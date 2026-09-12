एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय वुशु टीम में शामिल की गईं दिव्यांशी चौधरी का एक वीडियो सामने आया है जो काफी भावुक कर देने वाला है। इस वीडियो में दिव्यांशी ने साफ तौर पर कहा कि वो अब जीना नहीं चाहती हैं क्योंकि अब उनके जीने का कोई मकसद नहीं है। दरअसल दिव्यांशी को एशियन गेम्स 2026 के लिए चुनी गई वुशु टीम में पहले शामिल किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें उनकी फिटनेस की वजह से आखिरी समय में टीम से बाहर कर दिया गया।

दिव्यांशी ने आत्महत्या की बात कही

वूशू टीम से बाहर किए जाने के बाद दिव्यांशी ने लगभग 9 मिनट का एक वीडियो बनाया और इसमें उन्होंने अपनी पूरी कहानी रोते-रोते बताई और चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आत्महत्या करने की भी बात कही। उन्होंने इस वीडियो में दावा किया कि जून में हुए फाइनल सेलेक्शन ट्रायल में उन्होंने 60 किलोग्राम भारवर्ग में रोशिबीना देवी को दो बार हराया था और अब रोशिबीना को उनकी जगह टीम में शामिल कर लिया गया।

जानबूझ कर टीम से हटाया नाम

दिव्यांशी ने कहा कि वो पूरी तरह से फिट हैं, लेकिन इसके बावजूद फिटनेस का हवाला देते हुए टीम से उनका नाम हटा दिया गया जबकि उन्हें भारतीय टीम की जर्सी और किट भी मिल चुकी थी और सेरेमनी भी हो चुकी थी। वहीं दिव्यांशी का कहना है कि उन्हें श्रीनगर कैंप के दौरान कंधे में चोट लगी थी। फिर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया था और उन्हें टेपिंग के साथ खेलने की सलाह दी गई थी। दिव्यांशी ने दावा किया कि उनकी एमआरआई रिपोर्ट कोच और फेडरेशन के पास थी और डॉक्टर ने उन्हें खेलने के लिए सक्षम बताया था।

जापान में होने वाले एशियन गेम्स के लिए भारतीय वुशु टीम से अचानक दिव्यांशी चौधरी को बाहर कर दिया गया !!



दिव्यांशी कोटा (राजस्थान) की रहने वाली हैं। उन्होंने करीब 9 मिनट का Video बनाकर अपना दुख दर्द बताया है। सुसाइड करने की बात कही है। मां–बाप से आखिरी बार माफी मांगी है।… pic.twitter.com/MQvsQAn0W6 — Sachin Gupta (@Sachingupta) September 12, 2026

दैनिक भास्कर के मुताबिक दिव्यांशी ने जब चयन में पक्षपात का आरोप लगाया तो इसके बाद वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने कहा कि दिव्यांशी चोटिल हैं और इसी वजह से उन्हें एशियन गेम्स में नहीं भेजा जा रहा। उनका कहना है कि दिव्यांशी जिस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर खुद को फिट बता रही हैं, वह निजी डॉक्टर की रिपोर्ट है जबकि एसएआई की मेडिकल रिपोर्ट में उन्हें पूरी तरह फिट नहीं बताया गया है।

इस मामले पर दिव्यांशी के पिता सुनील कुमार सुंडा का कहना है कि उनकी बेटी फाइनल चयन ट्रायल में पहले स्थान पर रही थी। इसके बाद वह तीन महीने तक एसएआई के भारतीय वुशु टीम कैंप में तैयारी करती रही। चोट के बावजूद दिव्यांशी ने चीन में इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और सिल्वर मेडल जीता था। दिव्यांशी के पिता का दावा है कि एशियन गेम्स के लिए दिव्यांशी का चयन हो चुका था और जापान के लिए अंतिम एंट्री भी कन्फर्म थी। बाद में उनका नाम हटाकर रोशिबीना देवी को शामिल किया गया।

दिव्यांशी और उनके पिता ने ये भी आरोप लगाया कि श्रीनगर कैंप के दौरान रोशिबीना देवी ने जानबूझकर दिव्यांशी के कंधे में चोट पहुंचाई। वुशु एसोसिएशन के अध्यक्ष ने इस आरोप से इनकार किया और कहा कि उन्होंने कहा कि वुशु मार्शल आर्ट का खेल है और मुकाबले के दौरान चोट लगना संभव है। आपको बता दें कि दिव्यांशी 60 किलोग्राम भारवर्ग में खेलती हैं और उन्होंने साल 2024 जूनियर वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल और फिर जून 2026 में चीन में हुए टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीता था।

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