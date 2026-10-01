एशियन गेम्स 2026 अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा है। 14वें दिन भारतीय महिला हॉकी टीम फाइनल में चीन का सामना करने उतरेगी। टीम की नजरें होंगी 44 साल बाद गोल्ड मेडल जीतने पर। वहीं 2 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार) को भारत के लिए तकरीबन 10 पदक दांव पर हो सकते हैं। आर्चरी, हॉकी, कुश्ती और बॉक्सिंग में भारत को गोल्ड की भी उम्मीद होगी।
भारत ने 13वें दिन कुल 5 मेडल जीते, जिसमें दो सिल्वर और तीन ब्रॉन्ज शामिल थे। भारत के कुल पदकों की संख्या इसी के साथ 65 हो गई। भारत ने अब तक कुल मिलाकर 10 गोल्ड, 23 सिल्वर और 32 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। मेडल टैली में भारत 8वें पायदान पर है।
14वें दिन इन चार गोल्ड मेडल मैच पर रहेंगी नजरें
भारत के लिए 14वें दिन कई गोल्ड मेडल आने की उम्मीद है। बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन, परवीन हुड्डा, अंकुश पंघाल फाइनल बाउट लड़ने उतरेंगे। वहीं महिला हॉकी टीम की नजरें होंगी ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीतने पर। भारत और चीन की महिला हॉकी टीमों के बीच गोल्ड मेडल मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3.30 बजे से शुरू होगा।
एशियन गेम्स 2026 के 14वें दिन (2 अक्टूबर 2026) का पूरा शेड्यूल
|समय (IST)
|खेल
|इवेंट / मैच
|एथलीट / टीम
|सुबह 5:30 बजे
|सेपकटकरॉ (Sepaktakraw)
|महिला क्वाड्रेंट ग्रुप मैच
|भारत बनाम थाईलैंड
|सुबह 5:55 बजे
|तीरंदाजी (Archery)
|रिकर्व महिला टीम सेमीफाइनल, कांस्य पदक और फाइनल (यदि क्वालीफाई करें)
|भारत बनाम चीन
|सुबह 6:00 बजे से
|गोल्फ (Golf)
|महिला व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले एवं टीम राउंड 3
|अदिति अशोक, प्रणवी उर्स और दीक्षा डागर
|सुबह 6:00 बजे से
|गोल्फ (Golf)
|पुरुष व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले एवं टीम राउंड 3
|वीर अहलावत, सप्तक तलवार और युवराज संधू
|सुबह 6:20 बजे
|ताइक्वांडो (Taekwondo)
|मिक्स्ड इंडिविजुअल वर्चुअल ताइक्वांडो राउंड ऑफ 16
|कशिश मलिक बनाम लाम सिउ वाई (हॉन्ग कॉन्ग)
|सुबह 6:30 बजे
|वॉलीबॉल (Volleyball)
|पुरुष क्लासिफिकेशन 5-8वां स्थान
|भारत बनाम दक्षिण कोरिया
|सुबह 6:30 बजे से
|ट्रैक साइकिलिंग (Track Cycling)
|महिला ओम्नियम स्क्रैच रेस क्वार्टर फाइनल
पुरुष केरिन हीट्स
पुरुष मेडिसन फाइनल
|हर्षिता जाखड़
रोनाल्डो सिंह और डेविड बेकहम
हर्षवीर सिंह सेखों और विशवजीत सिंह
|सुबह 6:30 बजे से
|नौकायन (Sailing)
|गर्ल्स डिंघी, पुरुष डिंघी, महिला विंडसर्फिंग और महिला डिंघी
|माही वर्मा, विष्णु सरवनन, कात्या इडा कोएल्हो और नेथ्रा कुमानन
|सुबह 7:08 बजे से
|कुश्ती (Wrestling)
|महिला 50 किग्रा राउंड ऑफ 16 (रेपेचेज और मेडल बाउट क्वालीफाई करने पर)
|दीपांशी बनाम युई सुसाकी (जापान)
|सुबह 7:25 बजे से
|कुश्ती (Wrestling)
|पुरुष फ्रीस्टाइल 125 किग्रा राउंड ऑफ 16 (रेपेचेज और मेडल बाउट क्वालीफाई करने पर)
|रजत रूहल बनाम येदिगे कासिमबेक (कजाकिस्तान)
|सुबह 7:30 बजे
|कैनो स्लैलम (Canoe Slalom)
|महिला और पुरुष कयाक क्रॉस इंडिविजुअल रेस, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और मेडल रेस (यदि क्वालीफाई करें)
|शिखा चौहान और हितेश केवट
|सुबह 7:32 बजे से
|कुश्ती (Wrestling)
|महिला 76 किग्रा राउंड ऑफ 16 (रेपेचेज और मेडल बाउट क्वालीफाई करने पर)
|प्रिया बनाम किजी मेदेत (किर्गिस्तान)
|सुबह 8:02 बजे से
|कुश्ती (Wrestling)
|पुरुष फ्रीस्टाइल 65 किग्रा राउंड ऑफ 16 (रेपेचेज और मेडल बाउट क्वालीफाई करने पर)
|सुजीत बनाम सैयद उमर जाजई (अफगानिस्तान)
|सुबह 8:20 बजे
|तीरंदाजी (Archery)
|रिकर्व मिक्स्ड टीम सेमीफाइनल, कांस्य पदक और फाइनल (यदि क्वालीफाई करें)
|भारत बनाम जापान
|सुबह 8:50 बजे
|रग्बी सेवन्स (Rugby Sevens)
|महिला पूल E मैच
|भारत बनाम मलेशिया
|सुबह 10:00 बजे
|मुक्केबाजी (Boxing)
|महिला 75 किग्रा फाइनल (गोल्ड मेडल मैच)
|लवलीना बोरगोहेन बनाम बाओ जियी (चीन)
|सुबह 10:55 बजे
|तीरंदाजी (Archery)
|रिकर्व पुरुष टीम सेमीफाइनल, कांस्य पदक और फाइनल (यदि क्वालीफाई करें)
|भारत बनाम ईरान
|दोपहर 12:00 बजे
|सेपक टाकरा (Sepaktakraw)
|पुरुष क्वाड्रेंट सेमीफाइनल
|भारत बनाम TBD (तय होना बाकी)
|दोपहर 2:15 बजे
|मुक्केबाजी (Boxing)
|महिला 65 किग्रा फाइनल (गोल्ड मेडल मैच)
|परवीन बनाम चेन निएन-चिन (चीनी ताइपे)
|दोपहर 2:45 बजे
|मुक्केबाजी (Boxing)
|पुरुष 80 किग्रा फाइनल (गोल्ड मेडल मैच)
|अंकुश बनाम किम मिनसोंग
|दोपहर 3:30 बजे
|हॉकी (Hockey)
|महिला फाइनल (गोल्ड मेडल मैच)
|भारत बनाम चीन
एशियाई खेल 2026 पदक तालिका: भारत 65 पदकों के साथ 8वें स्थान पर; देखें गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले भारतीयों की सूची
Asian Games 2026 India Medals Tally, Winner Player List: भारत ने एक अक्टूबर को दो रजत और तीन कांस्य समेत पांच पदक जीते। इसके साथ भारत के कुल पदकों की संख्या 65 हो गई। पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गईं हैं, जबकि सेपकटकरॉ टीम ने भी पदक पक्का कर लिया है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर