ODI World Cup 2023: अफगानिस्तान ने फंसाया पेंच; साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और वेस्टइंडीज का आयरलैंड बिगाड़ सकता है खेल

ODI World Cup Direct Qualification Scenario: टूर्नामेंट के लिए केवल 8 टीमें डायरेक्ट क्वालिफाई कर सकती हैं, ऐसे में श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज में से कोई एक ही क्वलिफाई कर सकेगा।

World Cup 2023: श्रीलंका के खिलाफ दूसरा वनडे बेनतीजा रहने के बाद अफगानिस्तान ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई कर लिया। (फोटो- एपी)

