Asian Games 2026: भारतीय महिला कबड्डी टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल मुकाबले में ईरान को हरा दिया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारत और ईरान के बीच खेला गया ये मैच काफी करीबी रहा जिसमें भारत को 37-34 से जीत मिली। ये एशियन गेम्स 2026 में कबड्डी मुकाबले में भारत का पहला गोल्ड मेडल रहा जबकि इस सीजन में ये भारत का तीसरा गोल्ड मेडल भी रहा। पुष्पा राणा की कप्तानी में भारत ने कबड्डी फाइनल में यादगार प्रदर्शन किया।
गोल्ड मेडल जीतने का था भरोसा
जीत के बाद पुष्पा राणा ने कहा कि हमें किसी भी वक्त नहीं लगा कि हम मैच को गंवा देंगे। हमें शुरू से ही विश्वास था कि हम गोल्ड मेडल जीतेंगे और ऐसा ही हुआ। ये मेरा सपना था कि हम एशियन गेम्स में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतें और मैं काफी खुश हूं। इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान टीम की एकता शानदार रही। हमें हर तरफ से सपोर्ट मिला और इसका हमें फायदा मिला। ईरान एक मजबूत टीम थी और हमने एक सटीक रणनीति के तहत फाइनल मैच जीता।
करीबी रहा भारत-ईरान मुकाबला
ईरान की टीम काफी मजबूत थी और ये मैच काफी करीबी रहा। ईरान ने कई बार भारतीय टीम को अपने खेल से चौंकाया और बीच-बीच में ऐसा लग रहा था कि कहीं भारत मैच गंवा ना दे, लेकिन दवाब में भारतीय महिला टीम काफी धैर्य से काम लिया और आखिरकार जीत हासिल की। हालांकि हाफ टाइम तक भारतीय महिला टीम ने 22-16 से बढ़त बना रखी थी, लेकिन इसके बाद ईरान की टीम ने वापसी की और स्कोर के अंतर को काफी कम कर दिया था पर आखिर में भारत को 37-34 के अंतर से जीत मिल गई।
कबड्डी में भारत को मिला चौथा गोल्ड मेडल
एशियन गेम्स के इतिहास में महिला कबड्डी प्रतियोगिता में ये भारत का चौथा गोल्ड मेडल रहा। साल 2010 में एशियन गेम्स में कबड्डी की शुरुआत हुई और उसके बाद से भारतीय महिला कबड्डी टीम ने इस इवेंट में सबसे सफल टीम को रूप में खुद को स्थापित किया। इससे पहले भारत ने साल 2010 में ग्वांगझू में, साल 2014 में इंचियोन में और फिर साल 2022 में गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद एक बार फिर से अब भारत ने गोल्ड अपने नाम किया। वैसे ये भारत का महिला कबड्डी में बैक-टू-बैक गोल्ड मेडल भी रहा।
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