सुबह 5:30 बजे सेपकटकरॉ (Sepaktakraw) महिला क्वाड्रेंट ग्रुप मैच भारत बनाम थाईलैंड

सुबह 5:55 बजे तीरंदाजी (Archery) रिकर्व महिला टीम सेमीफाइनल, कांस्य पदक और फाइनल (यदि क्वालीफाई करें) भारत बनाम चीन

सुबह 6:00 बजे से गोल्फ (Golf) महिला व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले एवं टीम राउंड 3 अदिति अशोक, प्रणवी उर्स और दीक्षा डागर

सुबह 6:00 बजे से गोल्फ (Golf) पुरुष व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले एवं टीम राउंड 3 वीर अहलावत, सप्तक तलवार और युवराज संधू

सुबह 6:20 बजे ताइक्वांडो (Taekwondo) मिक्स्ड इंडिविजुअल वर्चुअल ताइक्वांडो राउंड ऑफ 16 कशिश मलिक बनाम लाम सिउ वाई (हॉन्ग कॉन्ग)

सुबह 6:30 बजे वॉलीबॉल (Volleyball) पुरुष क्लासिफिकेशन 5-8वां स्थान भारत बनाम दक्षिण कोरिया

सुबह 6:30 बजे से ट्रैक साइकिलिंग (Track Cycling) महिला ओम्नियम स्क्रैच रेस क्वार्टर फाइनल



पुरुष केरिन हीट्स



पुरुष मेडिसन फाइनल हर्षिता जाखड़



रोनाल्डो सिंह और डेविड बेकहम



हर्षवीर सिंह सेखों और विशवजीत सिंह

सुबह 6:30 बजे से नौकायन (Sailing) गर्ल्स डिंघी, पुरुष डिंघी, महिला विंडसर्फिंग और महिला डिंघी माही वर्मा, विष्णु सरवनन, कात्या इडा कोएल्हो और नेथ्रा कुमानन

सुबह 7:08 बजे से कुश्ती (Wrestling) महिला 50 किग्रा राउंड ऑफ 16 (रेपेचेज और मेडल बाउट क्वालीफाई करने पर) दीपांशी बनाम युई सुसाकी (जापान)

सुबह 7:25 बजे से कुश्ती (Wrestling) पुरुष फ्रीस्टाइल 125 किग्रा राउंड ऑफ 16 (रेपेचेज और मेडल बाउट क्वालीफाई करने पर) रजत रूहल बनाम येदिगे कासिमबेक (कजाकिस्तान)

सुबह 7:30 बजे कैनो स्लैलम (Canoe Slalom) महिला और पुरुष कयाक क्रॉस इंडिविजुअल रेस, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और मेडल रेस (यदि क्वालीफाई करें) शिखा चौहान और हितेश केवट

सुबह 7:32 बजे से कुश्ती (Wrestling) महिला 76 किग्रा राउंड ऑफ 16 (रेपेचेज और मेडल बाउट क्वालीफाई करने पर) प्रिया बनाम किजी मेदेत (किर्गिस्तान)

सुबह 8:02 बजे से कुश्ती (Wrestling) पुरुष फ्रीस्टाइल 65 किग्रा राउंड ऑफ 16 (रेपेचेज और मेडल बाउट क्वालीफाई करने पर) सुजीत बनाम सैयद उमर जाजई (अफगानिस्तान)

सुबह 8:20 बजे तीरंदाजी (Archery) रिकर्व मिक्स्ड टीम सेमीफाइनल, कांस्य पदक और फाइनल (यदि क्वालीफाई करें) भारत बनाम जापान

सुबह 8:50 बजे रग्बी सेवन्स (Rugby Sevens) महिला पूल E मैच भारत बनाम मलेशिया

सुबह 10:00 बजे मुक्केबाजी (Boxing) महिला 75 किग्रा फाइनल (गोल्ड मेडल मैच) लवलीना बोरगोहेन बनाम बाओ जियी (चीन)

सुबह 10:55 बजे तीरंदाजी (Archery) रिकर्व पुरुष टीम सेमीफाइनल, कांस्य पदक और फाइनल (यदि क्वालीफाई करें) भारत बनाम ईरान

दोपहर 12:00 बजे सेपक टाकरा (Sepaktakraw) पुरुष क्वाड्रेंट सेमीफाइनल भारत बनाम TBD (तय होना बाकी)

दोपहर 2:15 बजे मुक्केबाजी (Boxing) महिला 65 किग्रा फाइनल (गोल्ड मेडल मैच) परवीन बनाम चेन निएन-चिन (चीनी ताइपे)

दोपहर 2:45 बजे मुक्केबाजी (Boxing) पुरुष 80 किग्रा फाइनल (गोल्ड मेडल मैच) अंकुश बनाम किम मिनसोंग