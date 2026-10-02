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Asian Games 2026 Day-14 LIVE Updates: एशियन गेम्स 2026 में शुक्रवार (2 अक्टूबर) को 14वें दिन भारत ने महिला टीम तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। अंकिता भकत, कीर्ति शर्मा और कुमकुम मोहोड़ की भारतीय टीम ने विश्व चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराया। तीरंदाजी में एक और पदक की उम्मीद जग गई है। कुमकुम मोहोड़ और धीरज बोम्मादेवरा की जोड़ी ने मिश्रित रिकर्व स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में जापान को 5-3 से हराया। भारत ने अबतक 11 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य के साथ एशियाई खेलों में 67 पदक जीत लिए हैं। पदक तालिका में वह बहरीन को पछाड़कर 7वें नंबर पर पहुंच गया है। महिला हॉकी में भी गोल्ड जीतने का मौका होगा। भारतीय टीम का सामना फाइनल में चीन से होगा। बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन, परवीन और अंकुश भी गोल्ड मेडल बाउट में होंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन के बाद पोडियम पर टॉप पर रहने की उनकी अच्छी संभावना है। भारतीय पहलवान भी मेडल पोजीशन के लिए क्वालिफाई करना चाहेंगे।

Live Updates
09:10 (IST) 2 Oct 2026

तीरंदाजी में एक और पदक की उम्मीद जगी

तीरंदाजी में एक और पदक की उम्मीद जग गई है। कुमकुम मोहोड़ और धीरज बोम्मादेवरा की जोड़ी ने मिश्रित रिकर्व स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में जापान को 5-3 से हराया।

09:05 (IST) 2 Oct 2026
पदक तालिका में 7वें पर पहुंचा

भारत ने अबतक 11 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य के साथ एशियाई खेलों में 67 पदक जीत लिए हैं। पदक तालिका में वह बहरीन को पछाड़कर 7वें नंबर पर पहुंच गया है।

09:01 (IST) 2 Oct 2026

Asian Games: महिला तीरंदाजी में भारत ने रचा इतिहास, साउथ कोरिया को हरा जीता गोल्ड

एशियन गेम्स 2026 में शुक्रवार को भारत की शुरुआत स्वर्ण पदक से हुई। महिला टीम तीरंदाजी में साउथ कोरिया को चौंकाते हुए अंकिता भगत, कुमकुम अनिल मोहोद और कीर्ति शर्मा की जोड़ी ने कमाल कर दिया। ...और पढ़ें
09:00 (IST) 2 Oct 2026

भारत ने महिला टीम तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता

एशियन गेम्स 2026 में शुक्रवार को भारत ने महिला टीम तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। अंकिता भकत,कीर्ति शर्मा और कुमकुम मोहोड़ की भारतीय टीम ने विश्व चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराया।

08:57 (IST) 2 Oct 2026

यहां देखें एशियाई खेलों के 14वें दिन के अपडेट्स

नमस्कार! एशियाई खेलों का आज 14 वां दिन है। भारत शुक्रवार (2 अक्टूबर) को 10 पदक जीत सकता है। तीरंदाजी में उसन पदक जीतकर दिन की शुरुआत की। महिला हॉकी में भी स्वर्ण पदक आ सकता है। एशियाई खेलों के 14वें दिन से जुड़े अपडेट्स के लिए जनसत्ता के साथ जुड़े रहें।