Oman vs Papua New Guinea Playing 11: ओमान बनाम पापुआ न्यू गिनी के बीच मुकाबला।

Oman vs Papua New Guinea, OMN vs PNG 6th ODI Dream11, Playing 11 Team Prediction: आईसीसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का छठा मुकाबला बुधवार को पापुआ न्यू गिनी और ओमान के बीच है। यह मुकाबला स्कॉटलैंड में एबरडीन के मैनोफील्ड पार्क पर भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। लीग में दोनों टीमों का यह आखिरी मैच है। स्कॉटलैंड 4 मैच में 3 जीत के साथ टॉप पर है। उसके 6 अंक हैं। दूसरे नंबर पर ओमान की टीम है। उसने अब तक 3 में से 2 मैच जीते हैं। एक में उसे हार का सामना करना पड़ा है। उसके 4 अंक हैं। पापुआ न्यू गिनी अब तक 3 में से एक में भी जीत हासिल करने में असफल रही है। वह यह मैच जीतकर सम्मानजनक विदाई करना चाहेगी।

पापुआ न्यू गिनी को 20 अगस्त 2019 को हुए मैच में स्कॉटलैंड के हाथों 38 रन से हार झेलनी पड़ी थी। उस मैच में उसके ओपनर टोनी उरा खाता नहीं खोल पाए थे। हालांकि, वे लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की सूची में 7वें नंबर पर हैं। ऐसे में पापुआ न्यू गिनी को उन्हें ड्राप करना महंगा पड़ सकता है। ओमान और स्कॉटलैंड के बीच 18 अगस्त को हुए मैच में ओमान के 6 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए थे। इस मैच में ऐसा प्रदर्शन उसे भारी पड़ सकता है।

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन (संभावित) :

पापुआ न्यू गिनी : असद वाला (कप्तान), टोनी उरा, गौडी टोका, लेगा सिआका, चार्ल्स एमिनी, सेसे बायू, किपलिन डोरिगा (विकेटकीपर), चाड सोपर, नॉर्मन वनुआ, डेमिन रावू, नोसाइना पोकाना।

ओमान : जीशान मकसूद (कप्तान), खावर अली, जतिंदर सिंह, आकिब इलियास, अजय लालचीता, आमिर कलीम, सूरज कुमार (विकेटकीपर), संदीप गौड़, खुर्रम नवाज, फय्याज बट, बिलाल खान।

