पत्नी आयशा के जन्मदिन पर शिखर धवन ने दी बधाई, लिखा बेहद इमोशनल मैसेज

भारतीय टीम के स्टार ओपनर शिखर धवन ने इंस्टाग्राम पर अपनी पत्नी आयशा को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने अपनी और आयशा की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, मेरी खूबसूरत बीवी आयशा को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। काश हम इस दिन को साथ सेलिब्रेट कर पाते। लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें मिस कर रहा हूं। धवन के लिए यह दोहरी खुशी का मौका है, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में शानदार शतक जड़ने के बाद वह आत्मविश्वास से लबरेज हैं। दूसरी ओर उनकी पत्नी का जन्मदिन है। गॉल टेस्ट में 168 गेंदों पर 198 रन जड़ने वाले धवन की यह पांचवी टेस्ट सेंचुरी थी। बताया जा रहा है कि इस बेहतरीन पारी के बाद उन्हें दूसरे टेस्ट में भी मौका दिया जा सकता है। अभिनव मुकुंद की जगह बुखार से वापस लौटे केएल राहुल ले सकते हैं। चैम्पियंस ट्रॉफी और वेस्टइंडीज टूर के दौरान भी आयशा और बेटा जोरावर शिखर धवन के साथ ही थे। लेकिन वह श्रीलंका दौरे पर टीम के साथ नहीं गए।

गौरतलब है कि शिखर धवन को श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शामिल नहीं किया गया था। लेकिन केएल राहुल के वायरल बुखार से पीड़ित होने और मुरली विजय के कंधे में चोट लगने के कारण शिखर धवन और अभिनव मुकुंद को ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई। पहले मैच के दौरान धवन ने कहा था, मैं मेलबर्न जाने की तैयारी कर रहा था, ताकि परिवार के साथ कुछ वक्त और खुद को वनडे टीम के लिए तैयार कर सकूं। उन्होंने यह भी बताया था कि वह हॉन्ग कॉन्ग में छुट्टियां मना रहे थे और सूचना मिलते ही टेस्ट टीम में शामिल होने के लिए पहुंच गए। धवन ने कहा, शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैं टेस्ट टीम में वापसी करने से खुश हूं।

Wishing my beautiful wife Aesha very happy birthday. Wish was celebrating it together. I’m always there with you. Miss you. pic.twitter.com/gn0UJ4cDl9

— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) August 2, 2017