Doha Diamond League 2026 Live Streaming: भारत के दो बार के ओलंपिक पदक विजेता जैवलिन सुपरस्टार नीरज चोपड़ा शुक्रवार 19 जून 2026 की रात कतर में दोहा डायमंड लीग में हिस्सा लेंगे। नीरज चोपड़ा डायमंड लीग से नौ महीने बाद प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिता में वापसी करेंगे। खुद को साबित करने के इरादे से नीरज टोक्यो वर्ल्ड चैंपियनशिप में खराब प्रदर्शन (आठवें स्थान पर रहने) के बाद वापसी करना चाहेंगे। उन्हें पिछले साल पीठ की चोट के बावजूद उस इवेंट में हिस्सा लेने का पछतावा है।

नीरज ने इवेंट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुझे नहीं लगता कि यह जानते हुए भी टोक्यो में हिस्सा लेना अच्छा फैसला था कि मुझे पहले से ही चोट लगी थी। नीरज चोपड़ा ने 2021 टोक्यो ओलंपिक गेम्स में भारत के लिए ऐतिहासिक गोल्ड जीतने के बाद से मैदान से अपनी सबसे लंबी दूरी के बारे में बात करते हुए यह कहा, एथलीटों की जिंदगी में अगर आप एक चोट से बचने की कोशिश करते हैं तो दूसरी चोट लग सकती है। लेकिन यह साल की अंतिम प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिता थी, इसलिए मैंने इसके लिए जोर लगाया।

नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग 2026 लाइव स्ट्रीमिंग: भारत में लाइव कब और कहां देखें

दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा का जैवलिन थ्रो इवेंट कब और कहां होगा?

दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा का जैवलिन थ्रो इवेंट 19 जून 2026, शुक्रवार को दोहा के कतर स्पोर्ट्स क्लब में होगा।

दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा का जैवलिन थ्रो इवेंट किस समय शुरू होगा?

दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा का जैवलिन थ्रो इवेंट रात 11:10 बजे (भारतीय समयानुसार) शुरू होगा।

दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा के जैवलिन थ्रो इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग कब और कहां देख सकते हैं?

दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा का जैवलिन थ्रो इवेंट डायमंड लीग के YouTube (यूट्यूब) चैनल और Facebook (फेसबुक) पेज पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। लाइव टेलीकास्ट के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

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