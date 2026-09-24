Asian Games 2026: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में दक्षिण कोरिया के खिलाफ अब तक का अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए 8-2 से शानदार जीत हासिल की और एशियाई खेल 2026 में अपनी मजबूत शुरुआत जारी रखी। मौजूदा चैंपियन की पूल ए में यह लगातार तीसरी जीत रही। भारतीय टीम ने मैच के ज्यादातर समय खेल पर अपना दबदबा बनाए रखा और सेमीफाइनल में जगह पक्की करने की ओर एक और कदम बढ़ाया।

भारत ने 8-2 से जीता मैच

इस मैच में दिलप्रीत सिंह के दो गोल के साथ टूर्नामेंट में उनके कुल गोल की संख्या नौ हो गई है जो फिलहाल पुरुष प्रतियोगिता में गोल करने वालों की सूची में सबसे ज्यादा है। अभिषेक ने भी दो गोल किए, जबकि कप्तान हरमनप्रीत सिंह, राजिंदर सिंह, सुखजीत सिंह और शिलानंद लाकड़ा ने एक-एक गोल किया। भारत ने चौथे मिनट में शुरुआती दबाव का फायदा उठाया। कोरियाई सर्कल में हवा में आई गेंद को अच्छे से कंट्रोल करके लकड़ा के लिए सेट किया गया और उन्होंने शानदार तरीके से गोल किया।

इसके बाद सुखजीत सिंह ने सर्कल में एक और बार घुसने के बाद शानदार फिनिश के साथ 10वें मिनट में बढ़त को दोगुना कर दिया। एक मिनट बाद ही हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर से गोल करके स्कोर 3-0 कर दिया। इसके कुछ ही देर बाद अभिषेक एक और गोल करने से बाल-बाल चूक गए, लेकिन भारत को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। 15वें मिनट में मनप्रीत के हवा में मारे गए पास को लाकड़ा ने पकड़ा और गोल के सामने खड़े अभिषेक को पास दिया और उन्होंने कोई गलती नहीं की और भारत को पहले ब्रेक तक 4-0 की बढ़त दिला दी।

मैच के 42वें मिनट में कोरिया को सफलता मिली जब जेहो किम ने एक गोल करके तीसरे क्वार्टर के आखिर में स्कोर 7-1 कर दिया। आखिरी क्वार्टर में कोरिया ने कुछ और मौके बनाए, लेकिन भारत के डिफेंस और गोलकीपर मोहित ने उन्हें रोके रखा। हालांकि चार बार की विजेता टीम ने 52वें मिनट में अंतर को कम करके 7-2 कर दिया, जब योंग बोक किम ने जरमनप्रीत सिंह की ढीली डिफेंसिव चुनौती का फायदा उठाते हुए फील्ड गोल किया। भारत और गोल करने की कोशिश करता रहा। आखिरी पलों में कई पेनल्टी कॉर्नर मिलने के बाद, आखिरकार खेल खत्म होने से सिर्फ 38 सेकंड पहले उन्हें आठवां पेनल्टी कॉर्नर मिला। राजिंदर ने आगे बढ़कर एक जबरदस्त फ्लिक मारा जो बैकबोर्ड में जा लगा और भारत की 8-2 से जीत पक्की हो गई। भारत का अगला मैच जापान के साथ 28 सितंबर को होगा।

आर्यवीर सहवाग ने 105 गेंदों पर बनाए 109 रन, ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम के खिलाफ 3 मैचों में लगाए 19 चौके

आर्यवीर सहवाग का प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में साधारण ही रहा और वो इन मैचों में एक भी छक्का नहीं लगा पाए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)