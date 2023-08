13 साल के युवा बाइक राइडर श्रेयस हरीश की मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप के दौरान सिर में चोट लगने से हुई मौत

13 साल के युवा बाइक राइडर श्रेयस हरीश की रेसिंग चैंपियनशिप के दौरान सिर में चोट लगने से मौत हो गई।

13 साल के युवा बाइक राइडर श्रेयस हरीश (सोर्स- ट्विटर)

बेंगलुरू के 13 साल के युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी कोपाराम श्रेयस हरीश की मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में एमआरएफ एमएमएससी एफएमएससीआई इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप के तीसरे दौर में हुई दुर्घटना के बाद लगी चोटों के कारण मौत हो गई। इस दुखद घटना के बाद इवेंट के प्रमोटर स्पोर्ट्स क्लब ने शनिवार और रविवार को आयोजित किए जाने वाले शेष इवेंट को रद्द कर दिया। श्रेयस का जन्म 26 जुलाई 2010 को हुआ था और वो बेंगलुरु के केन्सरी स्कूल के छात्र थे और बाइक रेसिंग की दुनिया के उभरते हुए सितारे थे। उन्होंने नेशनल लेवल पर कई रेस जीते थे और उन्होंने पेट्रोनास की रूकी श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर लगातार चार रेस में जीत दर्ज की थी। सिर पर गंभीर चोट लगने से हुई मौत यह घटना शनिवार को घटी और उन्होंने सुबह ही पोल पोजीशन के लिए क्वालिफाई किया था। इस रेस की शुरुआत में ही टर्न-1 से बाहर निकलते समय श्रेयस गिर गए और उनके सिर पर गंभीर चोट आई थी। इसके बाद उन्हें तुरंत ट्रैक पर तैनात ट्रॉमा केयर एम्बुलेंस में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया जहां पहुंचते ही उन्हें डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। जिस वक्त उनकी मौत हुई उनके पिता कोप्पाराम हरीश उनके साथ ही थे। इस दुखद घटना के बाद एमएमएससी के अध्यक्ष अजीत थॉमस ने कहा कि इतने युवा और प्रतिभाशाली राइडर को खोना दुखद है। श्रेयस में विलक्षण रेसिंग प्रतिभा थी और वह अपना रास्ता बना रहे थे। घटना के बाद उन्हें तुरंत मौके पर मेडिकल सहायता प्रदान की गई और अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हम नहीं बचा पाए। इस बेहद दुखद घटना के बाद हमने अन्य इवेंट को रद्द करने का फैसला किया है। एमएमएससी इसके लिए हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है और हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। इस साल मई में श्रेयस ने मिनीजीपी इंडिया का खिताब जीतकर स्पेन में मिनीजीपी रेस में हिस्सा लिया था और दोनों रेस में क्रमश: पांचवें और चौथे स्थान पर रहे थे। श्रेयस को अगस्त में मलेशिया के सेपांग सर्किट में एमएसबीके चैंपियनशिप 2023 में 250 सीसी श्रेणी में टीम सीआरए मोटरस्पोर्ट्स का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतिस्पर्धा करनी थी। वहीं इस साल भारतीय मोटरस्पोर्ट में यह दूसरी मौत है। जनवरी में, 59 वर्षीय केई कुमार जो कि एक प्रसिद्ध और सम्मानित रेसर थे उनकी मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में एमआरएफ एमएमएससी एफएमएससीआई इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2022 के दूसरे दौर में दुर्घटना के बाद अस्पताल में मौत हो गई थी। Also Read शुभमन गिल के लिए कैसा रहेगा वनडे वर्ल्ड कप 2023 और रिंकू सिंह को कहां देना चाहिए मौका, पूर्व क्रिकेटर अभिषेक नायर ने कही चौंकाने वाली बात

