन को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ज्योति सुरेखा वेन्नम, पृथिका प्रदीप और तनिपार्थी चिकिता की भारतीय महिला कंपाउंड आर्चरी टीम ने चीन के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। एशियाई खेलों के 12वें दिन शूटिंग, तीरंदाजी, स्क्वैश और कुश्ती में और भी मेडल जीतने की उम्मीद है। शूटिंग में नीरू ढांडा भी हिस्सा लेंगी, जिन्होंने मंगलवार को ऐतिहासिक व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता था। वह अब मिक्स्ड टीम क्वालिफिकेशन और टीम इवेंट में और मेडल जीतने की कोशिश करेंगी। हरियाणा के पहलवानों वाली भारत की कुश्ती टीम भी उसी तरह मेडल की झड़ी लगाने की कोशिश करेगी।

अनीश भनवाला पुरुषों के 25 मीटर रैपिड व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन स्टेज 1 में हिस्सा लेंगे। रोनाल्डो और बेकहम नाम के खिलाड़ी एक बार फिर भारत के लिए चुनौती पेश करेंगे, क्योंकि रोनाल्डो सिंह और डेविड बेकहम पुरुषों के स्प्रिंट क्वालिफिकेशन में साइक्लिंग ट्रैक पर उतरेंगे। महिला साइक्लिस्ट सरिता कुमारी और कीर्ति रंगास्वामी चिक्का महिलाओं के कीरिन हीट्स में हिस्सा लेंगी।

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