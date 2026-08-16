साल 2027 में अफ्रीका में होने वाला वनडे वर्ल्ड कप 2 अक्टूबर, 2027 यानी गांधी जयंती के दिन शुरू हो सकता है। फाइनल के 21 नवंबर (रविवार) को होने की उम्मीद है। ऐसा हुआ तो 14 टीमों वाला वर्ल्ड कप लगभग 50 दिनों तक चलेगा। इस बड़े टूर्नामेंट की शुरुआत की तारीख के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है,

क्रिकबज को पता चला है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) शांति और अहिंसा का समर्थन करने वाले महात्मा गांधी की याद में टूर्नामेंट को उसी दिन शुरू करने की योजना बना रही है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया इसके सह-मेजबान हैं।

आईसीसी राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देना चाहती है

साफ है कि आईसीसी वर्ल्ड कप की शुरुआत महात्मा गांधी की जयंती के साथ करना चाहती है, जिनका दक्षिण अफ्रीका से गहरा नाता रहा है। भारत के आजादी के आंदोलन के सूत्रधार गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 21 साल बिताए थे, ऐसे में आईसीसी भारत के राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देना चाहती है।

आईसीसी योजनाओं में बदलाव

आईसीसी की पहले योजना थी कि महीने के पहले हफ्ते यानी 1 से 7 अक्टूबर तक वॉर्म-अप मैच कराने के बाद 8 अक्टूबर (शुक्रवार) से वर्ल्ड कप शुरू किया जाए। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि योजनाओं में कुछ बदलाव हुए हैं। नए शेड्यूल के मुताबिक अब टूर्नामेंट 2 अक्टूबर से शुरू हो सकता है और वॉर्म-अप मैच उससे पहले कराए जा सकते हैं।

12 शहरों में मैच होंगे

हाल ही में जोहान्सबर्ग में एक शानदार समारोह में आईसीसी ने दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में 12 जगहों को होस्ट शहरों के तौर पर घोषित किया। दक्षिण अफ्रीका के आठ शहर, जिम्बाब्वे के तीन शहर और नामीबिया की राजधानी विंडहोक को इन जगहों के तौर पर चुना गया।

वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में बदलाव

वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में बदलाव किया गया है, जिसमें सबसे कम रैंकिंग वाली तीन टीमें एक मिनी-लीग में खेलेंगी, जिसे ‘सुपर सीरीज’ कहा जाएगा। सुपर सीरीज की विजेता टीम बाकी 11 टीमों के साथ मिलकर कुल 12 टीमों का ग्रुप बनाएगी, जिसे दो ग्रुप में बांटा जाएगा। टीमें अपने-अपने ग्रुप में एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगी, जिसके बाद सुपर सेवन स्टेज, सेमी-फाइनल और फाइनल मैच होंगे।

साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया के 12 शहरों में होंगे 54 मैच

2027 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग, सेंचुरियन, डरबन, गकेबरहा, कुगोम्पो सिटी, केपटाउन, पार्ल और ब्लोमफोंटेन में मैच होंगे। फाइनल वांडरर्स या न्यूलैंड्स में होगा। जिम्बाब्वे में हरारे, बुलावायो और विक्टोरिया फॉल्स के बीच सात से 10 मैच खेले जाएंगे और नामीबिया में विंडहोक भी कम से कम तीन मैचों की मेजबानी करेगा। पूरी खबर पढ़ें।