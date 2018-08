Asian Games 2018: निशानेबाजी में 16 साल के सौरभ चौधरी ने डेब्यु करते ही जीता गोल्ड मेडल, सहवाग ने की तारीफ

भारत के 16 वर्षीय निशानेबाज सौरभ चौधरी एशियाई खेलों में पदार्पण करने के साथ ही मंगलवार को पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इंडोनेशिया में जारी 18वें एशियाई खेलों की इस स्पर्धा में अभिषेक वर्मा की बदौलत भारत को कांस्य पदक भी हासिल हुआ। सौरभ ने भारत के लिए तीसरे दिन स्वर्ण पदक से अच्छी शुरुआत की। यह भारत के खाते में गिरा कुल तीसरा पदक है। सौरभ ने एशियाई खेलों में इस स्पर्धा का रिकॉर्ड तोड़ते हुए कुल 240.7 अंक हासिल किए और सोना जीता। अभिषेक ने फाइनल में शीर्ष-3 में जगह बनाई और अंत में कुल 219.3 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक जीता।

फाइनल में पहले पांच निशानों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए सौरभ दूसरे और अभिषेक चौथे स्थान पर थे। इसके बाद दोनों ने अपनी लय बरकरार रखते हुए शीर्ष-3 खिलाड़ियों में जगह बनाई। यहां एक गलत निशाने के कारण अभिषेक स्वर्ण पदक से चूक गए और उन्हें कांस्य से संतोष करना पड़ा।साल 2015 में निशानेबाजी में कदम रखने वाले सौरभ ने अपने दोनों निशाने जापान के तोमोयुकी मात्सुदा से बेहतर लगाते हुए सोना जीता। तोमोयुकी को रजत पदक हासिल हुआ। इससे पहले, क्वालिफिकेशन में सौरभ ने सौरभ ने 586 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया था, वहीं अभिषेक 580 अंकों के साथ छठे स्थान पर थे।

इससे पहले निशानेबाजी में भारत के दीपक कुमार ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के फाइनल में दूसरा स्थान हासिल कर पदक जीता तो वहीं लक्ष्य ने पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज रहे वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट कर सौरभ को कुछ इस तरह बधाई का संदेश दिया।

What were you doing when you were 16?

Saurabh Chaudhary is shattering records, a new Games Record in Final with score of 240.7 pts. Congratulations for the Gold Saurabh, competing against some of the best in the world. India India

