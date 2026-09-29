वनडे वर्ल्ड कप का 14वां एडिशन बस एक साल दूर है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाला यह वर्ल्ड कप 2003 के एडिशन के 24 साल बाद अफ्रीकी धरती पर खेला जाएगा। इसका ऑफिशियल शेड्यूल 1 अक्टूबर को घोषित होगा। 14 टीमों वाले इस टूर्नामेंट के लिए 10 टीमें सीधे क्वालिफाई करेंगी। 4 टीमें क्वालिफायर खेलकर क्रिकेट के इस महाकुंभ का हिस्सा बनेंगी। साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे को होस्ट होने के कारण सीधे जगह मिल गई।

आईसीसी का फुल मेंबर सदस्य न होने के कारण नामीबिया को मेजबान होने के बाद क्वालिफायर खेलना होगा। बाकी आठ टीमों को 30 सितंबर 2026 तक की वनडे रैंकिंग के आधार पर सीधे क्वालिफिकेशन मिलेगा। अभी भारत रैंकिग में सबसे ऊपर है। दो बार की चैंपियन वेस्टइंडीज और आयरलैंड को सीधे जगह नहीं मिल पाएगी। ये दोनों फुल-मेंबर टीमें 2027 की शुरुआत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आठ अन्य टीमों के साथ हिस्सा लेंगी। इनमें से चार टीमें वर्ल्ड कप के लिए आगे बढ़ेंगी। आइए जानते हैं कौन-कौन सी टीमों ने सीधे क्वालिफाई किया है और किसे क्वालिफायर खेलना होगा?

वनडे वर्ल्ड कप 2027: डायरेक्ट क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन का तरीका कब हुए क्वालिफाई क्वालिफाई हो चुकी टीमें मेजबान 16 नवंबर 2021 साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे वनडे टीम रैकिंग (मेजबान टीमों को छोड़कर)

(शीर्ष-8 टीमें) 30 सितंबर 2026 अफ़गानिस्तान ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश इंग्लैंड भारत न्यूजीलैंड पाकिस्तान श्रीलंका

वनडे वर्ल्ड कप 2027 का फॉर्मेट

जुलाई 2026 में आईसीसी ने पुरुषों के वनडे वर्ल्ड कप में बड़े बदलावों को मंजूरी दी। टूर्नामेंट में अब तीन चरणों वाला नया फॉर्मेट अपनाया जाएगा। इसके तहत टूर्नामेंट की शुरुआत एक नई ‘सुपर सीरीज’ से होगी, जिसमें क्वालिफिकेशन में 12वें, 13वें और 14वें स्थान पर रहने वाली टीमें हिस्सा लेंगी। ये तीनों टीमें राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में खेलेंगी और सिर्फ विजेता टीम ही अगले चरण में पहुंचेगी। इसके बाद सफल टीम दूसरे चरण में बाकी 11 क्वालिफाइड देशों के साथ जुड़ेगी, जहां छह-छह टीमों के दो ग्रुप 30 मैच खेलेंगे।

सुपर 7 चरण

हर ग्रुप की टॉप तीन टीमें और दोनों ग्रुप में अगली सबसे अच्छी रैंकिंग वाली टीम नए शुरू किए गए सुपर 7 चरण के लिए क्वालिफाई करेंगी। ‘सुपर 7’ में क्वालिफाई करने वाली सभी सात टीमें एक-दूसरे के खिलाफ सिंगल राउंड-रॉबिन लीग में खेलेंगी। इसमें कुल 21 मैच होंगे। टॉप चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, जहां पहले स्थान पर रहने वाली टीम का मुकाबला चौथे स्थान वाली टीम से। दूसरे स्थान वाली टीम का मुक़ाबला तीसरे स्थान वाली टीम से होगा। जीतने वाली टीमें फाइनल में पहुंचेंगी।

वर्ल्ड कप 2027 का काउंटडाउन शुरू

वनडे वर्ल्ड कप 2027 की शुरुआत 2 अक्टूबर को हो सकती है। 21 नवंबर को फाइनल खेला जा सकता है। 8 टीमें सीधे क्वालिफाई कर सकती हैं। पूरी खबर पढ़ें।