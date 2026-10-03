Asian Games 2026 Day-15 LIVE Updates: भारत ने एशियन गेम्स 2026 के 15वें दिन शनिवार (3 अक्टूबर) को तीरंदाजी के बाद गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता। तीरंदाज कुमकुम मोहोद ने दक्षिण कोरिया की ओह येजिन को हराकर एशियाई खेलों की महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। प्रणवी शरथ उर्स ने महिलाओं के व्यक्तिगत गोल्फ इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। प्रणवी, अदिति अशोक और दीक्षा डागर की तिकड़ी ने टीम सिल्वर मेडल भी जीता। भारत ने अबतक 18 स्वर्ण, 26 रजत और 35 कांस्य पदक जीते हैं। कुल पदकों की संख्या 79 हो गई है। वह पदक तालिका में 5वें नंबर पर है। एशियाई खेलों में भारत का आखिरी दिन है। पुरुष क्रिकेट और हॉकी समेत अन्य स्पर्धाओं में वह स्वर्ण पदक जीत सकता है। कुश्ती में भारत को पदक की उम्मीद होगी। दीपक पूनिया पुरुषों के 97 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अंतिम पंघाल (53 किग्रा) और मनीषा भनवाला (57 किग्रा) ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।
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प्रणवी शरथ उर्स ने 'पुट' लगाकर 15-अंडर का स्कोर किया और महिलाओं के व्यक्तिगत गोल्फ इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। भारत का यह एशियाई खेलो में गोल्फ में पहला स्वर्ण है। प्रणवी, अदिति अशोक और दीक्षा डागर की तिकड़ी ने टीम सिल्वर मेडल भी जीता।
अंतिम पंघाल-मनीषा भनवाला क्वार्टर फाइनल में
अंतिम पंघाल (53 किग्रा) और मनीषा भनवाला (57 किग्रा) ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अंतिम ने कजाकिस्तान की शुगलिया ओमीरबेक को 9-0 से हराया, जबकि मनीषा ने कोरिया की क्वोन को हराया। अगले राउंड में मनीषा का मुकाबला जापान की दिग्गज और अब तक अजेय रहीं रेसलर अकारी फुजिनामी से होगा।
दीपक पूनिया सेमीफाइनल में पहुंचे
दीपक पूनिया पुरुषों के 97 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं क्योंकि हॉन्गकॉन्ग के उनके प्रतिद्वंद्वी ने मुकाबले से नाम वापस ले लिया, जिससे उन्हें वॉकओवर मिल गया।
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भारत पदक तालिका में 5वें पर
भारत ने अबतक 17 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक जीते हैं। कुल पदकों की संख्या 77 हो गई है। वह पदक तालिका में 5वें नंबर पर है।
कुश्ती में पदक की उम्मीदें
कुश्ती में भारत के स्टार खिलाड़ी एक्शन में दिखेंगे। 2024 ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट अमन सहरावत, 2022 एशियन गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट दीपक पूनिया और 2022 की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट अंतिम पंघाल उन रेसलर्स में शामिल होंगे जो और मेडल्स जोड़ने की कोशिश करेंगे।
भारत का आखिरी दिन
एशियाई खेलों में भारत का आखिरी दिन है। पुरुष क्रिकेट और हॉकी समेत अन्य स्पर्धाओं में वह स्वर्ण पदक जीत सकता है।
भारत ने स्वर्ण पदक से की शुरुआत
भारत ने एशियन गेम्स 2026 के 15वें दिन की शुरुआत स्वर्ण पदक से की। तीरंदाज कुमकुम मोहोद ने दक्षिण कोरिया की ओह येजिन को हराकर एशियाई खेलों की महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।
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नमस्कार!एशियन गेम्स 2026 के 15वें दिन भारत की निगाहें तीरंदाजी के बाद कुश्ती, क्रिकेट और हॉकी में भी स्वर्ण पदक जीतने की होगी। एशियन गेम्स और खेलत जगत की जुड़ी खबरों के लिए जनसत्ता के लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहें।