वनडे वर्लेड कप 2027 का काउंटडाउन शुरू हो गया। 4 साल पर होने वाले क्रिकेट का यह मेगा इवेंट अगले साल अक्टूबर में खेला जाएगा। इससे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) और क्रिकेट साउथ अफ्रीका 1 अक्टूबर को केपटाउन में शेड्यूल जारी कर सकते हैं। इस दौरान टिकट भी जारी किए जा सकते हैं। गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर 2027 को टूर्नामेंट शुरू होने की संभावना है।

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में खेले जाने वाले टूर्नामेंट का फाइनल 21 नवंबर को खेला जा सकता है। वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली 14 में से 10 टीमें क्वालिफिकेशन की आखिरी तारीख यानी 30 सितंबर तक तय हो जाएंगी। इनमें से दो टीमें मेजबान साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे होंगी।

वनडे वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने का मानदंड

बाकी आठ टीमें आईसीसी वनडे रैंकिंग के आधार पर जगह बनाएंगी। बाकी चार टीमें क्वालिफायर के जरिए आएंगी और उन्हें शेड्यूल में क्वालिफायर 1, 2, 3 और 4 के तौर पर लिस्ट किया जाएगा। नामीबिया के मेजबान होने के बाद भी क्वालिफिकेशन अभी पक्का नहीं है।

इन टीमों की जगह तय

अभी के हिसाब से रैंकिंग के आधार पर भारत (नंबर 1), न्यूजीलैंड (नंबर 2), पाकिस्तान (नंबर 4), ऑस्ट्रेलिया (नंबर 5), इंग्लैंड (नंबर 6), श्रीलंका (नंबर 7), अफगानिस्तान (नंबर 8) और बांग्लादेश (नंबर 9) आठ टीमें हैं जो जगह बना सकती हैं। रैंकिंग में नौवें स्थान पर होने के बावजूद बांग्लादेश जगह बना लेगा क्योंकि तीसरे नंबर की टीम साउथ अफ्रीका मेजबान के तौर पर अपनी जगह पक्की कर चुकी है।

वेस्टइंडीज खेलेगा क्वालिफायर

वेस्टइंडीज को क्वालिफायर के जरिए जगह बनानी होगी। ये क्वालिफायर अगले साल की शुरुआत में होने वाले हैं। आईसीसी गुरुवार को वर्ल्ड कप टिकटों के लिए बैलेट भी शुरू करेगा। हालांकि, टिकट तुरंत नहीं खरीदे जा सकेंगे, लेकिन फैंस 1 अक्टूबर से टिकट बैलेट के लिए रजिस्टर कर सकेंगे।

गांधी जयंती पर शुरू हो सकता है विश्व कप

आईसीसी वर्ल्ड कप की शुरुआत महात्मा गांधी की जयंती के साथ करना चाहती है, जिनका दक्षिण अफ्रीका से गहरा नाता रहा है। भारत के आजादी के आंदोलन के सूत्रधार गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 21 साल बिताए थे। पूरी खबर पढ़ें।