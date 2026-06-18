टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में पांच विकेट लेना ही किसी गेंदबाज के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, लेकिन पूरे मैच में 10 विकेट हासिल करना अलग ही स्तर का प्रदर्शन होता है। यह उपलब्धि अक्सर युवा और अपने चरम पर चल रहे गेंदबाजों के नाम जुड़ती है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि अनुभव ने भी इस रिकॉर्ड में बड़ी भूमिका निभाई है।
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक मैच में 10 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज गेंदबाज का रिकॉर्ड अब तक ऑस्ट्रेलिया के हर्बर्ट आयरनमोंगर के नाम दर्ज है। हर्बर्ट आयरनमोंगर ने यह उपलब्धि 49 साल 311 दिन की उम्र में हासिल की थी और करीब 96 साल बाद भी यह रिकॉर्ड अब भी कायम है।
हर्बर्ट आयरनमोंगर ने 12 फरवरी 1932 को मेलबर्न में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में कुल 11 विकेट लिए थे। उनकी गेंदबाजी के आंकड़े 11/24 रहे। उस समय वह उम्र के उस पड़ाव पर थे, जहां ज्यादातर क्रिकेटर खेल से दूर हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी गेंदबाजी से इतिहास रच दिया।
टॉप-5 में 4 गेंदबाज 40 साल के पार
इस सूची में अनुभव का असर साफ दिखाई देता है। टॉप-5 में शामिल 4 गेंदबाजों ने 40 साल की उम्र पार करने के बाद यह उपलब्धि हासिल की। दूसरे नंबर पर भी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्लैरी ग्रिमेट ने 44 साल 65 दिन की उम्र में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 13 विकेट लिए थे। वहीं इंग्लैंड के टिच फ्रीमैन ने 41 साल 71 दिन की उम्र में 12 विकेट लेकर यह उपलब्धि हासिल की। इंग्लैंड के महान गेंदबाज सिडनी बार्न्स भी इस सूची में शामिल हैं। उन्होंने 40 साल 301 दिन की उम्र में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 14 विकेट चटकाए थे।
श्रीलंका के रंगना हेराथ सबसे उम्रदराज 21वीं सदी के खिलाड़ी
21वीं सदी के गेंदबाजों में श्रीलंका के दिग्गज स्पिनर रंगना हेराथ का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने 39 साल 193 दिन की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ 11 विकेट लिए थे। रंगना हेराथ ने सितंबर 1999 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था और नवंबर 2018 में अपना आखिरी मैच खेला था। रंगना हेराथ के बाद ऑस्ट्रेलिया के बॉब हॉलैंड (39 साल 34 दिन) और पाकिस्तान के नोमान अली (39 साल 5 दिन) आते हैं। नोमान अली ने 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल कर इस सूची में जगह बनाई।
टॉप-25 में सिर्फ तीन भारतीय
इस सूची के शीर्ष 25 में भारत के सिर्फ तीन गेंदबाज शामिल हैं। सबसे ऊपर रविचंद्रन अश्विन हैं। रविचंद्रन अश्विन ने 36 साल 298 दिन की उम्र में वेस्टइंडीज के खिलाफ 12 विकेट लिए थे। रविचंद्रन अश्विन ने यह प्रदर्शन जुलाई 2023 में रोसो टेस्ट में किया था। इसके बाद रविंद्र जडेजा हैं। उन्होंने 35 साल 331 दिन की उम्र में न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 10 विकेट लिए थे। सूची में तीसरे भारतीय ईरापल्ली प्रसन्ना हैं। ईरापल्ली प्रसन्ना ने 35 साल 247 दिन की उम्र में न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 विकेट लिए थे।
एक टेस्ट मैच में 10 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज शीर्ष-25 खिलाड़ी
|खिलाड़ी
|आयु
|गेंदबाजी
|टीम
|विपक्ष
|मैदान
|मैच की तारीख
|हर्बर्ट आयरनमोंगर
|49 वर्ष 311 दिन
|11/24
|ऑस्ट्रेलिया
|दक्षिण अफ्रीका
|मेलबर्न
|12 फरवरी 1932
|क्लैरी ग्रिमेट
|44 वर्ष 65 दिन
|13/173
|ऑस्ट्रेलिया
|दक्षिण अफ्रीका
|डरबन
|28 फरवरी 1936
|टिच फ्रीमैन
|41 वर्ष 71 दिन
|12/171
|इंगलैंड
|दक्षिण अफ्रीका
|मैनचेस्टर
|27 जुलाई 1929
|सिडनी बार्न्स
|40 वर्ष 301 दिन
|14/144
|इंगलैंड
|दक्षिण अफ्रीका
|डरबन
|14 फरवरी 1914
|रंगना हेराथ
|39 वर्ष 193 दिन
|11/136
|श्रीलंका
|पाकिस्तान
|अबुधाबी
|28 सितंबर 2017
|बॉब हॉलैंड
|39 वर्ष 34 दिन
|10/174
|ऑस्ट्रेलिया
|न्यूजीलैंड
|सिडनी
|22 नवंबर 1985
|नोमान अली
|39 वर्ष 5 दिन
|10/191
|पाकिस्तान
|दक्षिण अफ्रीका
|लाहौर
|12 अक्टूबर 2025
|जैक व्हाइट
|37 वर्ष 348 दिन
|13/256
|इंगलैंड
|ऑस्ट्रेलिया
|एडिलेड
|1 फरवरी 1929
|चार्ल्स मैरियट
|37 वर्ष 332 दिन
|11/96
|इंगलैंड
|वेस्टइंडीज
|द ओवल
|12 अगस्त 1933
|हाइंस जॉनसन
|37 वर्ष 258 दिन
|10/96
|वेस्टइंडीज
|इंग्लैंड
|किंग्सटन
|27 मार्च 1948
|कर्टनी वाल्श
|37 वर्ष 243 दिन
|10/117
|वेस्टइंडीज
|इंग्लैंड
|लॉर्ड्स
|29 जून 2000
|रिचर्ड हेडली
|37 वर्ष 144 दिन
|10/88
|न्यूज़ीलैंड
|भारत
|वानखेड़े
|24 नवंबर 1988
|कॉलिन मिलर
|36 वर्ष 313 दिन
|10/113
|ऑस्ट्रेलिया
|वेस्टइंडीज
|एडिलेड
|15 दिसंबर 2000
|रविचंद्रन अश्विन
|36 वर्ष 298 दिन
|12/131
|भारत
|वेस्टइंडीज
|रोसो
|12 जुलाई 2023
|मुथैया मुरलीधरन
|36 वर्ष 253 दिन
|10/190
|श्रीलंका
|बांग्लादेश
|मीरपुर
|26 दिसंबर 2008
|कीथ मिलर
|36 वर्ष 206 दिन
|10/152
|ऑस्ट्रेलिया
|इंग्लैंड
|लॉर्ड्स
|21 जून 1956
|नाथन लियोन
|36 वर्ष 101 दिन
|10/108
|ऑस्ट्रेलिया
|न्यूजीलैंड
|वेलिंग्टन
|29 फरवरी 2024
|एजाज पटेल
|36 वर्ष 11 दिन
|11/160
|न्यूज़ीलैंड
|भारत
|वानखेड़े
|1 नवंबर 2024
|शेन वार्न
|35 वर्ष 360 दिन
|12/246
|ऑस्ट्रेलिया
|इंग्लैंड
|ओवल
|8 सितंबर 2005
|दिलरुवान परेरा
|35 वर्ष 355 दिन
|10/78
|श्रीलंका
|दक्षिण अफ्रीका
|गाले
|12 जुलाई 2018
|रविंद्र जडेजा
|35 वर्ष 331 दिन
|10/120
|भारत
|न्यूजीलैंड
|वानखेड़े
|1 नवंबर 2024
|सईद अजमल
|35 वर्ष 324 दिन
|11/118
|पाकिस्तान
|जिम्बाब्वे
|हरारे
|3 सितंबर 2013
|मिचेल स्टार्क
|35 वर्ष 295 दिन
|10/113
|ऑस्ट्रेलिया
|इंग्लैंड
|पर्थ
|21 नवंबर 2025
|स्कॉट बोलैंड
|35 वर्ष 267 दिन
|10/76
|ऑस्ट्रेलिया
|भारत
|सिडनी
|3 जनवरी 2025
|ईरापल्ली प्रसन्ना
|35 वर्ष 247 दिन
|11/140
|भारत
|न्यूजीलैंड
|ऑकलैंड
|24 जनवरी 1976
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