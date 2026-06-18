टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में पांच विकेट लेना ही किसी गेंदबाज के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, लेकिन पूरे मैच में 10 विकेट हासिल करना अलग ही स्तर का प्रदर्शन होता है। यह उपलब्धि अक्सर युवा और अपने चरम पर चल रहे गेंदबाजों के नाम जुड़ती है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि अनुभव ने भी इस रिकॉर्ड में बड़ी भूमिका निभाई है।

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक मैच में 10 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज गेंदबाज का रिकॉर्ड अब तक ऑस्ट्रेलिया के हर्बर्ट आयरनमोंगर के नाम दर्ज है। हर्बर्ट आयरनमोंगर ने यह उपलब्धि 49 साल 311 दिन की उम्र में हासिल की थी और करीब 96 साल बाद भी यह रिकॉर्ड अब भी कायम है।

हर्बर्ट आयरनमोंगर ने 12 फरवरी 1932 को मेलबर्न में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में कुल 11 विकेट लिए थे। उनकी गेंदबाजी के आंकड़े 11/24 रहे। उस समय वह उम्र के उस पड़ाव पर थे, जहां ज्यादातर क्रिकेटर खेल से दूर हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी गेंदबाजी से इतिहास रच दिया।

टॉप-5 में 4 गेंदबाज 40 साल के पार

इस सूची में अनुभव का असर साफ दिखाई देता है। टॉप-5 में शामिल 4 गेंदबाजों ने 40 साल की उम्र पार करने के बाद यह उपलब्धि हासिल की। दूसरे नंबर पर भी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्लैरी ग्रिमेट ने 44 साल 65 दिन की उम्र में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 13 विकेट लिए थे। वहीं इंग्लैंड के टिच फ्रीमैन ने 41 साल 71 दिन की उम्र में 12 विकेट लेकर यह उपलब्धि हासिल की। इंग्लैंड के महान गेंदबाज सिडनी बार्न्स भी इस सूची में शामिल हैं। उन्होंने 40 साल 301 दिन की उम्र में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 14 विकेट चटकाए थे।

श्रीलंका के रंगना हेराथ सबसे उम्रदराज 21वीं सदी के खिलाड़ी

21वीं सदी के गेंदबाजों में श्रीलंका के दिग्गज स्पिनर रंगना हेराथ का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने 39 साल 193 दिन की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ 11 विकेट लिए थे। रंगना हेराथ ने सितंबर 1999 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था और नवंबर 2018 में अपना आखिरी मैच खेला था। रंगना हेराथ के बाद ऑस्ट्रेलिया के बॉब हॉलैंड (39 साल 34 दिन) और पाकिस्तान के नोमान अली (39 साल 5 दिन) आते हैं। नोमान अली ने 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल कर इस सूची में जगह बनाई।

टॉप-25 में सिर्फ तीन भारतीय

इस सूची के शीर्ष 25 में भारत के सिर्फ तीन गेंदबाज शामिल हैं। सबसे ऊपर रविचंद्रन अश्विन हैं। रविचंद्रन अश्विन ने 36 साल 298 दिन की उम्र में वेस्टइंडीज के खिलाफ 12 विकेट लिए थे। रविचंद्रन अश्विन ने यह प्रदर्शन जुलाई 2023 में रोसो टेस्ट में किया था। इसके बाद रविंद्र जडेजा हैं। उन्होंने 35 साल 331 दिन की उम्र में न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 10 विकेट लिए थे। सूची में तीसरे भारतीय ईरापल्ली प्रसन्ना हैं। ईरापल्ली प्रसन्ना ने 35 साल 247 दिन की उम्र में न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 विकेट लिए थे।

एक टेस्ट मैच में 10 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज शीर्ष-25 खिलाड़ी

खिलाड़ी आयु गेंदबाजी टीम विपक्ष मैदान मैच की तारीख हर्बर्ट आयरनमोंगर 49 वर्ष 311 दिन 11/24 ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका मेलबर्न 12 फरवरी 1932 क्लैरी ग्रिमेट 44 वर्ष 65 दिन 13/173 ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका डरबन 28 फरवरी 1936 टिच फ्रीमैन 41 वर्ष 71 दिन 12/171 इंगलैंड दक्षिण अफ्रीका मैनचेस्टर 27 जुलाई 1929 सिडनी बार्न्स 40 वर्ष 301 दिन 14/144 इंगलैंड दक्षिण अफ्रीका डरबन 14 फरवरी 1914 रंगना हेराथ 39 वर्ष 193 दिन 11/136 श्रीलंका पाकिस्तान अबुधाबी 28 सितंबर 2017 बॉब हॉलैंड 39 वर्ष 34 दिन 10/174 ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सिडनी 22 नवंबर 1985 नोमान अली 39 वर्ष 5 दिन 10/191 पाकिस्तान दक्षिण अफ्रीका लाहौर 12 अक्टूबर 2025 जैक व्हाइट 37 वर्ष 348 दिन 13/256 इंगलैंड ऑस्ट्रेलिया एडिलेड 1 फरवरी 1929 चार्ल्स मैरियट 37 वर्ष 332 दिन 11/96 इंगलैंड वेस्टइंडीज द ओवल 12 अगस्त 1933 हाइंस जॉनसन 37 वर्ष 258 दिन 10/96 वेस्टइंडीज इंग्लैंड किंग्सटन 27 मार्च 1948 कर्टनी वाल्श 37 वर्ष 243 दिन 10/117 वेस्टइंडीज इंग्लैंड लॉर्ड्स 29 जून 2000 रिचर्ड हेडली 37 वर्ष 144 दिन 10/88 न्यूज़ीलैंड भारत वानखेड़े 24 नवंबर 1988 कॉलिन मिलर 36 वर्ष 313 दिन 10/113 ऑस्ट्रेलिया वेस्टइंडीज एडिलेड 15 दिसंबर 2000 रविचंद्रन अश्विन 36 वर्ष 298 दिन 12/131 भारत वेस्टइंडीज रोसो 12 जुलाई 2023 मुथैया मुरलीधरन 36 वर्ष 253 दिन 10/190 श्रीलंका बांग्लादेश मीरपुर 26 दिसंबर 2008 कीथ मिलर 36 वर्ष 206 दिन 10/152 ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड लॉर्ड्स 21 जून 1956 नाथन लियोन 36 वर्ष 101 दिन 10/108 ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वेलिंग्टन 29 फरवरी 2024 एजाज पटेल 36 वर्ष 11 दिन 11/160 न्यूज़ीलैंड भारत वानखेड़े 1 नवंबर 2024 शेन वार्न 35 वर्ष 360 दिन 12/246 ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ओवल 8 सितंबर 2005 दिलरुवान परेरा 35 वर्ष 355 दिन 10/78 श्रीलंका दक्षिण अफ्रीका गाले 12 जुलाई 2018 रविंद्र जडेजा 35 वर्ष 331 दिन 10/120 भारत न्यूजीलैंड वानखेड़े 1 नवंबर 2024 सईद अजमल 35 वर्ष 324 दिन 11/118 पाकिस्तान जिम्बाब्वे हरारे 3 सितंबर 2013 मिचेल स्टार्क 35 वर्ष 295 दिन 10/113 ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड पर्थ 21 नवंबर 2025 स्कॉट बोलैंड 35 वर्ष 267 दिन 10/76 ऑस्ट्रेलिया भारत सिडनी 3 जनवरी 2025 ईरापल्ली प्रसन्ना 35 वर्ष 247 दिन 11/140 भारत न्यूजीलैंड ऑकलैंड 24 जनवरी 1976

साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हुए मैच में 2 विकेट से हरा दिया। इस मैच में पाकिस्तान के चार खिलाड़ी रन आउट हुए और भारत का यह रिकॉर्ड टूट गया। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)



