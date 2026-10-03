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Asian Games 2026 Day-15 LIVE Updates: भारत ने एशियन गेम्स 2026 के 15वें दिन शनिवार (3 अक्टूबर) को तीरंदाजी के बाद गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता। तीरंदाज कुमकुम मोहोद ने दक्षिण कोरिया की ओह येजिन को हराकर एशियाई खेलों की महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। प्रणवी शरथ उर्स ने महिलाओं के व्यक्तिगत गोल्फ इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। प्रणवी, अदिति अशोक और दीक्षा डागर की तिकड़ी ने टीम सिल्वर मेडल भी जीता। भारत ने अबतक 18 स्वर्ण, 26 रजत और 35 कांस्य पदक जीते हैं। कुल पदकों की संख्या 79 हो गई है। वह पदक तालिका में 5वें नंबर पर है। एशियाई खेलों में भारत का आखिरी दिन है। पुरुष क्रिकेट और हॉकी समेत अन्य स्पर्धाओं में वह स्वर्ण पदक जीत सकता है। कुश्ती में भारत को पदक की उम्मीद होगी। दीपक पूनिया पुरुषों के 97 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अंतिम पंघाल (53 किग्रा) और मनीषा भनवाला (57 किग्रा) ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।

Live Updates
09:42 (IST) 3 Oct 2026

IND vs PAK LIVE Score: भारत ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, दोनों कप्तानों ने नहीं मिलाया हाथ

India vs Pakistan Asian Games 2026 Final Cricket Match, IND vs PAK Live Scorecard: भारत और पाकिस्तान के बीच एशियन गेम्स 2026 का गोल्ड मेडल मैच हो रहा है। इस मुकाबले के लाइव अपडेट्स और लाइव स्कोरकार्ड की जानकारी आपको यहां मिलेगी। ...पूरी जानकारी
09:29 (IST) 3 Oct 2026
महिला गोल्फ में भारत को स्वर्ण

प्रणवी शरथ उर्स ने 'पुट' लगाकर 15-अंडर का स्कोर किया और महिलाओं के व्यक्तिगत गोल्फ इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। भारत का यह एशियाई खेलो में गोल्फ में पहला स्वर्ण है। प्रणवी, अदिति अशोक और दीक्षा डागर की तिकड़ी ने टीम सिल्वर मेडल भी जीता।

09:27 (IST) 3 Oct 2026

अंतिम पंघाल-मनीषा भनवाला क्वार्टर फाइनल में

अंतिम पंघाल (53 किग्रा) और मनीषा भनवाला (57 किग्रा) ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अंतिम ने कजाकिस्तान की शुगलिया ओमीरबेक को 9-0 से हराया, जबकि मनीषा ने कोरिया की क्वोन को हराया। अगले राउंड में मनीषा का मुकाबला जापान की दिग्गज और अब तक अजेय रहीं रेसलर अकारी फुजिनामी से होगा।

09:06 (IST) 3 Oct 2026

दीपक पूनिया सेमीफाइनल में पहुंचे

दीपक पूनिया पुरुषों के 97 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं क्योंकि हॉन्गकॉन्ग के उनके प्रतिद्वंद्वी ने मुकाबले से नाम वापस ले लिया, जिससे उन्हें वॉकओवर मिल गया।

09:03 (IST) 3 Oct 2026

Asian Games: कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण झटक रचा इतिहास, ओलंपिक कोटा भी किया हासिल

एशियाई खेलों में अपना पदक अभियान जारी रखते हुए 17 वर्ष की कुमकुम मोहोद ने फाइनल में दक्षिण कोरिया की ओह येजिन को हराकर स्वर्ण पदक झटक लिया। ...और पढ़ें
08:50 (IST) 3 Oct 2026

भारत पदक तालिका में 5वें पर

भारत ने अबतक 17 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक जीते हैं। कुल पदकों की संख्या 77 हो गई है। वह पदक तालिका में 5वें नंबर पर है।

08:45 (IST) 3 Oct 2026

कुश्ती में पदक की उम्मीदें

कुश्ती में भारत के स्टार खिलाड़ी एक्शन में दिखेंगे। 2024 ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट अमन सहरावत, 2022 एशियन गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट दीपक पूनिया और 2022 की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट अंतिम पंघाल उन रेसलर्स में शामिल होंगे जो और मेडल्स जोड़ने की कोशिश करेंगे।

08:39 (IST) 3 Oct 2026

भारत का आखिरी दिन

एशियाई खेलों में भारत का आखिरी दिन है। पुरुष क्रिकेट और हॉकी समेत अन्य स्पर्धाओं में वह स्वर्ण पदक जीत सकता है।

08:36 (IST) 3 Oct 2026

भारत ने स्वर्ण पदक से की शुरुआत

भारत ने एशियन गेम्स 2026 के 15वें दिन की शुरुआत स्वर्ण पदक से की। तीरंदाज कुमकुम मोहोद ने दक्षिण कोरिया की ओह येजिन को हराकर एशियाई खेलों की महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।

08:35 (IST) 3 Oct 2026

यहां देखें एशियाई खेलों से जुड़े अपडेट्स

नमस्कार!एशियन गेम्स 2026 के 15वें दिन भारत की निगाहें तीरंदाजी के बाद कुश्ती, क्रिकेट और हॉकी में भी स्वर्ण पदक जीतने की होगी। एशियन गेम्स और खेलत जगत की जुड़ी खबरों के लिए जनसत्ता के लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहें।