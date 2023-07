WC2023: आंध्र प्रदेश में जन्मे नीदरलैंड्स के इस खिलाड़ी ने निभाया वादा, वनडे वर्ल्ड कप के लिए आखिर क्यों मुंडवाया अपना सिर

वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए नीदरलैंड्स की टीम ने क्वालिफाई कर लिया और फिर टीम के इस ऑलराउंडर ने अपना वादा निभाते हुए अपना सिर मुंडवा लिया।

नीदरलैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर तेजा निदामानुरु (सोर्स-फाइल फोटो)

नीदरलैंड्स की टीम अब वनडे वर्ल्ड कप 2023 में भारत में खेलती हुई नजर आएगी। यह टीम आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 क्वालिफायर के सुपर सिक्स मुकाबले में स्कॉटलैंड को हराकर इस आईसीसी टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाली दसवीं टीम बनी थी। नीदरलैंड्स ने गुरुवार को सुपर सिक्स मुकाबले में स्कॉटलैंड को चार विकेट से हराकर यह उपलब्धि अपने नाम दर्ज की थी। नीदरलैंड ने जैसे ही वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफाई किया इस टीम के ऑलराउंडर तेजा निदामानुरु ने अपना सिर मुंडवा लिया। उन्होंने इससे पहले वादा किया था कि अगर उनकी टीम ने वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया तो वह ऐसा ही करेंगे और उन्होंने अब अपना वादा पूरा किया। 16 जून को लिया प्रण, 6 जुलाई को मुंडवाया सिर नीदलैंड्स के ऑलराउंडर तेजा ने 16 जून 2023 को प्रण लिया था कि अगर उनकी टीम वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफाई कर जाती है तो वो अपना सिर मुंडवा लेंगे। इसके बाद जैसे ही 6 जुलाई को उनकी टीम ने स्कॉटलैंड को हराकर टॉप टेन में जगह बनाई उन्होंने अपना वादा पूरा करते हुए सिर मुंडवा लिया। हालांकि स्कॉटलैंड के खिलाफ तेजा का बल्ला नहीं चला था और उन्होंने पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 11 गेंदों पर एक चौके की मदद से 10 रन की पारी खेली थी। इस मुकाबले में उनकी टीम के ऑलराउंडर बास जी लीडे ने 123 रन की पारी खेली और 5 विकेट भी लिए थे। उनकी इस ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर ही नीदलैंड को यह सफलता हासिल हुई थी। आंध्र प्रदेश में हुआ था तेजा का जन्म तेजा का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था और वो अब नीदरलैंड्स की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं। वो न्यूजीलैंड में ऑसलैंड की तरफ से घरेलू क्रिकेट भी खेल चुके हैं। साल 2021 तक वो एक वर्कफ्लो कंपनी में व्यवसाय विकास प्रबंधक थे साथ ही वो नीदरलैंड्स के इंटरनेशनल स्टीफन मायबर्ग के साथ भी काम कर रहे थे। उन्होंने वनडे में 31 मई 2022 को वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था और इसके बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने 11 जुलाई 2022 को पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ डेब्यू किया था। अब तक खेले 11 वनडे मैचों में उन्होंने एक शतक के साथ 269 रन बनाए हैं जबकि 6 टी20 मैचों में उन्होंने सिर्फ 110 रन बनाए हैं। Also Read MS Dhoni: 10 छक्के, 15 चौके और नाबाद 183 रन, बतौर विकेटकीपर वनडे का सबसे बड़ा स्कोर है धोनी के नाम, टूटना है मुश्किल !

