World Cup 2023: हार्दिक पंड्या से छीनी जाएगी टीम इंडिया की उप-कप्तानी? जसप्रीत बुमराह की वापसी ने बदले समीकरण

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 11 महीने बाद आयरलैंड दौरे के साथ टीम इंडिया में वापसी की है।

जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या (सोर्स-एपी फोटो)

