रोहित शर्मा और विराट कोहली भारतीय क्रिकेट के उस दौर के दो सबसे बड़े नाम हैं, जिन्होंने लंबे समय तक टीम इंडिया की बल्लेबाजी की कमान संभाली। दोनों ने साथ में कई यादगार मुकाबले खेले और भारतीय क्रिकेट के उतार-चढ़ाव को करीब से देखा। अब श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले दोनों फिर एक साथ नजर आए, लेकिन इस बार अंदाज थोड़ा अलग था।

स्टारस्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल की वायरल क्लिप में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टीम इंडिया के साथ अपने सफर से जुड़ी यादें साझा कीं। दोनों ने अपने गंभीर क्रिकेटिंग व्यक्तित्व से इतर मजाकिया अंदाज भी दिखाया। बातचीत के दौरान उन्होंने टीम के कुछ मौजूदा खिलाड़ियों की खास अंदाज वाली सेलिब्रेशन की नकल की।

राहुल, जडेजा, गिल के अंदाज की नकल

45 सेकंड की यह वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है। महज चार घंटे के भीतर ही इस पर 47 हजार से ज्यादा व्यूज आ चुके थे। वीडियो क्लिप में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने केएल राहुल और रविंद्र जडेजा के चर्चित सेलिब्रेशन को अपने अंदाज में दोहराया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल के अंदाज को भी दोनों ने मजाकिया तरीके से पेश किया। इस दौरान दोनों की आपसी सहजता और मैदान से बाहर की दोस्ताना केमिस्ट्री देखने को मिली।

यह पल इसलिए भी खास रहा, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भारतीय क्रिकेट के साथ अपने लंबे सफर में कई पीढ़ियों के खिलाड़ियों को आते-जाते देखा है। अब टीम इंडिया की कमान नई पीढ़ी के हाथों में है और शुभमन गिल उसके प्रमुख चेहरों में शामिल हैं।

नजर 2027 विश्व कप पर

मजाक और पुरानी यादों के बीच बातचीत भारतीय क्रिकेट के अगले बड़े लक्ष्य तक भी पहुंची। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज से शुरू होने वाला यह दौर 2027 में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा।

टीम इंडिया के लिए आने वाला साल नए संयोजन, खिलाड़ियों की भूमिका और बड़े टूर्नामेंट की तैयारी के लिहाज से अहम रहने वाला है। ऐसे में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी और उनका अनुभव भी भारतीय क्रिकेट की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है।

वीडियो क्लिप का अंतिम भाग इसी भावना को सामने लाता है। राष्ट्रीय टीम के लिए बड़े मुकाबलों और बड़े लक्ष्य के बीच क्रिकेट का रोमांच भी बरकरार है। रोहित शर्मा और विराट कोहली की बातचीत इसी अंदाज में एक लाइन पर आकर ठहरती है, देश का सवाल है, मजा तो आएगा।

श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज

भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज 13 से 19 दिसंबर के बीच खेली जाएगी। क्रिकेट प्रशंसक इस सीरीज के सभी मुकाबलों का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख पाएंगे। मुकाबलों की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर उपलब्ध होगी।

यह सीरीज भारतीय टीम के लिए अगले बड़े वनडे वर्ल्ड कप लक्ष्य की दिशा में एक और कदम होगी। वहीं, रोहित शर्मा और विराट कोहली की एक साथ नजर आई यह झलक प्रशंसकों के लिए क्रिकेट से इतर भी खास आकर्षण है।