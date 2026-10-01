ODI World Cup 2027 Full Schedule: आईसीसी द्वारा साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप 2027 के शेड्यूल का ऐलान 1 अक्टूबर 2026 (गुरुवार) को किया गया है। टूर्नामेंट की शुरुआत 2 अक्टूबर 2026 से होगी और फाइनल मुकाबला 21 नवंबर 2026 को जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी। भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है।

टीम इंडिया अपना पहला मैच 7 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केपटाउन में खेलेगी। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच वनडे वर्ल्ड कप 2027 का हाईवोल्टेज मुकाबला 10 अक्टूबर 2026 को जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। इसके बाद भारतीय टीम तीसरा मैच 14 अक्टूबर को अफगानिस्तान, 17 अक्टूबर को क्वालिफायर A और 24 अक्टूबर को जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगी। इसके बाद सुपर 7 राउंड शुरू होगा।

वर्ल्ड कप 2027 के दूसरे राउंड के लिए दोनों ग्रुप

ग्रुप ए: अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, क्वालिफायर A

ग्रुप बी: बांग्लादेश, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, क्वालिफायर B

यहां देखें वर्ल्ड कप 2027 का पूरा शेड्यूल

तारीखटीम 1टीम 2चरणग्रुपस्थान
शनिवार, 2 अक्टूबरQF1QF3राउंड 1 (सुपर सीरीज)विंडहोक (Windhoek)
सोमवार, 4 अक्टूबरQF1QF2राउंड 1 (सुपर सीरीज)विंडहोक (Windhoek)
बुधवार, 6 अक्टूबरQF2QF3राउंड 1 (सुपर सीरीज)विंडहोक (Windhoek)
गुरुवार, 7 अक्टूबरभारत ऑस्ट्रेलिया राउंड 2ग्रुप Aकेप टाउन (Cape Town)
शुक्रवार, 8 अक्टूबरपाकिस्तानअफगानिस्तान राउंड 2ग्रुप Aश्वाणे / प्रिटोरिया (Tshwane)
शुक्रवार, 8 अक्टूबरइंग्लैंड बांग्लादेश राउंड 2ग्रुप Bविंडहोक (Windhoek)
शनिवार, 9 अक्टूबरजिम्बाब्वेक्वालिफायर A राउंड 2ग्रुप Aबुलावेयो (Bulawayo)
शनिवार, 9 अक्टूबरदक्षिण अफ्रीका न्यूजीलैंड राउंड 2ग्रुप Bकेप टाउन (Cape Town)
रविवार, 10 अक्टूबरभारतपाकिस्तान राउंड 2ग्रुप Aजोहान्सबर्ग (Johannesburg)
रविवार, 10 अक्टूबरश्रीलंका क्वालिफायर B राउंड 2ग्रुप Bविंडहोक (Windhoek)
सोमवार, 11 अक्टूबरजिम्बाब्वे अफगानिस्तान राउंड 2ग्रुप Aबुलावेयो (Bulawayo)
मंगलवार, 12 अक्टूबरऑस्ट्रेलिया क्वालिफायर A राउंड 2ग्रुप Aपार्ल (Paarl)
मंगलवार, 12 अक्टूबरन्यूजीलैंड बांग्लादेश राउंड 2ग्रुप Bकुगोम्पो सिटी (KuGompo City)
बुधवार, 13 अक्टूबरइंग्लैंड श्रीलंका राउंड 2ग्रुप Bविंडहोक (Windhoek)
बुधवार, 13 अक्टूबरदक्षिण अफ्रीका क्वालिफायर B राउंड 2ग्रुप Bपार्ल (Paarl)
गुरुवार, 14 अक्टूबरभारत अफगानिस्तान राउंड 2ग्रुप Aश्वाणे (Tshwane)
शुक्रवार, 15 अक्टूबरपाकिस्तान क्वालिफायर Aराउंड 2ग्रुप Aब्लोमफोंटेन (Bloemfontein)
शुक्रवार, 15 अक्टूबरजिम्बाब्वेऑस्ट्रेलिया राउंड 2ग्रुप Aहरारे (Harare)
शनिवार, 16 अक्टूबरश्रीलंकाबांग्लादेश राउंड 2ग्रुप Bडरबन (Durban)
शनिवार, 16 अक्टूबरदक्षिण अफ्रीका इंग्लैंड राउंड 2ग्रुप Bगकेबरहा (Gqeberha)
रविवार, 17 अक्टूबरभारत क्वालिफायर A राउंड 2ग्रुप Aब्लोमफोंटेन (Bloemfontein)
रविवार, 17 अक्टूबरन्यूजीलैंड क्वालिफायर B राउंड 2ग्रुप Bहरारे (Harare)
सोमवार, 18 अक्टूबरऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान राउंड 2ग्रुप Aकुगोम्पो सिटी (KuGompo City)
मंगलवार, 19 अक्टूबरजिम्बाब्वेपाकिस्तान राउंड 2ग्रुप Aहरारे (Harare)
मंगलवार, 19 अक्टूबरदक्षिण अफ्रीका बांग्लादेश राउंड 2ग्रुप Bडरबन (Durban)
बुधवार, 20 अक्टूबरन्यूजीलैंड श्रीलंका राउंड 2ग्रुप Bजोहान्सबर्ग (Johannesburg)
बुधवार, 20 अक्टूबरइंग्लैंडक्वालिफायर B राउंड 2ग्रुप Bहरारे (Harare)
गुरुवार, 21 अक्टूबरअफगानिस्तान क्वालिफायर A राउंड 2ग्रुप Aकुगोम्पो सिटी (KuGompo City)
शुक्रवार, 22 अक्टूबरऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान राउंड 2ग्रुप Aपार्ल (Paarl)
शुक्रवार, 22 अक्टूबरदक्षिण अफ्रीका श्रीलंकाराउंड 2ग्रुप Bजोहान्सबर्ग (Johannesburg)
शनिवार, 23 अक्टूबरइंग्लैंडन्यूजीलैंड राउंड 2ग्रुप Bगकेबरहा (Gqeberha)
शनिवार, 23 अक्टूबरबांग्लादेशक्वालिफायर B राउंड 2ग्रुप Bश्वाणे (Tshwane)
रविवार, 24 अक्टूबरजिम्बाब्वे भारतराउंड 2ग्रुप Aविक्टोरिया फॉल्स (Victoria Falls)
सोमवार, 25 अक्टूबरA2B3सुपर 7जोहान्सबर्ग (Johannesburg)
मंगलवार, 26 अक्टूबरB1A3सुपर 7गकेबरहा (Gqeberha)
बुधवार, 27 अक्टूबरB2AB4सुपर 7श्वाणे (Tshwane)
गुरुवार, 28 अक्टूबरA1A2सुपर 7विक्टोरिया फॉल्स (Victoria Falls)
शुक्रवार, 29 अक्टूबरB1B3सुपर 7कुगोम्पो सिटी (KuGompo City)
शनिवार, 30 अक्टूबरA3AB4सुपर 7विक्टोरिया फॉल्स (Victoria Falls)
रविवार, 31 अक्टूबरB2A1सुपर 7जोहान्सबर्ग (Johannesburg)
सोमवार, 1 नवंबरA2B1सुपर 7विक्टोरिया फॉल्स (Victoria Falls)
मंगलवार, 2 नवंबरB3AB4सुपर 7केप टाउन (Cape Town)
बुधवार, 3 नवंबरB2A3सुपर 7डरबन (Durban)
गुरुवार, 4 नवंबरA1B1सुपर 7पार्ल (Paarl)
शुक्रवार, 5 नवंबरA2AB4सुपर 7डरबन (Durban)
शनिवार, 6 नवंबरB2B3सुपर 7ब्लोमफोंटेन (Bloemfontein)
रविवार, 7 नवंबरA1A3सुपर 7केप टाउन (Cape Town)
सोमवार, 8 नवंबरB1AB4सुपर 7डरबन (Durban)
मंगलवार, 9 नवंबरB2A2सुपर 7गकेबरहा (Gqeberha)
बुधवार, 10 नवंबरA3B3सुपर 7ब्लोमफोंटेन (Bloemfontein)
गुरुवार, 11 नवंबरA1AB4सुपर 7गकेबरहा (Gqeberha)
शुक्रवार, 12 नवंबरB2B1सुपर 7केप टाउन (Cape Town)
शनिवार, 13 नवंबरA2A3सुपर 7ब्लोमफोंटेन (Bloemfontein)
रविवार, 14 नवंबरA1B3सुपर 7डरबन (Durban)

(नोट: 25 अक्टूबर से सुपर 7 स्टेज की शुरुआत होगी;
A1, A2, A3 ग्रुप A से सुपर 7 में क्वालिफाई करने वाली टीमें होंगी और ऐसे ही B1, B2, B3 ग्रुप B से)

नॉकआउट चरण का शेड्यूल

तारीखमैचस्थान
बुधवार, 17 नवंबरसेमीफाइनल 1 (SEMI FINAL 1)केप टाउन (Cape Town)
गुरुवार, 18 नवंबरसेमीफाइनल 2 (SEMI FINAL 2)श्वाणे (Tshwane)
रविवार, 21 नवंबरफाइनल (FINAL)जोहान्सबर्ग (Johannesburg)

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