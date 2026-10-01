ODI World Cup 2027 Full Schedule: आईसीसी द्वारा साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप 2027 के शेड्यूल का ऐलान 1 अक्टूबर 2026 (गुरुवार) को किया गया है। टूर्नामेंट की शुरुआत 2 अक्टूबर 2026 से होगी और फाइनल मुकाबला 21 नवंबर 2026 को जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी। भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है।
टीम इंडिया अपना पहला मैच 7 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केपटाउन में खेलेगी। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच वनडे वर्ल्ड कप 2027 का हाईवोल्टेज मुकाबला 10 अक्टूबर 2026 को जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। इसके बाद भारतीय टीम तीसरा मैच 14 अक्टूबर को अफगानिस्तान, 17 अक्टूबर को क्वालिफायर A और 24 अक्टूबर को जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगी। इसके बाद सुपर 7 राउंड शुरू होगा।
वर्ल्ड कप 2027 के दूसरे राउंड के लिए दोनों ग्रुप
ग्रुप ए: अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, क्वालिफायर A
ग्रुप बी: बांग्लादेश, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, क्वालिफायर B
यहां देखें वर्ल्ड कप 2027 का पूरा शेड्यूल
|तारीख
|टीम 1
|टीम 2
|चरण
|ग्रुप
|स्थान
|शनिवार, 2 अक्टूबर
|QF1
|QF3
|राउंड 1 (सुपर सीरीज)
|–
|विंडहोक (Windhoek)
|सोमवार, 4 अक्टूबर
|QF1
|QF2
|राउंड 1 (सुपर सीरीज)
|–
|विंडहोक (Windhoek)
|बुधवार, 6 अक्टूबर
|QF2
|QF3
|राउंड 1 (सुपर सीरीज)
|–
|विंडहोक (Windhoek)
|गुरुवार, 7 अक्टूबर
|भारत
|ऑस्ट्रेलिया
|राउंड 2
|ग्रुप A
|केप टाउन (Cape Town)
|शुक्रवार, 8 अक्टूबर
|पाकिस्तान
|अफगानिस्तान
|राउंड 2
|ग्रुप A
|श्वाणे / प्रिटोरिया (Tshwane)
|शुक्रवार, 8 अक्टूबर
|इंग्लैंड
|बांग्लादेश
|राउंड 2
|ग्रुप B
|विंडहोक (Windhoek)
|शनिवार, 9 अक्टूबर
|जिम्बाब्वे
|क्वालिफायर A
|राउंड 2
|ग्रुप A
|बुलावेयो (Bulawayo)
|शनिवार, 9 अक्टूबर
|दक्षिण अफ्रीका
|न्यूजीलैंड
|राउंड 2
|ग्रुप B
|केप टाउन (Cape Town)
|रविवार, 10 अक्टूबर
|भारत
|पाकिस्तान
|राउंड 2
|ग्रुप A
|जोहान्सबर्ग (Johannesburg)
|रविवार, 10 अक्टूबर
|श्रीलंका
|क्वालिफायर B
|राउंड 2
|ग्रुप B
|विंडहोक (Windhoek)
|सोमवार, 11 अक्टूबर
|जिम्बाब्वे
|अफगानिस्तान
|राउंड 2
|ग्रुप A
|बुलावेयो (Bulawayo)
|मंगलवार, 12 अक्टूबर
|ऑस्ट्रेलिया
|क्वालिफायर A
|राउंड 2
|ग्रुप A
|पार्ल (Paarl)
|मंगलवार, 12 अक्टूबर
|न्यूजीलैंड
|बांग्लादेश
|राउंड 2
|ग्रुप B
|कुगोम्पो सिटी (KuGompo City)
|बुधवार, 13 अक्टूबर
|इंग्लैंड
|श्रीलंका
|राउंड 2
|ग्रुप B
|विंडहोक (Windhoek)
|बुधवार, 13 अक्टूबर
|दक्षिण अफ्रीका
|क्वालिफायर B
|राउंड 2
|ग्रुप B
|पार्ल (Paarl)
|गुरुवार, 14 अक्टूबर
|भारत
|अफगानिस्तान
|राउंड 2
|ग्रुप A
|श्वाणे (Tshwane)
|शुक्रवार, 15 अक्टूबर
|पाकिस्तान
|क्वालिफायर A
|राउंड 2
|ग्रुप A
|ब्लोमफोंटेन (Bloemfontein)
|शुक्रवार, 15 अक्टूबर
|जिम्बाब्वे
|ऑस्ट्रेलिया
|राउंड 2
|ग्रुप A
|हरारे (Harare)
|शनिवार, 16 अक्टूबर
|श्रीलंका
|बांग्लादेश
|राउंड 2
|ग्रुप B
|डरबन (Durban)
|शनिवार, 16 अक्टूबर
|दक्षिण अफ्रीका
|इंग्लैंड
|राउंड 2
|ग्रुप B
|गकेबरहा (Gqeberha)
|रविवार, 17 अक्टूबर
|भारत
|क्वालिफायर A
|राउंड 2
|ग्रुप A
|ब्लोमफोंटेन (Bloemfontein)
|रविवार, 17 अक्टूबर
|न्यूजीलैंड
|क्वालिफायर B
|राउंड 2
|ग्रुप B
|हरारे (Harare)
|सोमवार, 18 अक्टूबर
|ऑस्ट्रेलिया
|अफगानिस्तान
|राउंड 2
|ग्रुप A
|कुगोम्पो सिटी (KuGompo City)
|मंगलवार, 19 अक्टूबर
|जिम्बाब्वे
|पाकिस्तान
|राउंड 2
|ग्रुप A
|हरारे (Harare)
|मंगलवार, 19 अक्टूबर
|दक्षिण अफ्रीका
|बांग्लादेश
|राउंड 2
|ग्रुप B
|डरबन (Durban)
|बुधवार, 20 अक्टूबर
|न्यूजीलैंड
|श्रीलंका
|राउंड 2
|ग्रुप B
|जोहान्सबर्ग (Johannesburg)
|बुधवार, 20 अक्टूबर
|इंग्लैंड
|क्वालिफायर B
|राउंड 2
|ग्रुप B
|हरारे (Harare)
|गुरुवार, 21 अक्टूबर
|अफगानिस्तान
|क्वालिफायर A
|राउंड 2
|ग्रुप A
|कुगोम्पो सिटी (KuGompo City)
|शुक्रवार, 22 अक्टूबर
|ऑस्ट्रेलिया
|पाकिस्तान
|राउंड 2
|ग्रुप A
|पार्ल (Paarl)
|शुक्रवार, 22 अक्टूबर
|दक्षिण अफ्रीका
|श्रीलंका
|राउंड 2
|ग्रुप B
|जोहान्सबर्ग (Johannesburg)
|शनिवार, 23 अक्टूबर
|इंग्लैंड
|न्यूजीलैंड
|राउंड 2
|ग्रुप B
|गकेबरहा (Gqeberha)
|शनिवार, 23 अक्टूबर
|बांग्लादेश
|क्वालिफायर B
|राउंड 2
|ग्रुप B
|श्वाणे (Tshwane)
|रविवार, 24 अक्टूबर
|जिम्बाब्वे
|भारत
|राउंड 2
|ग्रुप A
|विक्टोरिया फॉल्स (Victoria Falls)
|सोमवार, 25 अक्टूबर
|A2
|B3
|सुपर 7
|जोहान्सबर्ग (Johannesburg)
|मंगलवार, 26 अक्टूबर
|B1
|A3
|सुपर 7
|गकेबरहा (Gqeberha)
|बुधवार, 27 अक्टूबर
|B2
|AB4
|सुपर 7
|श्वाणे (Tshwane)
|गुरुवार, 28 अक्टूबर
|A1
|A2
|सुपर 7
|विक्टोरिया फॉल्स (Victoria Falls)
|शुक्रवार, 29 अक्टूबर
|B1
|B3
|सुपर 7
|कुगोम्पो सिटी (KuGompo City)
|शनिवार, 30 अक्टूबर
|A3
|AB4
|सुपर 7
|विक्टोरिया फॉल्स (Victoria Falls)
|रविवार, 31 अक्टूबर
|B2
|A1
|सुपर 7
|जोहान्सबर्ग (Johannesburg)
|सोमवार, 1 नवंबर
|A2
|B1
|सुपर 7
|विक्टोरिया फॉल्स (Victoria Falls)
|मंगलवार, 2 नवंबर
|B3
|AB4
|सुपर 7
|केप टाउन (Cape Town)
|बुधवार, 3 नवंबर
|B2
|A3
|सुपर 7
|डरबन (Durban)
|गुरुवार, 4 नवंबर
|A1
|B1
|सुपर 7
|पार्ल (Paarl)
|शुक्रवार, 5 नवंबर
|A2
|AB4
|सुपर 7
|डरबन (Durban)
|शनिवार, 6 नवंबर
|B2
|B3
|सुपर 7
|ब्लोमफोंटेन (Bloemfontein)
|रविवार, 7 नवंबर
|A1
|A3
|सुपर 7
|केप टाउन (Cape Town)
|सोमवार, 8 नवंबर
|B1
|AB4
|सुपर 7
|डरबन (Durban)
|मंगलवार, 9 नवंबर
|B2
|A2
|सुपर 7
|गकेबरहा (Gqeberha)
|बुधवार, 10 नवंबर
|A3
|B3
|सुपर 7
|ब्लोमफोंटेन (Bloemfontein)
|गुरुवार, 11 नवंबर
|A1
|AB4
|सुपर 7
|गकेबरहा (Gqeberha)
|शुक्रवार, 12 नवंबर
|B2
|B1
|सुपर 7
|केप टाउन (Cape Town)
|शनिवार, 13 नवंबर
|A2
|A3
|सुपर 7
|ब्लोमफोंटेन (Bloemfontein)
|रविवार, 14 नवंबर
|A1
|B3
|सुपर 7
|डरबन (Durban)
(नोट: 25 अक्टूबर से सुपर 7 स्टेज की शुरुआत होगी;
A1, A2, A3 ग्रुप A से सुपर 7 में क्वालिफाई करने वाली टीमें होंगी और ऐसे ही B1, B2, B3 ग्रुप B से)
नॉकआउट चरण का शेड्यूल
|तारीख
|मैच
|स्थान
|बुधवार, 17 नवंबर
|सेमीफाइनल 1 (SEMI FINAL 1)
|केप टाउन (Cape Town)
|गुरुवार, 18 नवंबर
|सेमीफाइनल 2 (SEMI FINAL 2)
|श्वाणे (Tshwane)
|रविवार, 21 नवंबर
|फाइनल (FINAL)
|जोहान्सबर्ग (Johannesburg)
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20 साल बाद साउथ अफ्रीका में होगा वर्ल्ड कप
20 साल बाद साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप की वापसी हुई है। 2003 में आखिरी बार साउथ अफ्रीका वनडे वर्ल्ड कप हुआ था। वहीं 2007 में टी20 वर्ल्ड कप भी साउथ अफ्रीका में हुआ था। 2003 वनडे वर्ल्ड कप में भारत उपविजेता था और 2007 टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम चैंपियन बनी थी। 12 अलग-अलग वेन्यू पर इस वर्ल्ड कप के 57 मुकाबले खेले जाएंगे।
साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग, सेंचुरियन, डरबन, गकेबरहा, कुगोम्पो सिटी, केपटाउन, पार्ल और ब्लोमफोंटेन में 2027 वर्ल्ड कप के ज्यादातर मैच होंगे। जिम्बाब्वे में हरारे, बुलावायो और विक्टोरिया फॉल्स में मुकाबले खेले जाएंगे और नामीबिया में विंडहोक मैदान वर्ल्ड कप मैचों की मेजबानी करेगा। पहले राउंड में 12वें, 13वें और 14वें स्थान की टीमें राउंड-रॉबिन ‘सुपर सीरीज’ खेलेंगी। विजेता टीम अगले दौर में पहुंचेगी।
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