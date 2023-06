हॉकी के बाद अब फुटबॉल को बढ़ाने में जुटे नवीन बाबू, ओडिशा सरकार इंटरकॉन्टिनेंटल कप में जीतने वाली टीम को देगी 1 करोड़

Odisha Chief Minister Naveen Patnaik Promote Sports: अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे ने टूर्नामेंट के सफल आयोजन के लिए ओडिशा सरकार को धन्यवाद दिया।

भारत ने 18 जून 2023 को भुवनेश्वर में लेबनान को 2-0 से हराकर इंटरकांटिनेंटल कप जीता। भारतीय फुटबॉल टीम पांच साल में दूसरी बार चैंपियन बनी है। (सोर्स- ट्विटर/@sports_odisha)

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का खेलों के प्रति लगाव जगजाहिर है। भारतीय हॉकी टीम के विश्व स्तर पर सुधरे प्रदर्शन के पीछे कहीं न कहीं नवीन पटनायक का भी हाथ माना जाता है। नवीन पटनायक हॉकी के साथ अब भारतीय फुटबॉल को भी आगे बढ़ाने में जुट गए हैं। भारतीय फुटबॉल टीम ने 18 जून 2023 को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में लेबनान को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता। भारत की ओर से कप्तान सुनील छेत्री और लल्लिंजुआला छांगते ने गोल किए। अपने करियर के अंतिम दौर से गुजर रहे 38 साल के सुनील छेत्री ने 46वें मिनट में गोल कर भारत को बढ़त दिलाई। सुनील छेत्री का यह 87वां अंतरराष्ट्रीय गोल है। वह सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले एक्टिव फुटबॉलर्स की सूची में तीसरे स्थान पर हैं। लल्लिंजुआला छांगते ने 66वें मिनट में टीम की बढ़त दोगुनी की थी। इसके बाद नवीन बाबू के नाम से प्रसिद्ध ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक घोषणा की, जिसने देश के लाखों फुटबॉल प्रेमियों का दिल जीत लिया। नवीन पटनायक ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप खिताब जीतने वाली भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम को एक करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार देने का ऐलान किया। इंटरकॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी करना हमारे गौरव की बात: नवीन पटनायक नवीन पटनायक ने समापन समारोह के दौरान कहा, ‘प्रतिष्ठित इंटरकॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी करना हमारे राज्य के लिए बेहद गौरव की बात है।’ अपनी बात जारी रखते हुए नवीन पटनायक ने कहा, ‘कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच जीत के लिए भारत को बधाई। हमारा इरादा ओडिशा में और अधिक फुटबॉल प्रतियोगिताओं की मेजबानी का है जिससे कि ओडिशा और भारत में खेल की प्रगति में मदद कर सकें।’ Also Read Intercontinental Cup: भारत ने जीता इंटरकांटिनेंटल कप, Final में लेबनान को 2-0 से हराया; 5 साल में दूसरी बार चैंपियन बना अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के अध्यक्ष कल्याण चौबे ने टूर्नामेंट के सफल आयोजन के लिए ओडिशा सरकार को धन्यवाद दिया। कल्याण चौबे ने कहा, ‘हम इंटरकॉन्टिनेंटल कप के लिए इससे बेहतर स्थल और अंत की उम्मीद नहीं कर सकते थे। मैं टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली टीमों को सभी तरह का समर्थन और आतिथ्य प्रदान करने तथा एक शानदार टूर्नामेंट की मेजबानी करने के लिए ओडिशा सरकार को धन्यवाद देता हूं।’

