कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में ऐसे कई खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इस इवेंट में भारत के लिए मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं हैं, लेकिन 5 या उससे ज्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की संख्या काफी कम है। भारतीय खिलाड़ियों ने वैसे तो कॉमनवेल्थ गेम्स में कई प्रतियोगिताओं में मेजल जीतने का कमाल किया है, लेकिन सबसे ज्यादा सफलता भारतीय खिलाड़ियों को शूटिंग में ही मिली है और आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं।

जसपाल राणा ने जीते सबसे ज्यादा 15 पदक

कॉमवेल्थगेम्स गेम्स के इतिहास में ऐसे कौन-कौन खिलाड़ियों हैं जिन्होंने भारत के लिए 5 या उससे ज्यादा मेडल जीतने का कमाल किया है हम ऐसे 12 खिलाड़ियों का जिक्र करने जा रहे हैं और यही नहीं इन 12 खिलाड़ियों में 5 ऐसे भी हैं जिन्होंने ओलंपिक में भी देश के लिए मेडल जीते हैं। कॉमवेल्थगेम्स गेम्स में भारत के लिए सबसे ज्यादा मेडल जीतने का कमाल पूर्व भारतीय शूटर जसपाल राणा ने किया था जिन्होंने कुल 15 पदक अपने नाम किए थे जिसमें 9 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रान्ज मेडल शामिल थे। हालांकि राणा कभी देश के लिए ओलंपिक मेडल नहीं जीत पाए थे।

समरेश जंग ने भी लहराया परचम

समरेश जंग ने भी कॉमवेल्थगेम्स गेम्स में अपना परचम जब-जब मौका मिला लहराया और उन्होंने कुल 14 पदक देश के लिए जीते थे जिसमें 7 गोल्ड, 5 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज शामिल थे। हालांकि समरेश भी कभी ओलंपिक में कोई मेडल नहीं जीत पाए। भारत के स्टार टेबल टेनिस प्लेयर अचंता शरत कमल ने भी कॉमवेल्थगेम्स गेम्स में में अपना लोहा मनवाया था और 13 पदक इसकी गवाही देते हैं। उन्होंने कॉमवेल्थगेम्स गेम्स में में कुल 7 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। गगन नारंग ने भी कॉमवेल्थगेम्स गेम्स में 10 मेडल जीते थे और उन्होंने 2012 ओलंपिक में भी देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतने का कमाल किया था।

अभिनव बिंद्रा के नाम कॉमवेल्थगेम्स गेम्स में 7 पदक

भारतीय शूटिंग के सरताज अभिनव बिंद्रा ने कॉमवेल्थगेम्स गेम्स में देश के लिए कुल 7 मेडल जीतने का कमाल किया था जिसमें 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज शामिल थे तो वहीं अभिनव ने साल 2008 ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने का कमाल किया था। शूटर तेजस्विनी सावंत ने भी कॉमवेल्थगेम्स गेम्स में भारत के लिए कुल 7 मेडल जीते थे जबकि विजय कुमार ने 6 मेडल जीतने का कमाल किया था और विजय ने 2012 ओलंपिक में भी भारत के लिए सिल्वर जीता था। मानवजीत सिंह संधू ने भी कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल 6 पदक अपने नाम किए थे।

साइना-पीवी सिंधू ने जीते 5-5 पदक

कॉमवेल्थगेम्स गेम्स में भारत के लिए साथियान ज्ञानसेकरन ने 6 मेडल जबकि अंजलि भगत ने 5 मेडल जीते थे। स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने भी कॉमवेल्थगेम्स गेम्स में भारत के लिए 5 मेडल जीते थे जबकि पीवी सिंधू ने भी कुल 5 मेडल अपने नाम किया थे। साइन नेहवाल ने भी 2012 ओलंपिक में भी भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीते थे जबकि पीवी सिंधू ने साल 2016 ओलंपिक में सिल्वर मेडल तो वहीं साल 2020 ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने का कमाल किया था।

कॉमवेल्थगेम्स गेम्स में भारत के लिए सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले टॉप-12 खिलाड़ी

जसपाल राणा (शूटिंग)- 15 पदक- 9 गोल्ड, 4 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज

समरेश जंग (शूटिंग)- 14 पदक- 7 गोल्ड, 5 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज

अचंता शरत कमल (टेबल टेनिस)- 13 पदक- 7 गोल्ड, 3 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज

गगन नारंग (शूटिंग)- 10 मेडल- 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज

अभिनव बिंद्रा (शूटिंग)- 7 मेडल- 4 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज

तेजस्विनी सावंत (शूटिंग)- 7 मेडल- 3 गोल्ड, 3 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज

विजय कुमार (शूटिंग)- 6 मेडल- 5 गोल्ड, 1 सिल्वर

मानवजीत सिंह संधू (शूटिंग)- 6 मेडल- 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज

साथियान ज्ञानसेकरन (टेबल टेनिस)- 6 मेडल- 2 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज

अंजलि भगत (शूटिंग)- 5 मेडल- 4 गोल्ड, 1 सिल्वर

साइना नेहवाल (बैडमिंटन)- 5 मेडल- 3 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज

पीवी सिंधू (बैडमिंटन)- 5 मेडल- 2 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज

5 खिलाड़ी जिन्होंने कॉमनवेल्थ के साथ ओलंपिक में भी देश के लिए जीता था मेडल

अभिवन बिंद्रा (शूटिंग) – 2008 – गोल्ड

विजय कुमार (शूटिंग)- 2012- सिल्वर

गगन नारंग (शूटिंग)- 2012- ब्रॉन्ज

साइना नेहवाल (बैडमिंटन)- 2012- ब्रॉन्ज

पीवी सिंधू (बैडमिंटन)- 2016- सिल्वर

पीपी सिंधू (बैडमिंटन)- 2020- ब्रॉन्ज

वैभव सूर्यवंशी हैं यशस्वी से आगे, युवराज नंबर 1; T20I की पहली छह पारियों में सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले भारतीय

भारतीय टीम के स्टार बैटर वैभव सूर्यवंशी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट की पहली 6 पारियों में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में अब यशस्वी जायसवाल से ऊपर आ गए हैं। पहले स्थान पर युवराज सिंह हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)