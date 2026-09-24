भारत की महिला वुशु खिलाड़ी रोशिबिना देवी नाओरेम ने एशियन गेम्स 2026 में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता और इतिहास रच दिया। हालांकि महिलाओं की 60 किलोग्राम सांडा इवेंट में उन्हें फाइनल में चीन की झांग शियाओयू से 0-2 से हार मिली, लेकिन वो सिल्वर अपने नाम करने में सफल रहीं। ये रोशिबिना का एशियन गेम्स में तीन सीजन में लगातार तीसरा मेडल रहा। इससे पहले उन्होंने 2023 हांग्जो एशियाई खेलों में सिल्वर और 2018 जकार्ता-पालेमबांग खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीता था।

रोशिबिना ने लगातार तीसरी बार जीता मेडल

इससे पहले 25 साल की रोशिबिना ने महिलाओं की 60 किलोग्राम भारवर्ग के सांडा के सेमीफाइनल मुकाबले में इंडोनेशिया की थानिया कुसुमानिंगत्यास को हराकर 2-0 से मुकाबला जीता था जबकि उन्होंने क्वार्टर फाइनल में मकाऊ की मान सिन चू को हराया था। अपना तीसरा मेडल पक्का करने के बाद वह गोल्ड मेडल मैच में चीन की झांग शियाओयू से भिड़ी थीं, लेकिन उनका गोल्ड मेडल जीतने का सपना टूट गया। हालांकि वो लगातार दूसरी बार सिल्वर मेडल अपने नाम करने में सफल जरूर रहीं।

रोशिबिना देवी नाओरेम का एशियन गेम्स 2026 में हिस्सा लेना आखिरी मिनट तक विवादों में घिरा रहा था क्योंकि एशियन गेम्स में दो बार की मेडलिस्ट रोशिबिना सेलेक्शन ट्रायल में युवा टैलेंट दिव्यांशी चौधरी से बहुत कम अंतर से हार गईं थीं। मणिपुर की रोशिबिना की नजरें एशियन गेम्स में मेडल की हैट्रिक जीतने वाली भारत की पहली वुशु प्लेयर बनने पर थीं, लेकिन एक साल पहले उनके घुटने में चोट लग गई, जिसकी वजह से वह कई महीनों तक बाहर रहीं थीं और इसका भी असर उनके खेल पर भी पड़ा साथ ही उनकी तैयारी भी इससे प्रभावित हुई थी।

रोश‍िब‍िना की उपलब्धियों का रिकॉर्ड

2026- एशियन गेम्स, सिल्वर, महिला सांडा 60 किग्रा

2023- एशियन गेम्स, हांगझोऊ, सिल्वर, महिला सांडा 60 किग्रा

2018- एशियन गेम्स, जकार्ता, ब्रॉन्ज, महिला सांडा 60 किग्रा

2019- साउथ एशियन गेम्स, गोल्ड, सांडा 60 किग्रा

2017- एशियन जूनियर वुशू चैम्प‍ियनश‍िप, गोल्ड

2016- वर्ल्ड जूनियर वुशू चैम्प‍ियनश‍िप, ब्रॉन्ज

2023- मॉस्को वुशू स्टार चैम्प‍ियनश‍िप, गोल्ड

2023- अर्जुन अवॉर्ड

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