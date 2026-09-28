Asian Games 2026 Day 10 Live Updates: जापान के आइची नगोया में जारी एशियाई खेलों के 10वें दिन भारतीय शूटर्स पर एक बार फिर से सभी की नजरें होंगी। मनु भाकर एक्शन में होंगी। वहीं भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम भी अपना अभियान शुरू करेगी। इसके अलावा बॉक्सिंग में भी भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। साथ ही एथलेटिक्स में भी 28 सितंबर को भारत के कई पदक दांव पर होंगे। टेनिस और तीरंदाजी में भी भारतीय चुनौतियां सोमवार को देखने को मिलेंगी। अब तक भारत ने 37 पदक इन खेलों में जीते हैं। भारतीय दल के नाम अब तक 4 गोल्ड, 16 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल हुए हैं।

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