राहुल द्रविड़ के साथ वर्ल्ड कप खेले पूर्व खिलाड़ी की टीम इंडिया को सलाह, नंबर 4 के लिए इस विकेटकीपर को बताया सही विकल्प

वर्ल्ड कप के लिए मध्यक्रम में जगह बनाने की कोशिश में लगे संजू सैमसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी वनडे में मुश्किल परिस्थितियों में मजबूत दावा पेश किया।

भारतीय वनडे क्रिकेट टीम के खिलाड़ी (सोर्स-एपी फोटो)

पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का मानना है टीम इंडिया को अक्टूबर-नवंबर में घरेलू सरजमीं में होने वाले वनडे विश्व कप में संजू सैमसन को मौका देना चाहिए। उनका कहना है कि सैमसन मध्यक्रम में खेलने के लिए पूरी तरह से फिट बैठते हैं। टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ के साथ 2003 वर्ल्ड कप खेल चुके कैफ का मानना है कि टीम इंडिया को नंबर 4 पर ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है जो बाएं हाथ की स्पिन और लेग स्पिन अच्छा खेल सके। उनका मानना है कि संजू सैमसन ऐसा कर सकते हैं सैमसन ने तारोबा में वेस्टइंडीज के खिलाफ निर्णायक तीसरे वनडे में दबाव भरे हालात में अर्धशतक जड़ा। सूर्यकुमार यादव के साथ मध्यक्रम में जगह बनाने की कोशिश में लगे सैमसन ने मुश्किल परिस्थितियों में मजबूत दावा पेश किया। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की चोटों के कारण अनुपस्थिति से सैमसन और सूर्यकुमार जैसे खिलाड़ियों को मौके मिले। सूर्यकुमार वेस्टइंडीज में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके। संजू ने चौथे या पांचवें स्थान पर प्रभावशाली पारी खेली मध्यक्रम में भारतीय बल्लेबाजी धीमी हो गई और कैफ को लगता है कि सैमसन इस परेशानी का हल निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मैं सैमसन से काफी प्रभावित हूं। उन्होंने चौथे या पांचवें स्थान पर प्रभावशाली पारी खेली। उन्होंने बीते समय में ऐसा किया है।’’ वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में संजू सैमसन 2 मैच खेले, लेकिन उन्होंने विकेटकीपिंग नहीं की। इशान किशन और संजू सैमसन के बीच टक्कर इशान किशन बतौर ओपनर खेले और 3 अर्धशतक जड़कर प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। उन्होंने विकेटकीपिंग भी की। केएल राहुल की अनुपस्थिति में टीम इंडिया उन्हें बतौर विकेटकीपर तरजीह दे रही है, लेकिन वह मिडिल ऑर्डर में नहीं खेले हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में नंबर 4 पर सूर्यकुमार और अक्षर पटेल को भी आजमाया गया। ऐसी खबरें हैं कि सूर्यकुमार को वनडे में नंबर 6 पर खिलाया जाएगा। ऐसे में केएल राहुल और श्रेयस के न रहने पर इशान किशन और संजू सैमसन में से किसी एक को इस पोजिशन पर खेलने का मौका मिलेगा। Also Read World Cup:ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज तक फिट हो जाएंगे केएल राहुल! श्रेयस अय्यर नहीं खेल पाएंगे वर्ल्ड कप? संजू सैमसन नंबर 4 या 5 के लिए फिट मोहम्मद कैफ नंबर 4 या 5 पर इशान किशन और अक्षर पटेल को खिलाने के पक्ष में नहीं हैं। उनका मानना है कि संजू इसके लिए उपयुक्त हैं। उन्होंने कहा, ‘‘यह अच्छा विचार नहीं है। आपको ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो बाएं हाथ की स्पिन और लेग स्पिन खेल सके। सैमसन ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने तीसरे वनडे में दबाव में पारी खेली और वह विश्व कप के लिए तैयार हैं। ’’

