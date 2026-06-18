टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में पांच विकेट लेना ही किसी गेंदबाज के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, लेकिन पूरे मैच में 10 विकेट हासिल करना अलग ही स्तर का प्रदर्शन होता है। यह उपलब्धि अक्सर युवा और अपने चरम पर चल रहे गेंदबाजों के नाम जुड़ती है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि अनुभव ने भी इस रिकॉर्ड में बड़ी भूमिका निभाई है।

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक मैच में 10 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज गेंदबाज का रिकॉर्ड अब तक ऑस्ट्रेलिया के हर्बर्ट आयरनमोंगर के नाम दर्ज है। हर्बर्ट आयरनमोंगर ने यह उपलब्धि 49 साल 311 दिन की उम्र में हासिल की थी और करीब 96 साल बाद भी यह रिकॉर्ड अब भी कायम है।

हर्बर्ट आयरनमोंगर ने 12 फरवरी 1932 को मेलबर्न में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में कुल 11 विकेट लिए थे। उनकी गेंदबाजी के आंकड़े 11/24 रहे। उस समय वह उम्र के उस पड़ाव पर थे, जहां ज्यादातर क्रिकेटर खेल से दूर हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी गेंदबाजी से इतिहास रच दिया।

टॉप-5 में 4 गेंदबाज 40 साल के पार

इस सूची में अनुभव का असर साफ दिखाई देता है। टॉप-5 में शामिल 4 गेंदबाजों ने 40 साल की उम्र पार करने के बाद यह उपलब्धि हासिल की। दूसरे नंबर पर भी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्लैरी ग्रिमेट ने 44 साल 65 दिन की उम्र में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 13 विकेट लिए थे। वहीं इंग्लैंड के टिच फ्रीमैन ने 41 साल 71 दिन की उम्र में 12 विकेट लेकर यह उपलब्धि हासिल की। इंग्लैंड के महान गेंदबाज सिडनी बार्न्स भी इस सूची में शामिल हैं। उन्होंने 40 साल 301 दिन की उम्र में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 14 विकेट चटकाए थे।

श्रीलंका के रंगना हेराथ सबसे उम्रदराज 21वीं सदी के खिलाड़ी

21वीं सदी के गेंदबाजों में श्रीलंका के दिग्गज स्पिनर रंगना हेराथ का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने 39 साल 193 दिन की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ 11 विकेट लिए थे। रंगना हेराथ ने सितंबर 1999 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था और नवंबर 2018 में अपना आखिरी मैच खेला था। रंगना हेराथ के बाद ऑस्ट्रेलिया के बॉब हॉलैंड (39 साल 34 दिन) और पाकिस्तान के नोमान अली (39 साल 5 दिन) आते हैं। नोमान अली ने 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल कर इस सूची में जगह बनाई।

टॉप-25 में सिर्फ तीन भारतीय

इस सूची के शीर्ष 25 में भारत के सिर्फ तीन गेंदबाज शामिल हैं। सबसे ऊपर रविचंद्रन अश्विन हैं। रविचंद्रन अश्विन ने 36 साल 298 दिन की उम्र में वेस्टइंडीज के खिलाफ 12 विकेट लिए थे। रविचंद्रन अश्विन ने यह प्रदर्शन जुलाई 2023 में रोसो टेस्ट में किया था। इसके बाद रविंद्र जडेजा हैं। उन्होंने 35 साल 331 दिन की उम्र में न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 10 विकेट लिए थे। सूची में तीसरे भारतीय ईरापल्ली प्रसन्ना हैं। ईरापल्ली प्रसन्ना ने 35 साल 247 दिन की उम्र में न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 विकेट लिए थे।

एक टेस्ट मैच में 10 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज शीर्ष-25 खिलाड़ी

खिलाड़ीआयुगेंदबाजीटीमविपक्षमैदानमैच की तारीख
हर्बर्ट आयरनमोंगर49 वर्ष 311 दिन11/24ऑस्ट्रेलियादक्षिण अफ्रीकामेलबर्न12 फरवरी 1932
क्लैरी ग्रिमेट44 वर्ष 65 दिन13/173ऑस्ट्रेलियादक्षिण अफ्रीकाडरबन28 फरवरी 1936
टिच फ्रीमैन41 वर्ष 71 दिन12/171इंगलैंडदक्षिण अफ्रीकामैनचेस्टर27 जुलाई 1929
सिडनी बार्न्स40 वर्ष 301 दिन14/144इंगलैंडदक्षिण अफ्रीकाडरबन14 फरवरी 1914
रंगना हेराथ39 वर्ष 193 दिन11/136श्रीलंकापाकिस्तानअबुधाबी28 सितंबर 2017
बॉब हॉलैंड39 वर्ष 34 दिन10/174ऑस्ट्रेलियान्यूजीलैंडसिडनी22 नवंबर 1985
नोमान अली39 वर्ष 5 दिन10/191पाकिस्तानदक्षिण अफ्रीकालाहौर12 अक्टूबर 2025
जैक व्हाइट37 वर्ष 348 दिन13/256इंगलैंडऑस्ट्रेलियाएडिलेड1 फरवरी 1929
चार्ल्स मैरियट37 वर्ष 332 दिन11/96इंगलैंडवेस्टइंडीजद ओवल12 अगस्त 1933
हाइंस जॉनसन37 वर्ष 258 दिन10/96वेस्टइंडीजइंग्लैंडकिंग्सटन27 मार्च 1948
कर्टनी वाल्श37 वर्ष 243 दिन10/117वेस्टइंडीजइंग्लैंडलॉर्ड्स29 जून 2000
रिचर्ड हेडली37 वर्ष 144 दिन10/88न्यूज़ीलैंडभारतवानखेड़े24 नवंबर 1988
कॉलिन मिलर36 वर्ष 313 दिन10/113ऑस्ट्रेलियावेस्टइंडीजएडिलेड15 दिसंबर 2000
रविचंद्रन अश्विन36 वर्ष 298 दिन12/131भारतवेस्टइंडीजरोसो12 जुलाई 2023
मुथैया मुरलीधरन36 वर्ष 253 दिन10/190श्रीलंकाबांग्लादेशमीरपुर26 दिसंबर 2008
कीथ मिलर36 वर्ष 206 दिन10/152ऑस्ट्रेलियाइंग्लैंडलॉर्ड्स21 जून 1956
नाथन लियोन36 वर्ष 101 दिन10/108ऑस्ट्रेलियान्यूजीलैंडवेलिंग्टन29 फरवरी 2024
एजाज पटेल36 वर्ष 11 दिन11/160न्यूज़ीलैंडभारतवानखेड़े1 नवंबर 2024
शेन वार्न35 वर्ष 360 दिन12/246ऑस्ट्रेलियाइंग्लैंडओवल8 सितंबर 2005
दिलरुवान परेरा35 वर्ष 355 दिन10/78श्रीलंकादक्षिण अफ्रीकागाले12 जुलाई 2018
रविंद्र जडेजा35 वर्ष 331 दिन10/120भारतन्यूजीलैंडवानखेड़े1 नवंबर 2024
सईद अजमल35 वर्ष 324 दिन11/118पाकिस्तानजिम्बाब्वेहरारे3 सितंबर 2013
मिचेल स्टार्क35 वर्ष 295 दिन10/113ऑस्ट्रेलियाइंग्लैंडपर्थ21 नवंबर 2025
स्कॉट बोलैंड35 वर्ष 267 दिन10/76ऑस्ट्रेलियाभारतसिडनी3 जनवरी 2025
ईरापल्ली प्रसन्ना35 वर्ष 247 दिन11/140भारतन्यूजीलैंडऑकलैंड24 जनवरी 1976

4 खिलाड़ी रन आउट और भारत से आगे निकल गया पाकिस्तान; महिला टी20 वर्ल्ड कप में बना अनचाहा रिकॉर्ड

साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हुए मैच में 2 विकेट से हरा दिया। इस मैच में पाकिस्तान के चार खिलाड़ी रन आउट हुए और भारत का यह रिकॉर्ड टूट गया। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)