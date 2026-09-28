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Asian Games 2026 Day 10 Live Updates: जापान के आइची नगोया में जारी एशियाई खेलों के 10वें दिन भारतीय शूटर्स पर एक बार फिर से सभी की नजरें होंगी। मनु भाकर एक्शन में होंगी। वहीं भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम भी अपना अभियान शुरू करेगी। इसके अलावा बॉक्सिंग में भी भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। साथ ही एथलेटिक्स में भी 28 सितंबर को भारत के कई पदक दांव पर होंगे। टेनिस और तीरंदाजी में भी भारतीय चुनौतियां सोमवार को देखने को मिलेंगी। अब तक भारत ने 37 पदक इन खेलों में जीते हैं। भारतीय दल के नाम अब तक 4 गोल्ड, 16 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल हुए हैं।

Live Updates
07:07 (IST) 28 Sep 2026

अनाहत को रेस्ट, शमीना ने चीनी खिलाड़ी पर बनाई बढ़त

स्क्वाश की प्रतियोगिता शुरू हो चुकी हैं। पूल सी के महिला टीम मुकाबले में चीन के खिलाफ अनाहत सिंह को नहीं उतारा गया और शमीना रियाज पहले गेम में जियुआन यिन के सामने उतरी हैं और 10-8 की बढ़त बना ली है।

07:05 (IST) 28 Sep 2026

नमस्कार

नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता के लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको एशियन गेम्स 2026 के 10वें दिन भारतीय प्रतियोगिताओं की सभी लाइव अपडेट्स मिलेंगी। वहीं खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको इस ब्लॉग में जानने को मिलेंगी।