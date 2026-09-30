वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक पारी में तीन बल्लेबाजों का शतक लगना बेहद दुर्लभ उपलब्धि है। अब तक ऐसा सिर्फ पांच बार देखने को मिला था, लेकिन बुधवार, 30 सितंबर 2026 को गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज ने इस खास सूची में अपना नाम जोड़ दिया। खास बात यह है कि इससे पहले इस मुकाम तक पहुंचने वाली टीमों में दक्षिण अफ्रीका का दबदबा रहा है। साउथ अफ्रीका ने तीन अलग-अलग मौकों पर यह उपलब्धि हासिल की।

बुधवार 30 सितंबर 2026 को वेस्टइंडीज ने तीन शतक लगाकर वनडे इतिहास में छठी बार यह रिकॉर्ड बनाया। वेस्टइंडीज की ओर से के तीन बल्लेबाजों जॉन कैंपबेल (101 रन), कप्तान शाई होप (104 रन) और आमिर जंगू (114 रन) शतक लगाए। जॉन कैंपबेल, शाई होप और आमिर जंगू के शतकों की मदद से वेस्टइंडीज ने 50 ओवर में सात विकेट पर 405 रन बनाए।

एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच की एक पारी में तीन शतक लगाने की उपलब्धि सबसे पहले साउथ अफ्रीका ने हासिल की थी। साउथ अफ्रीका ने 18 जनवरी 2015 को जोहान्सबर्ग में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन शतक लगाए थे। उस मैच में साउथ अफ्रीका की ओर से हाशिम अमला (153 रन), रिले रोसौव (128 रन) और तत्कालीन कप्तान एबी डिविलियर्स (149 रन) शतक लगाए थे।

साउथ अफ्रीका ने उसी साल 25 अक्टूबर को दोबारा यह उपलब्धि अपने नाम की। इस बार उसके सामने भारतीय टीम थी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए उस मैच में साउथ अफ्रीका की ओर से क्विंटन डीकॉक (109 रन), फाफ डुप्लेसिस (133 रन) और तत्कालीन कप्तान एबी डिविलियर्स (119 रन) ने शतक लगाए थे।

इस सूची में शामिल होने वाली दूसरी टीम इंग्लैंड है। इंग्लैंड ने 17 जून 2022 को एमस्टेलवीन में नीदरलैंड्स के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की थी। उस मैच में इंग्लैंड की ओर से फिल साल्ट (122 रन), डेविड मलान (125 रन) और जोस बटलर (162 रन) ने शतक लगाए थे। उस मैच में इंग्लैंड की कमान इयोन मॉर्गन के हाथों में थी।

साउथ अफ्रीका ने सात अक्टूबर 2024 को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ तीसरी बार यह उपलब्धि अपने नाम की। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के उस मैच में साउथ अफ्रीका की ओर से क्विंटन डीकॉक (100 रन), रॉसी वैन डेर डुसेन (108 रन) और एडेन मार्कराम (106 रन) ने शतक लगाए थे।

इस सूची में शामिल होने वाली तीसरी टीम ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने 24 अगस्त 2025 को मैके में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन शतक लगाए थे। उस मैच में ऑस्ट्रेलिया की ओर से ट्रैविस हेड (142 रन), कप्तान मिचेल मार्श (100 रन) और कैमरन ग्रीन (नाबाद 118 रन) शतक लगाए थे।

वनडे इंटरनेशनल मैच की एक पारी में तीन शतक लगाने वाली टीमें