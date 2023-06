World Cup: विश्व कप का शेड्यूल जारी होने के बाद जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर आया अपडेट, जानें कब होगी टीम इंडिया में वापसी

जसप्रीत बुमराह की पीठ में बार-बार होने वाली तकलीफ के लिए मार्च में न्यूजीलैंड में सर्जरी हुई थी और तब से वह फिटनेस हासिल करने होने की राह पर हैं। उन्होंने भारत के लिए अपना पिछला मुकाबला सितंबर 2022 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टी 20 अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान खेला था।

जसप्रीत बुमराह। (फोटो-इंडियन एक्‍सप्रेस)।

भारत में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में 100 दिन बाकी रह गए हैं। इसका शेड्यूल 27 जून, मंगलवार को जारी कर दिया गया। इस बीच भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर अपडेट सामने आया है। दाएं हाथ का तेज गेंदबाज राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCA) में नेट प्रैक्टिस के दौरान सात ओवर गेंदबाजी की है, लेकिन चोट से उबरकर राष्ट्रीय टीम में कब वापसी करेंगे इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। हालांकि, नेट पर बुमराह की गेंदबाजी को 2023 विश्व कप की प्रतीक्षा कर रहे भारतीय प्रशंसक अच्छी खबर मान रहे है। बुमराह की पीठ में बार-बार होने वाली तकलीफ के लिए मार्च में न्यूजीलैंड में सर्जरी हुई थी और तब से वह फिटनेस हासिल करने होने की राह पर हैं। उन्होंने भारत के लिए अपना पिछला मुकाबला सितंबर 2022 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टी 20 अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान खेला था। ऐसे में सवाल उठ रहे कि क्या बुमराह आयरलैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला या एशिया कप में वापसी कर पाएंगे? वापसी की समयसीमा निर्धारित करना बुद्धिमानी नहीं इस घटनाक्रम पर नजर रखने वाले एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, ‘‘ इस तरह की चोट के लिए, कोई समयसीमा निर्धारित करना बुद्धिमानी नहीं है क्योंकि खिलाड़ी की लगातार निगरानी की आवश्यकता होती है। हालांकि यह कहा जा सकता है कि बुमराह चोट से अच्छी तरह से उबर रहे हैं। उन्होंने एनसीए नेट पर सात ओवर गेंदबाजी की है। वह अपने कार्यभार को लगातार बढ़ा रहे है जिसमें शुरुआती दौर के हल्के वर्कआउट से गेंदबाजी की ओर बढ़ना शामिल है। वह अगले महीने (एनसीए में) कुछ अभ्यास मैच खेलेंगे और तब उनकी फिटनेस का करीबी आकलन किया जाएगा।’’ Also Read World Cup Schedule जारी होते ही पाकिस्तान में बवाल, नहीं मानी गई एक भी शर्त; नजम सेठी पर भड़के जका अशरफ बुमराह की वापसी में काफी सावधानी बरतनी चाहिए भारतीय टीम के पूर्व ‘स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग’ कोच रामजी श्रीनिवासन ने कहा कि बुमराह की वापसी में काफी सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘ उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एनसीए में अभ्यास मैच खेलना एक अच्छा कदम है क्योंकि इससे उनके शरीर को मैच की मांग के अनुरूप तैयार करने में मदद मिलेगी। उन्हें शीर्ष स्तर के क्रिकेट में लाने से पहले कुछ वास्तविक (घरेलू) मैचों में खेलना चाहिये।’’ केएल राहुल और श्रेयस अय्यर भी कर रहे रिहैब केएल राहुल और श्रेयस अय्यर भी एनसीए में रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे है। यह दोनों खिलाड़ी भी चोट से उबरने के मामले में अच्छी प्रगति कर रहे हैं। उनकी वापसी के लिए भी कोई विशेष समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है। राहुल ने लंदन में जांघ की जबकि श्रेयस ने पीठ के निचले हिस्से की सर्जरी कराई थी।

