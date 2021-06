बॉबी देओल (Bobby Deol) को शर्टलेस देख पाकिस्तानी क्रिकेटर अजहर महमूद (Azhar Mahmood) की पत्नी एब्बा कुरैशी (Ebba Qureshi) बॉलीवुड अभिनेता की फैन हो गई हैं। वह बॉबी देओल की पोस्ट करने से खुद को रोक नहीं पाईं। यही नहीं, उन्होंने पति और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर के लिए बॉबी देओल से कुछ मांग भी लिया।

दरअसल, बॉबी देओल ने 15 जून 2021 को अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया था। यह वीडियो उन्होंने अपनी फिल्म रेस-3 (Race-3) के तीन साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया था। वीडियो में वह वह कार में बैठे हैं और शर्टलेस (Shirtless) नजर आ रहे हैं। उनकी इस पोस्ट पर बहुत से लोगों ने कमेंट किया। @Rajunikam8 ने लिखा, ‘बॉबीजी हमें आपकी नई मूवी का इंतजार है।’

@tigermann_mann ने लिखा, ‘आपको वापस देखकर अच्छा लगा भाई। हमें आपकी अनुपस्थिति बहुत खली। लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। आपने पहले से कहीं ज्यादा मजबूत वापसी की। साथ ही सभी संदेहों को गलत साबित कर दिया। फिल्म आश्रम में आपका प्रदर्शन शानदार था। भविष्य में आप हमारे लिए क्या लाएंगे, उसका इंतजार नहीं कर पा रहा हूं बॉबी भाई।’

एब्बा कुरैशी और उनके पति अजहर महमूद ने भी कमेंट किए। एब्बा कुरैशी ने लिखा, ‘Omg (ओह माई गॉड) बॉबी! तुम्हारी उम्र तो कम हो रही है!!! कृपया अजहर महमूद के लिए भी टिप्स दे दो।’ एब्बा ने इसके बाद खुशी के आंसू वाली इमोजी भी पोस्ट की।

पत्नी का कमेंट देख अजहर भी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने लिखा, ‘बॉबी यार मरवादित्ता ना…।’ अजहर के कमेंट पर बॉबी ने रिप्लाई में लिखा, ‘सॉरी यार अज्जी (अजहर)। एब्बा ये वक्त के खिलाफ रेस है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सुरक्षित होंगे।’ सोशल मीडिया पर इन सेलिब्रिटीज की बातचीत को लोग काफी पसंद कर रहे हैं।

Omg Bobby ! You reversing in age !!! Tips please for @AzharMahmood11

