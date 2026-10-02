Asian Games 2026 Day-14 LIVE Updates: एशियन गेम्स 2026 में शुक्रवार (2 अक्टूबर) को 14वें दिन भारत ने महिला टीम तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। अंकिता भकत, कीर्ति शर्मा और कुमकुम मोहोड़ की भारतीय टीम ने विश्व चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराया। तीरंदाजी में एक और पदक की उम्मीद जग गई है। कुमकुम मोहोड़ और धीरज बोम्मादेवरा की जोड़ी ने मिश्रित रिकर्व स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में जापान को 5-3 से हराया। भारत ने अबतक 11 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य के साथ एशियाई खेलों में 67 पदक जीत लिए हैं। पदक तालिका में वह बहरीन को पछाड़कर 7वें नंबर पर पहुंच गया है। महिला हॉकी में भी गोल्ड जीतने का मौका होगा। भारतीय टीम का सामना फाइनल में चीन से होगा। बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन, परवीन और अंकुश भी गोल्ड मेडल बाउट में होंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन के बाद पोडियम पर टॉप पर रहने की उनकी अच्छी संभावना है। भारतीय पहलवान भी मेडल पोजीशन के लिए क्वालिफाई करना चाहेंगे।

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