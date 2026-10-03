Asian Games 2026: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियन गेम्स 2026 के हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में मलेशिया को हरा दिया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारत का ये एशियन गेम्स इतिहास का कुल 5वां गोल्ड मेडल रहा। यही नहीं इस जीत के साथ ही भारत ने अगले ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। इस मुकाबले में भारत ने मलेशिया को 5-1 के अंतर से हराया। एशियन गेम्स 2026 में ऐसा पहली बार हुआ जब भारतीय महिला और भारतीय पुरुष हॉकी टीम दोनों ने ही गोल्ड मेडल जीतने का कमाल किया।

भारत ने जीता गोल्ड मेडल

मलेशिया के खिलाफ फाइनल मुकाबले में भारत के लिए सबसे ज्यादा गोल कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने किए। हरमनप्रीत सिंह ने 11वें और 57वें मिनट में गोल किया जबकि जुगराज सिंह ने 23वें, हार्दिक सिंह ने 42वें जबकि शिलानंद लाकड़ा ने 54वें मिनट में गोल करके भारत की जीत पक्की की। भारत के खिलाफ इस मैच में मलेशिया के लिए एकमात्र गोल शेल्लो सिल्वेरियस ने 14वें मिनट में किया जो फील्ड गोल था। मलेशिया की तरफ से इसके बाद कोई भी खिलाड़ी भारत के खिलाफ गोल करने में सफल नहीं हो पाया।

मलेशिया के खिलाफ भारत ने पहले क्वार्टर की शुरुआत में ही हरमनप्रीत के पेनल्टी कॉर्नर से बढ़त बना ली, लेकिन मलेशिया ने तीन मिनट के अंदर ही बराबरी कर ली। दूसरे क्वार्टर में भारत ने मैच में दूसरी बार बढ़त हासिल की। ​​शिलानंद लाकड़ा ने बॉक्स के अंदर शानदार दौड़ लगाकर भारत को पेनल्टी कॉर्नर दिलाया और हार्दिक ने इंजेक्शन को अच्छी तरह से रोका और फिर जुगराज ने शॉट लगाकर भारत को फिर से आगे कर दिया। तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह ने गोल किया और स्कोर 3-1 कर दिया, जिससे फाइनल में भारत की पकड़ मजबूत हो गई।

चौथे क्वार्टर में लाकड़ा ने भारत की बढ़त को चार गुना कर दिया जिससे मलेशिया की वापसी की कोई गुंजाइश नहीं बची। कप्तान हरमनप्रीत ने एक और ड्रैग-फ्लिक से फाइनल में अपना दूसरा गोल किया और स्कोर भारत के पक्ष में 5-1 कर दिया। यह जीत भारतीय हॉकी के लिए एक यादगार अभियान का समापन है, क्योंकि पहली बार एक ही टूर्नामेंट में दोनों टीमें टॉप प्राइज जीतकर घर लौट रही है।

सहवाग से आगे निकले गिल, रोहित शर्मा नंबर 1; एक वनडे मैच में सबसे ज्यादा बाउंड्रीज लगाने वाले दुनिया के टॉप-5 बैटर्स

एक वनडे मैच में सबसे ज्यादा बाउंड्रीज लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में रोहित शर्मा पहले नंबर पर हैं जबकि इस लिस्ट में अब गिल ने सहवाग को पीछे छोड़ दिया और इशान किशन के साथ इस नंबर पर आ गए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)