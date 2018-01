भारत ने बुधवार (24 जनवरी) को न्यू वांडर्स स्टेडियम में खेले जा रहे तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। लेकिन तीसरे मैच में भी भारत के सलामी बल्लेबाज शुरुआत में ही ढेर हो गए। लंच ब्रेक तक भारत 27 ओवर में महज 45 रन बना पाया है। केएल राहुल (0), मुरली विजय (8) दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। सीरीज में भारतीय ओपनर्स के प्रदर्शन पर नजर डाले तो यह अबतक का सबसे घटिया प्रदर्शन मालूम होता है! तीनों सलामी बल्लेबाजों ने सीरीज में मामूली 12:30 के औसत से रन बनाए हैं। इसमें शिखर धवन ने 16, मुरली विजय 15.40 जबकि केएल राहुल ने 4.66 की औसत से 14 रन बनाए।

चौंकाने वाली बात यह है कि विश्व में छह नंबर के टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने तीसरे मैच की पहली पारी में भारत के लिए दूसरा शर्मनाक स्कोर रिकॉर्ड तक बना दिया। उन्होंने मैच में 53 गेंदें खेली लेकिन कोई रन नहीं बनाया। इस मामले में पहले पायदान पर पूर्व भारतीय बल्लेबाज और टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री हैं। उन्होंने साल 1992-1993 में दक्षिण अफ्रीका के ही खिलाफ 68वीं गेंद पर अपना खाता खोला था। हालांकि इस मामले में साल 1962-63 में इंग्लैंड के जॉन मर्रे ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 79 गेंदों पर अपना खाता खोला था।

Indian openers have averaged 12.30 in this series – the lowest ever in any Test series of 3+ matches.

Dhawan – 32 runs @ 16.00

Vijay – 77 runs @ 15.40

Rahul – 14 runs @ 4.66

Very poor show. #SAvInd

— Bharath Seervi (@SeerviBharath) January 24, 2018