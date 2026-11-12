भारतीय क्रिकेट में कुछ खिलाड़ियों का आगाज इतना शानदार होता है कि उनसे उम्मीदें आसमान छूने लगती हैं, लेकिन हर किसी का करियर उस शुरुआत की रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पाता। नरेंद्र हिरवानी भी ऐसे ही गेंदबाज रहे।

नरेंद्र हिरवानी ने 1987-88 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट में 16 विकेट लेकर विश्व क्रिकेट में तहलका मचा दिया था। हालांकि, शुरुआती सफलता के बाद उनकी चमक धीरे-धीरे फीकी पड़ गई और टीम में उनकी जगह भी पक्की नहीं रही।

करीब पांच साल बाद 12 नवंबर 1995 को कटक में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में वापसी का मौका मिला तो नरेंद्र हिरवानी ने फिर अपनी फिरकी का कमाल दिखाया। नरेंद्र हिरवानी ने पहली पारी में 59 रन देकर 6 विकेट झटके, लेकिन बारिश के कारण मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ।

डेब्यू टेस्ट में ही तोड़ा 16 विकेट का रिकॉर्ड

नरेंद्र हिरवानी ने जनवरी 1988 में चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। उस समय उनकी उम्र महज 19 साल थी। चश्मा लगाए इस युवा लेग स्पिनर ने अपने पहले ही टेस्ट में ऐसा प्रदर्शन किया, जिसने उन्हें रातोंरात चर्चा में ला दिया।

नरेंद्र हिरवानी ने वेस्टइंडीज की पहली पारी में 61 रन देकर 8 विकेट हासिल किए। दूसरी पारी में भी उनका प्रदर्शन जारी रहा और उन्होंने 75 रन देकर 8 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। इस तरह उन्होंने मैच में कुल 136 रन देकर 16 विकेट अपने नाम किए।

इसके साथ ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बॉब मैसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बॉबी मैसी ने 1972 में इंग्लैंड के खिलाफ अपने पदार्पण टेस्ट में 137 रन देकर 16 विकेट लिए थे। नरेंद्र हिरवानी का प्रदर्शन टेस्ट पदार्पण पर किसी गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बन गया। यह रिकॉर्ड आज भी कायम है।

हालांकि, इस मुकाबले की पिच को लेकर भी सवाल उठे थे। विजडन के संवाददाता डिकी रत्नागर ने इसे बेहद खराब तरीके से तैयार की गई पिच बताया था, जिस पर स्पिन गेंदबाजों को काफी मदद मिली। भारत ने यह मुकाबला 255 रन से जीता था।

शुरुआती सफलता के बाद फीकी पड़ी चमक

डेब्यू टेस्ट के बाद नरेंद्र हिरवानी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में भी अच्छा प्रदर्शन किया। शुरुआती चार टेस्ट मैचों में उनके नाम 36 विकेट हो चुके थे। इस शानदार शुरुआत ने उनसे काफी उम्मीदें पैदा कर दी थीं।

हालांकि, भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर खेलने पर उनके लिए परिस्थितियां बदल गईं। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के दौरों पर वह घरेलू मैदान जैसी सफलता नहीं दोहरा पाए। उनके प्रदर्शन में निरंतरता की कमी आने लगी।

इसी दौरान भारतीय टीम में अनिल कुंबले का प्रभाव भी बढ़ने लगा। अनिल कुंबले ने अपनी गेंदबाजी से टीम में जगह मजबूत की और नरेंद्र हिरवानी को धीरे-धीरे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर होना पड़ा। उनका अधिकांश समय घरेलू क्रिकेट में बीतने लगा।

5 साल बाद वापसी, न्यूजीलैंड के खिलाफ झटके 6 विकेट

नवंबर 1995 में न्यूजीलैंड की टीम भारत दौरे पर थी। दोनों टीमों के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला गया। यह मैच नरेंद्र हिरवानी के लिए खास था, क्योंकि उन्हें लगभग पांच साल बाद भारतीय टेस्ट टीम में खेलने का मौका मिला था।

आठ से 12 नवंबर तक चले इस टेस्ट में बारिश ने खेल को काफी प्रभावित किया। दूसरे और तीसरे दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। भारत ने पहली पारी में 8 विकेट पर 296 रन बनाकर पारी घोषित की।

न्यूजीलैंड की टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी तो नरेंद्र हिरवानी ने अपनी लेग स्पिन से बल्लेबाजों को परेशान किया। नरेंद्र हिरवानी ने मार्क ग्रेटबैच को 50 रन के निजी स्कोर पर आउट किया। इसके बाद रोजर ट्वोज, एडम पारोर, मार्टिन क्रो, क्रिस केर्न्स और मैथ्यू हार्ट भी उनके शिकार बने।

नरेंद्र हिरवानी ने 31 ओवर में 10 मेडन डालते हुए 59 रन देकर 6 विकेट हासिल किये। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। हालांकि, बारिश के कारण मुकाबले में इतना समय नहीं बचा कि भारतीय टीम जीत की कोशिश कर सकती। न्यूजीलैंड ने 88 ओवर में 8 विकेट पर 175 रन बनाए और मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ। भारत ने तीन टेस्ट मैचों की सीरीज 1-0 से अपने नाम की।

रोजर ट्वोज ने 170 गेंद खेलकर बनाए 36 रन

कटक टेस्ट में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रोजर ट्वोज की पारी भी उल्लेखनीय रही। यह उनका टेस्ट क्रिकेट में पहला मुकाबला था। ट्वोज ने 170 गेंदों का सामना करते हुए 204 मिनट तक बल्लेबाजी की और 36 रन बनाए।

रोजर ट्वोज ने भारतीय गेंदबाजों के सामने विकेट बचाने को प्राथमिकता दी। उनकी यह पारी उस मुकाबले की धीमी और चुनौतीपूर्ण बल्लेबाजी की एक खास मिसाल रही।

घरेलू क्रिकेट में 723 विकेट का रिकॉर्ड

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने के बावजूद नरेंद्र हिरवानी ने घरेलू क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई। मध्य प्रदेश के लिए खेलने वाले इस लेग स्पिनर ने रणजी ट्रॉफी और प्रथम श्रेणी क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया।

नरेंद्र हिरवानी ने प्रथम श्रेणी करियर में 167 मुकाबले खेले और 723 विकेट हासिल किये। इनमें 400 से अधिक विकेट मध्य प्रदेश की टीम के लिए आए। 1996-97 के सीजन में वह बंगाल की ओर से भी खेले और 23.13 के औसत से 29 विकेट हासिल किये।

23 साल के प्रथम श्रेणी करियर के बाद लिया संन्यास

नरेंद्र हिरवानी का प्रथम श्रेणी क्रिकेट करियर करीब 23 साल तक चला। नरेंद्र हिरवानी ने 2006 क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इसके दो साल बाद 2008 में उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम की राष्ट्रीय चयन समिति में शामिल किया गया।

नरेंद्र हिरवानी का टेस्ट करियर 17 मुकाबलों का रहा। इसमें उन्होंने 66 विकेट हासिल किए। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 61 रन देकर 8 विकेट रहा, जबकि एक मैच में 16 विकेट लेने का रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज है।

नरेंद्र हिरवानी का करियर शानदार शुरुआत और उसके बाद आई चुनौतियों की कहानी है। वेस्टइंडीज के खिलाफ पदार्पण टेस्ट में बनाया गया विश्व रिकॉर्ड और पांच साल बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ वापसी पर 6 विकेट लेने का प्रदर्शन उनके अंतरराष्ट्रीय करियर के दो सबसे यादगार पड़ाव रहे।

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