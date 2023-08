ODI World Cup:पाकिस्तान के दो मैचों का बदलेगा शेड्यूल, भारत से 15 के बजाय 14 अक्टूबर को खेलने को राजी

ODI World Cup 2023 New Schedule: वर्ल्ड कप का संशोधित कार्यक्रम जल्द जारी होगा। कुछ और मैचों के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है।

ICC World Cup 2023: भारत के कप्तान रोहित शर्मा (बाएं) पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के साथ। (फाइल)

ODI World Cup 2023: भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व कप का बहुचर्चित मुकाबला 15 की बजाय 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा और पीसीबी अपने दो मैचों की तारीखों में बदलाव के आईसीसी और बीसीसीआई के प्रस्ताव पर सहमत हो गया है। पाकिस्तानी टीम अब श्रीलंका के खिलाफ हैदराबाद में 12 अक्टूबर की बजाय 10 अक्टूबर को खेलेगी जिससे भारत के खिलाफ मैच से पहले तीन दिन का समय मिल जायेगा। नवरात्रि का पहला दिन होने के कारण भारत और पाकिस्तान मैच एक दिन पहले कराया जा रहा है। आईसीसी और बीसीसीआई ने पीसीबी से उसके दो मैचों के कार्यक्रम में बदलाव के लिये संपर्क किया था। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जल्दी ही संशोधित कार्यक्रम जारी करेगी क्योंकि कुछ और मैचों के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। पाकिस्तानी टीम का विश्व कप 2023 का मौजूदा कार्यक्रम इस प्रकार है छह अक्टूबर : बनाम नीदरलैंड, हैदराबाद12 अक्टूबर : बनाम श्रीलंका , हैदराबाद15 अक्टूबर : बनाम भारत, अहमदाबाद20 अक्टूबर : बनाम आस्ट्रेलिया, बेंगलुरू 23 अक्टूबर : बनाम अफगानिस्तान, चेन्नई27 अक्टूबर : बनाम दक्षिण अफ्रीका, चेन्नई 31 अक्टूबर : बनाम बांग्लादेश, कोलकाताचार नवंबर : बनाम न्यूजीलैंड, बेंगलुरू ।

पढ़ें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram