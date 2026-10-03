Asian Games 2026 Day-15 LIVE Updates: भारत ने एशियन गेम्स 2026 के 15वें दिन शनिवार (3 अक्टूबर) को तीरंदाजी के बाद गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता। तीरंदाज कुमकुम मोहोद ने दक्षिण कोरिया की ओह येजिन को हराकर एशियाई खेलों की महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। प्रणवी शरथ उर्स ने महिलाओं के व्यक्तिगत गोल्फ इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। प्रणवी, अदिति अशोक और दीक्षा डागर की तिकड़ी ने टीम सिल्वर मेडल भी जीता। भारत ने अबतक 18 स्वर्ण, 26 रजत और 35 कांस्य पदक जीते हैं। कुल पदकों की संख्या 79 हो गई है। वह पदक तालिका में 5वें नंबर पर है। एशियाई खेलों में भारत का आखिरी दिन है। पुरुष क्रिकेट और हॉकी समेत अन्य स्पर्धाओं में वह स्वर्ण पदक जीत सकता है। कुश्ती में भारत को पदक की उम्मीद होगी। दीपक पूनिया पुरुषों के 97 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अंतिम पंघाल (53 किग्रा) और मनीषा भनवाला (57 किग्रा) ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।

Live Updates